Η ελληνική κυβέρνηση έχει αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στην προώθηση της συμφωνίας μεταξύ Γερμανίας, Αυστρίας, Ολλανδίας και Δανίας με τη Ρουάντα. Η συμφωνία αφορά τη δημιουργία του λεγόμενου «κόμβου επιστροφής», η ανακοίνωση του οποίου πραγματοποιήθηκε στις 16 Νοεμβρίου στη Βιέννη. Αυτή η εξέλιξη επιβεβαιώνει τη βαθιά εμπλοκή της ελληνικής κυβέρνησης στους γεωπολιτικούς ανταγωνισμούς και την πολεμική προετοιμασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η πολιτική αυτή θεωρείται αναπόσπαστο στοιχείο της απάνθρωπης προσέγγισης σε βάρος των προσφύγων και μεταναστών, οι οποίοι είναι θύματα πολεμικών συγκρούσεων.

Η ελληνική εμπλοκή και οι «κόμβοι επιστροφής»

Η ελληνική κυβέρνηση διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην προώθηση της συμφωνίας για τους «κόμβους επιστροφής», η οποία ανακοινώθηκε επίσημα στη Βιέννη. Η συμφωνία αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο γεωπολιτικών ανταγωνισμών και της πολεμικής προετοιμασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου η πολιτική απέναντι στους πρόσφυγες και μετανάστες αποτελεί βασικό της πυλώνα.

Οι «κόμβοι επιστροφής» περιγράφονται ως σύγχρονα στρατόπεδα συγκέντρωσης για απελπισμένους και ξεριζωμένους ανθρώπους. Προβλέπονται να δημιουργηθούν σε τρίτες χώρες, κυρίως στην Αφρική, και αποτελούν υλοποίηση των κατευθύνσεων του νέου Συμφώνου της ΕΕ για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, μέσω του «Κανονισμού για τις επιστροφές».

Οι θέσεις των κομμάτων

Το ΚΚΕ αποτελεί το μοναδικό κόμμα στην Ελλάδα που, από την πρώτη στιγμή, αποκάλυψε το βαθιά αντιδραστικό περιεχόμενο του νέου Συμφώνου της ΕΕ για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Το κόμμα κατήγγειλε το Σύμφωνο και σήμερα διεκδικεί χωρίς περιστροφές την κατάργησή του. Παράλληλα, προειδοποιεί εδώ και καιρό για τον εκτρωματικό χαρακτήρα των σχεδιασμών που αφορούν τους «κόμβους επιστροφής».

Σε αντίθεση με το ΚΚΕ, οι δυνάμεις της σοσιαλδημοκρατίας, όπως το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και το κόμμα Τσίπρα, είτε σκορπούσαν αυταπάτες σχετικά με τις δυνατότητες διαπραγμάτευσης είτε αναφέρονταν σε μια «καλή» εκδοχή του Συμφώνου. Ακόμα και σήμερα, εξακολουθούν να επικαλούνται τις «ευρωπαϊκές αξίες» και το «κράτος δικαίου» της ΕΕ, ζητώντας «αποτελεσματικότερες λύσεις».

Οι ανακοινώσεις της Βιέννης και οι «τεχνικές λεπτομέρειες»

Οι ανακοινώσεις που έγιναν στη Βιέννη επιβεβαίωσαν το σκληρό παζάρι μεταξύ των κυβερνήσεων, με στόχο την εξασφάλιση των περισσότερων δυνατών οφελών για κάθε αστική τάξη. Δεν παρασχέθηκε καμία ουσιαστική ενημέρωση, και το κεντρικό συμπέρασμα ήταν ότι «οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται».

Ως «τεχνικές λεπτομέρειες» παρουσιάζονται κρίσιμα ζητήματα που παραμένουν στο τραπέζι των κυνικών διαπραγματεύσεων. Σε αυτά περιλαμβάνονται το κόστος, τα ανταλλάγματα, το είδος των εγκαταστάσεων για τους εξοβελισμένους μετανάστες και πρόσφυγες, ο υπεύθυνος για τη διεξαγωγή της απέλασης-μεταγωγής (με εμπλοκή και της Frontex), ο χρόνος παραμονής στη Ρουάντα, η υποχρεωτικότητα ή μη της απέλασης στις χώρες καταγωγής, καθώς και το εφαρμοζόμενο δίκαιο και η δικαιοδοσία.

Εσωτερικές αντιθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ταυτόχρονα, αναδείχθηκαν οξύτατες αντιθέσεις στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες περιστρέφονται γύρω από γενικότερα γεωπολιτικά συμφέροντα και αντιπαραθέσεις. Αυτές οι αντιθέσεις συχνά κρύβονται πίσω από τον μανδύα των ανησυχιών για την «αποτελεσματικότητα» και τις «νομικές εγγυήσεις».

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι αντιρρήσεις που εκφράστηκαν από την Ισπανία και τη Γαλλία. Ωστόσο, η κριτική στρέφεται και προς αυτές τις χώρες, καθώς η Ισπανία έχει ιστορικό σφαγών ξεριζωμένων στη Θέουτα και τη Μελίγια, ενώ η Γαλλία ακολουθεί πολιτική «μηδενικού σημείου εγκατάστασης προσφύγων και μεταναστών». Στο πλαίσιο αυτό και προκειμένου να αντιμετωπίσουν την κατακραυγή, προκρίνεται από την ομ

Με πληροφορίες από: Topontiki