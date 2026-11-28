Το υπουργείο Εργασίας και Συντάξεων του Ηνωμένου Βασιλείου (DWP) ανακοίνωσε σήμερα, 28 Νοεμβρίου, ότι δέχθηκε κυβερνοεπίθεση, ένα περιστατικό που το ανάγκασε να θέσει εκτός λειτουργίας τις διαδικτυακές του υπηρεσίες. Αυτή η επίθεση αποτελεί το πιο πρόσφατο κρούσμα στον κυβερνοχώρο που έχει στόχο βρετανικές εταιρείες και οργανισμούς, προκαλώντας ανησυχία στις αρμόδιες αρχές.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Εργασίας δήλωσε ότι ειδικοί έχουν ήδη ξεκινήσει τη διερεύνηση της κυβερνοεπίθεσης στα συστήματα της υπηρεσίας. Παρά τη διακοπή των διαδικτυακών υπηρεσιών, διαβεβαιώθηκε ότι η καταβολή των επιδομάτων και των συντάξεων θα συνεχιστεί κανονικά, ενώ καταβάλλονται εντατικές προσπάθειες για την αποκατάσταση της πλήρους λειτουργίας των ηλεκτρονικών συστημάτων.

Διακοπή υπηρεσιών και άμεσες ενέργειες

Λόγω της μεγάλης αυτής κυβερνοεπίθεσης, το DWP αναγκάστηκε να διακόψει τη λειτουργία ορισμένων διαδικτυακών του υπηρεσιών. Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες παρέμειναν εκτός λειτουργίας έως τις 19:00 ώρα Ελλάδας, επηρεάζοντας την πρόσβαση των πολιτών σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες και πληροφορίες του υπουργείου.

Η άμεση προτεραιότητα του υπουργείου είναι η διασφάλιση της συνέχειας των βασικών λειτουργιών του, όπως είναι η καταβολή των επιδομάτων και των συντάξεων, ενώ παράλληλα εργάζεται πυρετωδώς για την επίλυση του τεχνικού προβλήματος που προέκυψε από την επίθεση.

Συνεργασία με φορείς κυβερνοασφάλειας

Σε επίσημη ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εργασίας και Συντάξεων τόνισε τη στενή συνεργασία του με δύο κομβικούς φορείς στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Πρόκειται για το Εθνικό Κέντρο Κυβερνοασφάλειας (National Cyber Security Centre) και το Κυβερνητικό Κέντρο Συντονισμού για την Κυβερνοασφάλεια.

Η συνεργασία αυτή έχει ως στόχο τον εντοπισμό της αιτίας της απόπειρας μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα συστήματα του DWP. Οι ειδικοί των δύο αυτών κέντρων, σε συντονισμό με το υπουργείο, εργάζονται για την πλήρη κατανόηση του περιστατικού και την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων για την ενίσχυση της ασφάλειας.

Προειδοποιήσεις για μελλοντικές απειλές

Η κυβερνοεπίθεση στο DWP έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης ανησυχίας για την κυβερνοασφάλεια στη Βρετανία. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το Εθνικό Κέντρο Κυβερνοασφάλειας, το οποίο αποτελεί τμήμα της υπηρεσίας πληροφοριών GCHQ, είχε εκδώσει μια σημαντική προειδοποίηση.

Συγκεκριμένα, το Κέντρο είχε προειδοποιήσει ότι η Βρετανία πρέπει να είναι προετοιμασμένη για μια πιθανή κυβερνοεπίθεση σε κρίσιμες εθνικές υποδομές. Σύμφωνα με την προειδοποίηση, τέτοιες επιθέσεις θα μπορούσαν να υποβοηθούνται από τεχνητή νοημοσύνη και να εκδηλωθούν εντός των επόμενων δύο ετών, υπογραμμίζοντας την εξελισσόμενη φύση των απειλών στον κυβερνοχώρο.

Το πλαίσιο των πρόσφατων κυβερνοεπιθέσεων

Η προειδοποίηση του Εθνικού Κέντρου Κυβερνοασφάλειας δεν ήταν τυχαία, καθώς είχε εκδοθεί στον απόηχο προηγούμενων κυβερνοεπιθέσεων. Αυτές οι επιθέσεις είχαν στόχο αλυσίδες σούπερ μάρκετ σε ολόκληρη την Ευρώπη, αποκαλύπτοντας τρωτά σημεία στα συστήματα πληροφορικής τους.

Τα περιστατικά αυτά ανέδειξαν την ευπάθεια ακόμη και μεγάλων οργανισμών και εταιρειών απέναντι σε κακόβουλες ενέργειες στον κυβερνοχώρο. Η τρέχουσα επίθεση στο υπουργείο Εργασίας και Συντάξεων εντάσσεται σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο, αναδεικνύοντας την συνεχή ανάγκη για ενίσχυση των μέτρων κυβερνοπροστασίας σε όλα τα επίπεδα.

Με πληροφορίες από: Topontiki