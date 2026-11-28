Προς μια κυβέρνηση συνεργασίας της κεντροδεξιάς με την ακροδεξιά φαίνεται να οδεύει η Ισπανία, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Το Λαϊκό Κόμμα (PP) του Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό εμφανίζεται ως βασικός διεκδικητής της εξουσίας, με το Vox του Σαντιάγο Αμπασκάλ να αποτελεί τον πιθανό κυβερνητικό του εταίρο. Εν όψει των εκλογών της 29ης Νοεμβρίου, το μεγάλο ερώτημα παραμένει ποια πρόσωπα θα αναλάβουν τα σημαντικότερα κυβερνητικά χαρτοφυλάκια.

Προς κυβέρνηση συνεργασίας στην Ισπανία

Οι δημοσκοπήσεις στην Ισπανία υποδεικνύουν ότι η χώρα οδεύει προς τον σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας. Το Λαϊκό Κόμμα (PP), υπό την ηγεσία του Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό, διεκδικεί την εξουσία, ενώ το ακροδεξιό κόμμα Vox, με επικεφαλής τον Σαντιάγο Αμπασκάλ, αναμένεται να αποτελέσει τον πιθανό εταίρο σε αυτή την κυβερνητική συμμαχία.

Η συνεργασία μεταξύ της κεντροδεξιάς και της ακροδεξιάς συγκεντρώνει σημαντικές πιθανότητες, εφόσον επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπικές προβλέψεις. Η τελική διαμόρφωση της κυβέρνησης θα εξαρτηθεί από το εκλογικό αποτέλεσμα των εκλογών που έχουν προγραμματιστεί για την 29η Νοεμβρίου.

Το δημοσίευμα του Politico και οι πιθανοί υπουργοί

Σε εκτενές δημοσίευμά του, το Politico παρουσιάζει δέκα πολιτικά στελέχη και πρόσωπα με επιρροή στους δύο σχηματισμούς, τα οποία θα μπορούσαν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην επόμενη κυβέρνηση. Τα πρόσωπα αυτά συγκεντρώνουν σημαντικές πιθανότητες να αναλάβουν κρίσιμα υπουργικά χαρτοφυλάκια, εφόσον το PP και το Vox καταφέρουν να σχηματίσουν κυβερνητική πλειοψηφία.

Το δημοσίευμα αναλύει τις πιθανότητες αυτών των στελεχών να βρεθούν στο επίκεντρο των πολιτικών εξελίξεων, υπογραμμίζοντας την επιρροή τους εντός των κομμάτων τους. Παρά τις εκτιμήσεις για το εκλογικό αποτέλεσμα, το μεγάλο ερώτημα παραμένει ποια συγκεκριμένα πρόσωπα θα αναλάβουν τα σημαντικότερα κυβερνητικά χαρτοφυλάκια.

Κλειστά χαρτιά από τα κόμματα

Η σύνθεση ενός πιθανού υπουργικού συμβουλίου παραμένει δύσκολο να προβλεφθεί, καθώς τα ισπανικά κόμματα διατηρούν κλειστά τα χαρτιά τους. Αποφεύγουν να αποκαλύψουν εκ των προτέρων τα πρόσωπα που προορίζονται για κυβερνητικές θέσεις, ακόμη και στους ίδιους τους ενδιαφερόμενους.

Ο Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό, επικεφαλής του Λαϊκού Κόμματος, υπερηφανεύεται ότι κατά τη διάρκεια των 13 ετών που ηγήθηκε της περιφερειακής κυβέρνησης της Γαλικίας, η σύνθεση του υπουργικού του συμβουλίου δεν είχε διαρρεύσει ποτέ στον Τύπο πριν από την επίσημη ανακοίνωσή της. Από την πλευρά του Vox, κομματικός αξιωματούχος δήλωσε ανώνυμα στο Politico ότι δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής καμία συζήτηση στο εσωτερικό του κόμματος για πιθανούς υπουργούς ή κυβερνητικά χαρτοφυλάκια.

Η Καγετάνα Άλβαρεθ ντε Τολέδο στο προσκήνιο

Παρά την αβεβαιότητα που επικρατεί, συγκεκριμένα πρόσωπα συγκεντρώνουν σημαντικές πιθανότητες να βρεθούν στο επίκεντρο των πολιτικών εξελίξεων. Ένα από αυτά είναι η Καγετάνα Άλβαρεθ ντε Τολέδο, η οποία αποτελεί μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες και αμφιλεγόμενες προσωπικότητες του Λαϊκού Κόμματος.

Ο Φεϊχό την τοποθέτησε στη δεύτερη θέση του ψηφοδελτίου της Μαδρίτης, μια επιλογή που φέρει ιδιαίτερο πολιτικό συμβολισμό και υποδηλώνει την εμπιστοσύνη του στην πολιτική της επιρροή. Σύμφωνα με το Politico, το όνομά της ακούγεται για υπουργική θέση, με το υπουργείο Εξωτερικών να αποτελεί ένα από τα πιθανά χαρτοφυλάκια που θα μπορούσε να αναλάβει σε μια ενδεχόμενη νέα κυβέρνηση.

Με πληροφορίες από: Enikos