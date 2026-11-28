Ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εφημερίδα «Θεσσαλονίκη», διατύπωσε σοβαρές κατηγορίες κατά της κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για διαφθορά και «κρυφτό» σε εθνικά ζητήματα. Ο κ. Σαμαράς υπογράμμισε ότι η σημερινή κυβέρνηση είναι «βουτηγμένη στα σκάνδαλα» και ότι η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε «πελάτη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας». Παράλληλα, αναφέρθηκε σε θέματα που αφορούν τον αγροτικό τομέα και την εθνική κληρονομιά.

Κατηγορίες για διαφθορά και ηθική της κεντροδεξιάς

Ο Αντώνης Σαμαράς, μιλώντας για τη διαφθορά, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «η κυβέρνηση είναι βουτηγμένη στα σκάνδαλα» και πως «έχουμε γίνει πελάτες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας». Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτή η νοοτροπία έχει διαπεράσει σχεδόν ολόκληρο τον κυβερνητικό μηχανισμό, κάτι που, όπως τόνισε, δεν συνάδει με την ηθική αντίληψη της Κεντροδεξιάς.

Ο πρώην πρωθυπουργός επεσήμανε ότι αυτή η νοοτροπία είναι «ξένη» προς την Κεντροδεξιά και «εκφράζει ασφαλώς τον πρωθυπουργό και το σύστημά του». Υπογράμμισε δε ότι η διαφθορά έχει δυστυχώς γίνει «κανονικότητα» στη χώρα, με νέα σκάνδαλα να ανακύπτουν καθημερινά, κάτι που επιβεβαιώνει, όπως είπε, την κατάσταση που περιέγραψε.

Το ζήτημα των αγροτών και ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Στη συνέντευξή του, ο Αντώνης Σαμαράς αναφέρθηκε εκτενώς στα προβλήματα των αγροτών, δηλώνοντας ότι «οι αγρότες μας έχουν δίκιο». Έφερε ως παράδειγμα το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο, όπως είπε, «εξελίχθηκε σε φιάσκο της ΑΑΔΕ». Ο κ. Σαμαράς υποστήριξε ότι επί της ουσίας δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα για τους αγρότες.

Ο πρώην πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη για διατροφική ασφάλεια και αυτάρκεια, υπογραμμίζοντας ότι «Ελλάδα χωρίς τον αγροτικό τομέα δεν μπορεί να υπάρξει». Το μήνυμά του ήταν σαφές: «Απαιτείται επανασυγκρότηση της επαρχίας!». Αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς τη στήριξη του αγροτικού τομέα. Προειδοποίησε επίσης ότι δεν πρέπει να χαθούν τα ευρωπαϊκά κονδύλια, ούτε να επιτραπεί στη Μερκοσούρ να διαλύσει την ελληνική παραγωγή.

Η διαφθορά ως «κανονικότητα» και οι υποκλοπές

Επανερχόμενος στο θέμα της διαφθοράς, ο κ. Σαμαράς επανέλαβε ότι «η διαφθορά έχει γίνει κανονικότητα, δυστυχώς» και ότι «η σημερινή κυβέρνηση είναι βουτηγμένη στα σκάνδαλα». Ανέφερε ότι «βλέπουμε όλοι, κάθε μέρα βγαίνει κι ένα καινούργιο» και ότι η χώρα έχει γίνει «πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας». Η νοοτροπία αυτή, όπως είπε, έχει διαπεράσει «όλον σχεδόν τον κυβερνητικό μηχανισμό».

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πρώην πρωθυπουργός επικαλέστηκε τη δήλωση του κ. Γιαννίτση, κορυφαίου στελέχους του Σημίτη, ο οποίος φέρεται να είπε πως σήμερα η διαφθορά είναι «100 φορές χειρότερα από τότε». Ο κ. Σαμαράς αναφέρθηκε επίσης στο «μέγα σκάνδαλο των υποκλοπών», για το οποίο, όπως είπε, «κανείς δεν ασχολείται, κανείς δεν δίνει απαντήσεις!». Δήλωσε μάλιστα ότι είναι και ο ίδιος «θύμα της σκευωρίας Νοβάρτις επί Τσίπρα», προσθέτοντας ότι «φαίνεται ενοχλούν οι απόψεις μου». Κατέληξε τονίζοντας ότι «έτσι δεν μπορεί να πάει μπροστά ο τόπος» και ότι «απαιτείται Δικαιοσύνη!».

Εθνική κληρονομιά και η Συνθήκη του Νεϊγύ

Ο Αντώνης Σαμαράς έκανε λόγο για «πρωτοφανή πράγματα» που συμβαίνουν στη χώρα, αναφερόμενος στην προστασία της εθνικής κληρονομιάς. Δήλωσε ότι ο ίδιος, ως πρωθυπουργός, είχε διαπραγματευτεί και απαιτήσει την επιστροφή όλων των κλεμμένων ελληνικών κειμηλίων. Αντίθετα, όπως υποστήριξε, η σημερινή κυβέρνηση «όχι μόνο δεν επέμεινε στην προστασία της εθνικής μας κληρονομιάς, αλλά κινήθηκε αναθεωρώντας τη Συνθήκη του Νεϊγύ!».

Περιέγραψε την κατάσταση ως εξής: «Δεν φτάνει που τους δώσανε τα οστά του Σαμουήλ – ότι πιο σπουδαίο για αυτούς και τα οποία όπως είδατε τα υποδέχτηκαν με τιμές αρχηγού κράτους – για μόλις 48 κειμήλια, αλλά ακόμη κι αυτά είναι …δανεικά όπως ισχυρίζονται οι Βούλγαροι και δεν διαψεύδονται!». Κατέληξε λέγοντας ότι τα κειμήλια «δεν μας ανήκουν δηλαδή, τα παραχώρησαν απλώς» και ότι αυτή η ενέργεια είναι «αυθαίρετη».

Με πληροφορίες από: Newsit