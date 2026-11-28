Σε μια σημαντική πολιτική κίνηση, ο απερχόμενος πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε το Σάββατο 28 Νοεμβρίου ότι είναι πρόθυμος να αποδεχθεί την ανάληψη της πρωθυπουργίας από τον ηγέτη της αντιπολίτευσης, Γκάντι Άιζενκοτ. Η δήλωση αυτή έγινε στο πλαίσιο μιας προτεινόμενης συμφωνίας για τον σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας, η οποία θα περιλαμβάνει εναλλαγή των δύο πολιτικών στην εξουσία. Η πρόταση του Νετανιάχου σηματοδοτεί μια υποχώρηση από την προηγούμενη απαίτησή του να ηγηθεί πρώτος της νέας κυβέρνησης.

Η πρόταση για κυβέρνηση εθνικής ενότητας

Η πρόταση του Μπενιαμίν Νετανιάχου προβλέπει ότι ο ίδιος θα αναλάβει αρχικά καθήκοντα αναπληρωτή πρωθυπουργού. Αυτή η θέση έρχεται σε αντίθεση με την έως τώρα απαίτησή του να ηγηθεί πρώτος της νέας κυβέρνησης, παρά το γεγονός ότι το κόμμα του, το Λικούντ, αναδείχθηκε ως το μεγαλύτερο κοινοβουλευτικό κόμμα στις πρόσφατες εκλογές. Ο Νετανιάχου ζήτησε την άμεση έναρξη εντατικών διαπραγματεύσεων, εκφράζοντας την προσδοκία ότι και η πλευρά του Γκάντι Άιζενκοτ θα επιδείξει αντίστοιχη διάθεση συμβιβασμού.

Η συμφωνία για κυβέρνηση εθνικής ενότητας με εναλλαγή στην πρωθυπουργία αποτελεί ένα σύστημα όπου οι δύο ηγέτες θα μοιραστούν τα πρωθυπουργικά καθήκοντα εκ περιτροπής. Ο απερχόμενος πρωθυπουργός τόνισε ότι τάσσεται υπέρ μιας τέτοιας κυβέρνησης ενότητας, θεωρώντας την αναγκαία για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η χώρα.

Η αλλαγή στάσης του Νετανιάχου

Μέχρι την προηγούμενη ημέρα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου υποστήριζε με σθένος ότι θα έπρεπε να αναλάβει πρώτος την πρωθυπουργία. Η θέση του αυτή βασιζόταν στο γεγονός ότι το κόμμα του, το Λικούντ, είχε κερδίσει τις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου, εξασφαλίζοντας 27 έδρες έναντι των 21 εδρών του κόμματος Γιασάρ του Άιζενκοτ. Ωστότε, ο ίδιος δήλωσε πλέον πρόθυμος να παραμερίσει την αρχή σύμφωνα με την οποία το κόμμα που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους στις εκλογές ηγείται της κυβέρνησης.

Ο Νετανιάχου αιτιολόγησε την αλλαγή της στάσης του επικαλούμενος αυτό που ο ίδιος περιγράφει ως υπαρξιακές απειλές για το Ισραήλ. Σε ανάρτησή του στο X, υποστήριξε ότι η ευθύνη που φέρει ως ηγέτης τον υποχρεώνει να παραμερίσει τις υπόλοιπες επιδιώξεις του και να αποδεχθεί την ανάληψη της πρωθυπουργίας από τον Άιζενκοτ. Συγκεκριμένα, έγραψε: «Η ευθύνη μου ως ηγέτης με υποχρεώνει να αφήσω τα πάντα στην άκρη και να αποδεχτώ ότι ο Γκάντι Άιζενκοτ πρώτα να ασκήσει τα καθήκοντα του πρωθυπουργού».

Το πολιτικό σκηνικό μετά τις εκλογές

Οι εκλογές της 27ης Οκτωβρίου δεν είχαν δώσει σε κανένα κόμμα απόλυτη πλειοψηφία, οδηγώντας σε ένα περίπλοκο πολιτικό τοπίο. Μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας, ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ ανέθεσε στον Γκάντι Άιζενκοτ τον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης. Η προθεσμία των 28 ημερών που δόθηκε στον Άιζενκοτ για τον σχηματισμό κυβέρνησης λήγει σε λίγες ημέρες, αν και υπάρχει η δυνατότητα να αιτηθεί και να λάβει ολιγοήμενη παράταση.

Η αδυναμία σχηματισμού κυβέρνησης με αυτοδυναμία έχει καταστήσει αναγκαία την αναζήτηση ευρύτερων συνεργασιών. Η πρόταση του Νετανιάχου για κυβέρνηση εθνικής ενότητας με εναλλαγή στην πρωθυπουργία έρχεται ως απάντηση σε αυτή την πολιτική αδιέξοδη κατάσταση, με στόχο την υπέρβαση των κομματικών διαφορών για το καλό της χώρας.

Η αμετάβλητη θέση για τα αραβικά κόμματα

Παρά την υποχώρηση του Νετανιάχου ως προς την ανάληψη της πρωθυπουργίας, η στάση του απέναντι στα αραβικά κόμματα παραμένει αμετάβλητη. Ο απερχόμενος πρωθυπουργός χαρακτηρίζει τα κόμματα Ρά’αμ και Ενιαία λίστα ως «υποστηρικτές της τρομοκρατίας», αρνούμενος κάθετα κάθε συνεργασία μαζί τους για τον σχηματισμό κυβέρνησης. Αυτή η σταθερή θέση του Νετανιάχου αποτελεί ένα σημαντικό εμπόδιο στις προσπάθειες για τη δημιουργία μιας ευρύτερης κυβερνητικής συμμαχίας.

Η άρνηση συνεργασίας με τα αραβικά κόμματα περιορίζει τις επιλογές για τον σχηματισμό κυβέρνησης, καθιστώντας ακόμα πιο περίπλοκη την επίτευξη της απαιτούμενης πλειοψηφίας στην Κνεσέτ. Η πρόταση για κυβέρνηση εθνικής ενότητας με τον Άιζενκοτ επιχειρεί να παρακάμψει αυτά τα εμπόδια, εστιάζοντας στη συνεργασία μεταξύ των δύο μεγάλων πολιτικών δυνάμεων.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki