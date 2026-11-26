Ο δήμαρχος Βόλου, Αχιλλέας Μπέος, αντέδρασε με ιδιαίτερη οξύτητα σε πολίτες της πόλης, οι οποίοι δημοσίευσαν φωτογραφίες με ξεχειλισμένους κάδους απορριμμάτων. Η αντίδραση αυτή προκάλεσε έντονες συζητήσεις, καθώς ο κ. Μπέος επέλεξε να απαντήσει με ένα άκρως επιθετικό μήνυμα. Το μήνυμα αυτό απευθυνόταν σε όσους διαμαρτύρονται για την εικόνα της καθαριότητας στον Βόλο, με τον δήμαρχο να χρησιμοποιεί βαρείς χαρακτηρισμούς.

Η έντονη αντίδραση του δημάρχου

Ο Αχιλλέας Μπέος, γνωστός για τις άκρως επιθετικές του τοποθετήσεις, επανήλθε με μια νέα επίθεση, αυτή τη φορά στοχοποιώντας πολίτες του Βόλου. Οι πολίτες αυτοί είχαν εκφράσει τη δυσαρέσκειά τους για την κατάσταση της καθαριότητας στην πόλη, δημοσιεύοντας σχετικές φωτογραφίες.

Συγκεκριμένα, ο δήμαρχος εξαπέλυσε επίθεση με ιδιαίτερα αιχμηρούς χαρακτηρισμούς εναντίον όσων δημοσιεύουν φωτογραφίες με συσσωρευμένα απορρίμματα γύρω από τους κάδους. Υποστήριξε ότι με αυτή τους την ενέργεια επιχειρούν να δυσφημίσουν την πόλη του Βόλου.

Αιχμηροί χαρακτηρισμοί και κατηγορίες

Στο μήνυμά του, ο κ. Μπέος δεν δίστασε να απευθυνθεί στους επικριτές του με βαριές εκφράσεις, χρησιμοποιώντας λέξεις όπως «άπλυτοι» και «ξεφτίλες». Τους κατηγόρησε ευθέως ότι αναζητούν σημεία με προβλήματα, ακόμη και έξω από τα σπίτια τους, προκειμένου να τραβήξουν φωτογραφίες και να πλήξουν την εικόνα της πόλης.

Αναλυτικότερα, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ακούστε ρε άπλυτοι, ξεφτίλες. Σήμερα είναι απεργία. Όπου πήγαμε πεντακάθαρα. Μπορεί να υπάρχουν σε 5-10 σημεία, ένα συνεργείο να ξέχασε να περάσει, ένα απορριμματοφόρο να χάλασε. Έξω από τα σπίτια σας βρωμιάρηδες ψάχνεστε να τραβήξετε μια φωτογραφία να δυσφημήσετε την πόλη σας». Η δήλωση αυτή αναδεικνύει το ιδιαίτερα επιθετικό ύφος που επέλεξε ο δήμαρχος.

Οι εξηγήσεις για την κατάσταση της καθαριότητας

Ο δήμαρχος του Βόλου απέδωσε την εικόνα των συσσωρευμένων απορριμμάτων, που καταγράφηκε σε ορισμένες περιοχές, στην απεργία των εργαζομένων, καθώς και σε μεμονωμένα προβλήματα που προέκυψαν στην αποκομιδή. Παράλληλα, τόνισε ότι η γενική εικόνα της πόλης παραμένει καθαρή, παρά τις όποιες έκτακτες δυσκολίες.

Σύμφωνα με τις εξηγήσεις του, τα προβλήματα που καταγράφονται σε συγκεκριμένα σημεία οφείλονται σε έκτακτες συνθήκες, όπως η πιθανή βλάβη σε κάποιο απορριμματοφόρο όχημα ή η παράλειψη ενός συνεργείου να περάσει από ορισμένες περιοχές. Ωστόσο, αντί να περιοριστεί στην παροχή αυτών των εξηγήσεων, ο κ. Μπέος επέλεξε να απευθυνθεί στους επικριτές του με άκρως προσβλητικούς χαρακτηρισμούς, κλιμακώνοντας την αντιπαράθεση.

Η αινιγματική αναφορά για «μεγάλη πίτσα»

Στο κλείσιμο του βίντεο με την απάντησή του, ο Αχιλλέας Μπέος προέβη σε μια αναφορά που χαρακτηρίστηκε ως περίεργη και αινιγματική. Απευθυνόμενος στους επικριτές του, τους ενημέρωσε για ένα επερχόμενο γεγονός, χρησιμοποιώντας τη φράση «έρχεται μεγάλη πίτσα» σύντομα.

Πιο συγκεκριμένα, οι δηλώσεις του ήταν οι εξής: «Την Τρίτη είστε καλεσμένοι. Σας ενημερώνω έρχεται μεγάλη πίτσα, σύντομα. Όχι σαν αυτή του 23, πολύ μεγαλύτερη». Αυτή η αναφορά κινήθηκε σε θολά νερά, χωρίς να διευκρινίζεται το ακριβές περιεχόμενο ή το νόημά της, αφήνοντας ανοιχτό το πεδίο για διάφορες ερμηνείες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta