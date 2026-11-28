Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, συναντήθηκε το Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026 με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στο Φανάρι, στο πλαίσιο της τριήμερης προσκυνηματικής του επίσκεψης στην Κωνσταντινούπολη. Κατά τη συνάντηση, οι δύο άνδρες αντάλλαξαν μηνύματα που αφορούν την ειρηνική συνύπαρξη Ελλάδας και Τουρκίας, ενώ στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε και το ζήτημα της επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.

Επιπλέον, συζητήθηκε η διατήρηση του ελληνικού στοιχείου στην Κωνσταντινούπολη, ένα θέμα που απασχολεί την ομογένεια. Η επίσκεψη του κ. Τασούλα πραγματοποιείται ύστερα από πρόσκληση του Οικουμενικού Πατριάρχη, με αφορμή τη Θρονική εορτή του Πατριαρχείου, η οποία είναι αφιερωμένη στην ημέρα μνήμης του Αγίου Αποστόλου Ανδρέα του Πρωτοκλήτου.

Η συνάντηση στο Φανάρι και η υποδοχή

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έφτασε στο Φανάρι μετά από προηγούμενη συνάντηση που είχε με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Εκεί, τον υποδέχθηκε ο Μέγας Πρωτοσύγκελος Γρηγόριος, ενώ μαθητές του Ζωγραφείου Λυκείου και εκπρόσωποι της ομογένειας τον καλωσόρισαν στην αυλή του Πατριαρχικού Ναού του Αγίου Γεωργίου. Η ατμόσφαιρα ήταν ιδιαίτερα θερμή, αναδεικνύοντας τους ισχυρούς δεσμούς της ελληνικής κοινότητας με την Ελλάδα.

Ακολούθως, ο κ. Τασούλας παρέστη στη Δοξολογία που τελέστηκε στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου, με τον Μητροπολίτη Γέροντα Χαλκηδόνος Εμμανουήλ να χοροστατεί. Μετά το πέρας της Δοξολογίας, πραγματοποιήθηκε η συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, κατά την οποία αντάλλαξαν προσφωνήσεις στην ιστορική Αίθουσα του Θρόνου.

Μηνύματα για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις

Στις δηλώσεις του, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην προσέγγιση των δύο λαών, Ελλάδας και Τουρκίας. Υπογράμμισε τη σημασία της καλλιέργειας σχέσεων φιλίας, ειδικά μεταξύ των νεότερων γενεών, ως θεμέλιο για ένα καλύτερο μέλλον στην περιοχή. Οι ευχές του Πατριάρχη επικεντρώθηκαν στην ενίσχυση των σχέσεων των δύο χωρών.

Ο κ. Βαρθολομαίος εξέφρασε την «ολόθερμον ευχήν αι σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδος να ενισχυθούν εν πνεύματι καλής γειτονίας και ειρηνικής συνυπάρξεως». Πρόσθεσε επίσης την ευχή «Είθε οι νέοι εκατέρωθεν του Αιγαίου να γνωρίσουν βαθύτερον οι μέν τούς δέ και νά παραδώσουν εις τά τέκνα των ως πολύτιμον κληρονομίαν μίαν σταθεράν καί ειλικρινή φιλίαν», τονίζοντας τη διαχρονική αξία της φιλίας και της αμοιβαίας κατανόησης.

Η θέση του Οικουμενικού Πατριαρχείου

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, αναφέρθηκε στη σημαντική θέση και τον ρόλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο πλαίσιο των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Επεσήμανε ότι το Πατριαρχείο επιτελεί την αποστολή του «στο πλαίσιο της έννομης τάξης της Τουρκικής Δημοκρατίας, παρακολουθώντας την πορεία των Ελληνοτουρκικών σχέσεων ως μέρος του διεθνούς περιβάλλοντος».

Ο κ. Τασούλας υπογράμμισε επίσης την εξέλιξη του Οικουμενικού Πατριαρχείου, τονίζοντας ότι «τα τελευταία τριάντα πέντε χρόνια ο οικουμενικός αυτός θεσμός έχει καταστεί και ο ίδιος, αναπόσπαστο τμήμα του διεθνούς περιβάλλοντος». Ολοκλήρωσε την αναφορά του με την παρατήρηση «Και αυτό είναι δικό Σας επίτευγμα Παναγιώτατε!», αναγνωρίζοντας την προσωπική συμβολή του Πατριάρχη σε αυτή την εξέλιξη.

Το ζήτημα της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης

Ένα από τα βασικά θέματα που συζητήθηκαν κατά τη συνάντηση του κ. Τασούλα με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο ήταν η επαναλειτουργία της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. Η Σχολή αυτή αναμένει την επαναλειτουργία της μετά από πενήντα πέντε έτη σιωπής, ένα ζήτημα που αποτελεί πάγιο αίτημα του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της ελληνικής ομογένειας.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Κωνσταντινούπολη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, πρόκειται να επισκεφθεί την Ιερά Θεολογική Σχολή της Χάλκης την Κυριακή 29 Νοεμβρίου. Η επίσκεψη αυτή αναμένεται να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα σχετικά με τη σημασία της Σχολής και την προσδοκία για την επαναλειτουργία της.

Η τριήμερη προσκυνηματική επίσκεψη

Η τριήμερη προσκυνηματική επίσκεψη του Κωνσταντίνου Τασούλα στην Κωνσταντινούπολη, κατόπιν πρόσκλησης του Οικουμενικού Πατριάρχη, έχει ως βασικό σκοπό την παρουσία του στις εορταστικές εκδηλώσεις για τη Θρονική εορτή του Πατριαρχείου, την ημέρα μνήμης του Αγίου Αποστόλου Ανδρέα του Πρωτοκλήτου. Η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας υπογραμμίζει τη στήριξη της Ελλάδας στο Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας συνοδεύουν σημαντικά μέλη της ελληνικής κυβέρνησης. Συγκεκριμένα, στην αποστολή συμμετέχουν η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, καθώς και οι υφυπουργοί Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος και Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, αναδεικνύοντας το επίσημο και διπλωματικό χαρακτήρα της επίσκεψης.

Με πληροφορίες από: Newsit