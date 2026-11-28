Δεκάδες αποχαρακτηρισμένα έγγραφα της CIA και του Πενταγώνου, τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, προκαλούν νέα ερωτήματα γύρω από το μυστήριο των αγνώστων ιπτάμενων αντικειμένων (UFO). Ανάμεσα στα αρχεία αυτά βρίσκονται βίντεο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, καταγραφές από ραντάρ, μαρτυρίες πιλότων, καθώς και αναφορές για άγνωστα ιπτάμενα αντικείμενα που εμφανίστηκαν κοντά σε πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Τα έγγραφα καλύπτουν μια εκτεταμένη περίοδο, από το 1952 μέχρι και το 2026, και αποκαλύπτουν λεπτομέρειες για αντικείμενα που κινούνται με εξαιρετικά μεγάλες ταχύτητες, αλλάζουν απότομα πορεία ή εξαφανίζονται ξαφνικά. Παράλληλα, έρχονται στο φως σχέδια για την κατασκευή μιας υπόγειας εγκατάστασης στη Νεβάδα των ΗΠΑ, με σκοπό την αποθήκευση μυστηριωδών υλικών και βιολογικών δειγμάτων.

Νέα έγγραφα και βίντεο στο φως

Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών προχώρησε στην αποδέσμευση πλήθους αρχείων από τη CIA και το Πεντάγωνο, τα οποία αναζωπυρώνουν το ενδιαφέρον για τα ανεξήγητα φαινόμενα στον εναέριο χώρο. Τα αποχαρακτηρισμένα στοιχεία περιλαμβάνουν οπτικό υλικό από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, δεδομένα από συστήματα ραντάρ, καθώς και αναλυτικές καταθέσεις από πιλότους που έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με άγνωστα ιπτάμενα αντικείμενα.

Οι αναφορές αυτές κάνουν λόγο για εμφανίσεις τέτοιων αντικειμένων σε ευαίσθητες περιοχές, όπως κοντά σε πυρηνικές εγκαταστάσεις, εγείροντας προβληματισμούς. Το σύνολο των εγγράφων, όπως αναφέρει το Fox News, καλύπτει μια χρονική περίοδο που εκτείνεται σε περισσότερα από 70 χρόνια, ξεκινώντας από το 1952 και φτάνοντας μέχρι το 2026.

Μυστηριώδεις καταγραφές από τη Μέση Ανατολή

Μεταξύ των αρχείων που ήρθαν στην επιφάνεια, ξεχωρίζουν τρία βίντεο που καταγράφηκαν από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Οι καταγραφές αυτές χρονολογούνται το 2020, το 2023 και το 2026, προσφέροντας οπτικά δεδομένα για την κίνηση αγνώστων αντικειμένων.

Τα δύο πρώτα βίντεο, με διάρκεια 20 και 13 δευτερολέπτων αντίστοιχα, απεικονίζουν ένα άγνωστο αντικείμενο να κινείται από τη μία πλευρά στην άλλη. Η παρακολούθηση του αντικειμένου γινόταν μέσω οπτικών και υπέρυθρων καμερών, παρέχοντας διαφορετικές οπτικές γωνίες της κίνησής του. Το τρίτο βίντεο, του 2026, έχει διάρκεια 54 δευτερόλεπτα και παρουσιάζει την εμφάνιση αρκετών αντικειμένων. Δύο από αυτά φαίνεται να αλλάζουν απότομα πορεία και στη συνέχεια να εξαφανίζονται εντελώς από το οπτικό πεδίο των καμερών.

Η περίπτωση του ραντάρ στις δυτικές ΗΠΑ

Μια ακόμη περίπτωση που προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον καταγράφηκε από ραντάρ το 2023, στην περιοχή των δυτικών Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της καταγραφής, ένα άγνωστο αντικείμενο κινούνταν σε μεγάλο ύψος, συγκεκριμένα μεταξύ 55.000 και 70.000 ποδιών, που αντιστοιχεί περίπου σε 17 έως 21 χιλιόμετρα.

Εκτός από το ύψος, η ταχύτητα του αντικειμένου ήταν εντυπωσιακή, φτάνοντας τα 2,5 φορές μεγαλύτερη από εκείνη του ήχου. Αυτές οι επιδόσεις ξεπερνούν κατά πολύ τις δυνατότητες των σημερινών συμβατικών επιβατικών αεροσκαφών. Το αντικείμενο φέρεται επίσης να πραγματοποίησε μια απότομη αλλαγή πορείας κατά 39 μοίρες, γεγονός που προσθέτει στο μυστήριο της φύσης του.

Σχέδια για υπόγεια εγκατάσταση στη Νεβάδα

Πέρα από τις οπτικές και ρανταρικές καταγραφές, τα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα περιλαμβάνουν και σχέδια που αφορούν την κατασκευή μιας υπόγειας εγκατάστασης στην πολιτεία της Νεβάδα των ΗΠΑ. Ο σκοπός αυτής της εγκατάστασης φέρεται να ήταν η αποθήκευση μυστηριωδών υλικών, καθώς και βιολογικών δειγμάτων.

Συγκεκριμένα, γίνεται λόγος για την αποθήκευση «εξωτικού υλικού ή ιστού», γεγονός που υποδηλώνει ένα ευρύτερο ενδιαφέρον για την ανάλυση και διαφύλαξη στοιχείων που ενδεχομένως σχετίζονται με τα άγνωστα ιπτάμενα αντικείμενα και την προέλευσή τους.

Μακροχρόνιο ενδιαφέρον των αμερικανικών υπηρεσιών

Το ενδιαφέρον των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών για τα άγνωστα ιπτάμενα αντικείμενα δεν είναι ένα καινούργιο φαινόμενο, όπως προκύπτει από την έκταση των αποχαρακτηρισμένων εγγράφων. Η περίοδος που καλύπτουν τα αρχεία, από το 1952 και μετά, καταδεικνύει μια διαχρονική ενασχόληση με το θέμα των UFO.

Οι συνεχείς αναφορές, οι καταγραφές και οι προσπάθειες συλλογής και ανάλυσης δεδομένων υπογραμμίζουν ότι το ζήτημα των ανεξήγητων εναέριων φαινομένων αποτελεί αντικείμενο παρακολούθησης και έρευνας για τις υπηρεσίες των ΗΠΑ εδώ και δεκαετίες.

Με πληροφορίες από: Newsit