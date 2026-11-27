Λίγο πριν από τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές της Κυριακής (29/11), η Ισπανία βρίσκεται σε εκλογικό πυρετό. Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δίνει μια κρίσιμη μάχη πολιτικής επιβίωσης, καθώς αντιμετωπίζει ένα ενδεχόμενο μέτωπο συντηρητικών και ακροδεξιών δυνάμεων. Αυτή η συμμαχία απειλεί να τερματίσει οκτώ χρόνια σοσιαλιστικής διακυβέρνησης στη χώρα.

Οι δημοσκοπήσεις και η αισιοδοξία του Σάντσεθ

Σχεδόν όλες οι δημοσκοπήσεις που δόθηκαν στη δημοσιότητα πριν από την επίσημη απαγόρευση δείχνουν ένα σαφές προβάδισμα σε έναν συνασπισμό που αποτελείται από το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα (PP) και το ακροδεξιό Vox. Παρά τα ευρήματα αυτά, ο ηγέτης των Σοσιαλιστών (PSOE), Πέδρο Σάντσεθ, εμφανίζεται απόλυτα αισιόδοξος για το αποτέλεσμα της κάλπης.

Σε δηλώσεις του στον ραδιοφωνικό σταθμό SER, ο Σάντσεθ υποστήριξε ότι τα εσωτερικά στοιχεία του κόμματός του δείχνουν πρωτιά στις εκλογές. Αυτό το αποτέλεσμα, όπως εκτιμά, θα του επέτρεπε να παραμείνει στην εξουσία με τη στήριξη μικρότερων αριστερών συμμάχων. Χαρακτηριστικά τόνισε: «Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα χάσουμε. Όταν η προοδευτική Ισπανία παίρνει μπροστά, είναι ασταμάτητη», ποντάροντας στη μαζική κινητοποίηση των προοδευτικών ψηφοφόρων.

Το παρασκήνιο της προκήρυξης των εκλογών

Ο Πέδρο Σάντσεθ προκήρυξε τις πρόωρες εκλογές τον περασμένο Οκτώβριο, μετά από μια σημαντική πολιτική εξέλιξη. Το Λαϊκό Κόμμα, το Vox και το καταλανικό κόμμα Junts καταψήφισαν τα έκτακτα κυβερνητικά μέτρα που είχαν προταθεί για την αντιμετώπιση της οξύτατης στεγαστικής κρίσης που μαστίζει τη χώρα.

Το ζήτημα της προσιτής στέγης έχει αναδειχθεί σε κεντρικό διακύβευμα της επικείμενης κάλπης, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στην κοινωνία. Έχουν πραγματοποιηθεί μαζικές διαδηλώσεις, ενώ μια γενική απεργία προσέλκυσε τη συμμετοχή άνω των τριών εκατομμυρίων πολιτών, υπογραμμίζοντας το μέγεθος του προβλήματος. Σύμβολο αυτής της κρίσης έγινε η υπόθεση της 87χρονης Μαρικάρμεν Αμπασκάλ, η οποία υπέστη έξωση στη Μαδρίτη επειδή αδυνατούσε να πληρώσει μια αύξηση ενοικίου κατά 230%. Ο πρωθυπουργός ελπίζει πως η στάση της αντιπολίτευσης στο στεγαστικό θα συσπειρώσει την Αριστερά, αν και το ρίσκο για το κόμμα του παραμένει υψηλό.

Το σενάριο της κυβέρνησης συνεργασίας

Εάν οι δημοσκοπήσεις επιβεβαιωθούν την Κυριακή, ο ηγέτης του Λαϊκού Κόμματος, Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό, αναμένεται να αναδειχθεί πρώτος. Ωστόσο, οι προβλέψεις δείχνουν ότι δεν θα καταφέρει να εξασφαλίσει αυτοδυναμία, γεγονός που θα τον αναγκάσει να στραφεί στο ακροδεξιό Vox για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Μια τέτοια εξέλιξη θα σηματοδοτούσε την επιστροφή της ακροδεξιάς σε κυβερνητικό σχήμα στην Ισπανία. Αυτό θα συνέβαινε για πρώτη φορά μετά τη μεταπολίτευση της χώρας και τον θάνατο του δικτάτορα Φράνκο, γεγονός που προσδίδει ιστορική βαρύτητα στις εκλογές.

Η άνοδος του ακροδεξιού Vox

Το κόμμα Vox, υπό την ηγεσία του Σαντιάγο Αμπασκάλ, έχει διανύσει μια εντυπωσιακή απόσταση στην πολιτική σκηνή της Ισπανίας. Από ένα περιθωριακό ποσοστό 0,2% το 2016, πλέον φλερτάρει με ποσοστά κοντά στο 20%, καθιστώντας το την τρίτη πολιτική δύναμη της χώρας.

Το Vox έχει προχωρήσει σε εσωκομματικές εκκαθαρίσεις και ιδεολογική ανανέωση, υιοθετώντας τη ρητορική της «εθνικής προτεραιότητας», κατά τα πρότυπα της Μαρίν Λεπέν. Το κόμμα ζητά τον αποκλεισμό των μη Ισπανών πολιτών από κοινωνικά επιδόματα και κατοικίες, μια πρόταση για την οποία έχει ήδη προειδοποιήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis