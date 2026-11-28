Ο υφυπουργός Εσωτερικών, Βαγγέλης Λιάκος, βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων σχετικά με την επιχειρηματολογία που χρησιμοποίησε για να αντικρούσει κατηγορίες περί φαβοριτισμού. Οι κατηγορίες αυτές αφορούν απευθείας αναθέσεις συμβάσεων από δήμους, οι οποίες φέρεται να δόθηκαν σε επιχειρήσεις που ανήκουν στις αδελφές του. Η υπερασπιστική του γραμμή έχει χαρακτηριστεί ως προβληματική από διάφορες πλευρές.

Οι κατηγορίες περί φαβοριτισμού

Ο Βαγγέλης Λιάκος αντιμετωπίζει κατηγορίες που συνδέονται με φαινόμενα φαβοριτισμού στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων. Συγκεκριμένα, οι κατηγορίες εστιάζουν σε απευθείας αναθέσεις συμβάσεων που προέρχονταν από διάφορους δήμους.

Οι εν λόγω συμβάσεις φέρεται να ανατέθηκαν σε επιχειρήσεις που ανήκουν στις αδελφές του υφυπουργού. Αυτή η πρακτική έχει προκαλέσει ερωτήματα και έχει οδηγήσει στις σημερινές κατηγορίες εναντίον του.

Η υπερασπιστική γραμμή του υφυπουργού

Σε μια προσπάθεια να υπερασπιστεί τον εαυτό του απέναντι στις κατηγορίες, ο υφυπουργός Εσωτερικών Βαγγέλης Λιάκος επέλεξε να χρησιμοποιήσει ένα νέο επιχείρημα. Αυτό το επιχείρημα επικεντρώθηκε στο ζήτημα του σεξισμού, προσπαθώντας να μετατοπίσει τη συζήτηση προς αυτή την κατεύθυνση.

Όπως δήλωσε ο ίδιος σε εκπομπή του ΣΚΑΪ, η επιχειρηματολογία του βασίστηκε στην άποψη ότι «επειδή δεν έχουν βρει κάτι για εμένα, έχουν βάλει δύο γυναίκες μπροστά και τις πετροβολούν». Πρόσθεσε δε ότι αυτό συμβαίνει «θεωρώντας ότι, για να πετύχει μια γυναίκα, πρέπει να έχει από πίσω της έναν άνδρα, έναν αδερφό, έναν πατέρα ή έναν σύντροφο».

Ο κ. Λιάκος τόνισε επίσης τη θέση του, λέγοντας ότι «Στην Ελλάδα του 2026 θεωρούν ότι μια γυναίκα δεν μπορεί να πετύχει μόνη της». Με αυτό τον τρόπο, επιχείρησε να παρουσιάσει τις κατηγορίες ως απόρροια μιας σεξιστικής αντίληψης.

Η αντίδραση του παρουσιαστή

Η δήλωση του υφυπουργού περί σεξισμού προκάλεσε άμεση αντίδραση από τον παρουσιαστή της εκπομπής όπου φιλοξενήθηκε. Ο παρουσιαστής έσπευσε να παρέμβει, διαφωνώντας με την προσέγγιση του κ. Λιάκου.

Συγκεκριμένα, ο παρουσιαστής σημείωσε ότι «δεν είναι έτσι, μπορούσε να είναι άντρας». Με αυτή τη φράση, προσπάθησε να αποσυνδέσει τις κατηγορίες από το φύλο των εμπλεκομένων, ζητώντας να μην μετατοπίζεται η συζήτηση σε αυτό το επίπεδο.

Ο παρουσιαστής ολοκλήρωσε την παρέμβασή του με την ξεκάθαρη προτροπή «Μην το γυρίζετε στο φύλο», υπογραμμίζοντας την άποψή του ότι το ζήτημα δεν αφορά τη διάκριση λόγω φύλου.

Εσωκομματικές αντιδράσεις και προβληματισμός

Οι πληροφορίες που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας υποδεικνύουν ότι η επιχειρηματολογία του υφυπουργού Εσωτερικών δεν έχει καταφέρει να πείσει όλους τους συναδέλφους του. Συγκεκριμένα, φαίνεται πως τα επιχειρήματα του κ. Λιάκου δεν βρίσκουν ευρεία αποδοχή εντός της κυβέρνησης.

Επιπλέον, η υπερασπιστική του γραμμή δεν φαίνεται να έχει πείσει ούτε και τους βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό υποδηλώνει έναν προβληματισμό και μια έλλειψη ομοφωνίας σχετικά με τον τρόπο που ο υφυπουργός χειρίζεται τις κατηγορίες που τον αφορούν.

Γενικότερα, η επιχειρηματολογία του κ. Λιάκου θεωρείται προβληματική και δεν έχει επιτύχει να διαλύσει τις αμφιβολίες, τόσο σε επίπεδο κυβέρνησης όσο και εντός της κοινοβουλευτικής του ομάδας.

Με πληροφορίες από: Topontiki