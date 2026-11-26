Η ανεξάρτητη βουλευτής Θεοδώρα Τζάκρη επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε επαφές με το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠΑΣΟΚ), με σκοπό την υποψηφιότητά της στις επερχόμενες εκλογές. Μιλώντας το πρωί της Πέμπτης στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, η κυρία Τζάκρη δήλωσε κατηγορηματικά ότι θα είναι υποψήφια, προσθέτοντας πως οι συζητήσεις με το ΠΑΣΟΚ βρίσκονται σε εξέλιξη. Η ίδια τόνισε την υποστηρικτική της στάση προς το κόμμα, εξηγώντας ότι αυτή πηγάζει από την τροποποιητική του στάση, η οποία, όπως είπε, δεν έχει καμία σχέση με το παλιό ΠΑΣΟΚ.

Οι επαφές για την υποψηφιότητα

Η Θεοδώρα Τζάκρη διευκρίνισε κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της ότι, παρόλο που δεν έχει ενταχθεί οργανικά στο ΠΑΣΟΚ, η υποστήριξή της προς το κόμμα είναι μακροχρόνια. Η βουλευτής δήλωσε χαρακτηριστικά: «οργανικά στο ΠΑΣΟΚ δεν έχω ενταχθεί αλλά εδώ και καιρό είμαι υποστηρικτική προς το ΠΑΣΟΚ». Αυτή η στάση, όπως εξήγησε, δεν αποτελεί αποτέλεσμα αναστοχασμού, αλλά είναι άμεση συνέπεια της τροποποιητικής στάσης που έχει υιοθετήσει το ΠΑΣΟΚ.

Στο πλαίσιο των δηλώσεών της, η κυρία Τζάκρη υπογράμμισε τη ριζική αλλαγή του κόμματος, λέγοντας: «Αυτό είναι ένα καινούργιο ΠΑΣΟΚ, δεν έχει καμία σχέση με το παλιό». Επίσης, σημείωσε με νόημα πως το «παλιό» ΠΑΣΟΚ αποτελεί αντικείμενο αναπόλησης για συγκεκριμένα πρόσωπα, αναφέροντας ονομαστικά τον Γεωργιάδη, τον Μαρινάκη και τη Σδούκου.

Η νέα φυσιογνωμία του ΠΑΣΟΚ

Η ανεξάρτητη βουλευτής προχώρησε σε μια λεπτομερή περιγραφή της σημερινής φυσιογνωμίας του ΠΑΣΟΚ, όπως αυτή διαμορφώνεται. Έκανε λόγο για ένα κόμμα που «δεν θέλει ούτε καλημέρα με τη Νέα Δημοκρατία», τονίζοντας την ξεκάθαρη διαχωριστική γραμμή που διατηρεί με την κυβερνώσα παράταξη. Αυτή η στάση, σύμφωνα με την κυρία Τζάκρη, υποδηλώνει μια σαφή πολιτική κατεύθυνση.

Επιπλέον, η Θεοδώρα Τζάκρη ανέφερε ότι το ΠΑΣΟΚ διαθέτει σε πολλά σημεία ένα ριζοσπαστικό πρόγραμμα. Αυτό το πρόγραμμα, όπως εκτίμησε, έχει τη δυναμική να «αναγκάζει τον Τσίπρα σε διορθώσεις», υποδεικνύοντας την επιρροή του στις πολιτικές εξελίξεις και στον αντίπαλο πολιτικό χώρο. Η βουλευτής τόνισε επίσης ότι το κόμμα έχει ανοιχτές θύρες, καλωσορίζοντας τόσο τους ΠΑΣΟΚογενείς όσο και τα τέως στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, μια κίνηση που δείχνει τη διεύρυνση της βάσης του.

Λόγοι αποχώρησης από τον ΣΥΡΙΖΑ

Αναφερόμενη στις μετατοπίσεις πρώην στελεχών από τον ΣΥΡΙΖΑ προς το ΠΑΣΟΚ, η Θεοδώρα Τζάκρη απέδωσε αυτές τις κινήσεις σε συγκεκριμένους λόγους. Διευκρίνισε πως οι μετακινήσεις αυτές δεν οφείλονται σε μια διαδικασία προσέλκυσης ταλέντων από το ΠΑΣΟΚ, αλλά αποτελούν αποτέλεσμα της απογοήτευσης που βίωσαν τα στελέχη από τη συμπεριφορά του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα.

Η βουλευτής ανέλυσε τους δύο βασικούς παράγοντες που οδήγησαν σε αυτές τις μετατοπίσεις. Ο πρώτος λόγος, όπως δήλωσε, είναι η τροποποίηση και η ανανέωση του ΠΑΣΟΚ, το οποίο παρουσιάζει πλέον μια νέα εικόνα. Ο δεύτερος λόγος, εξίσου σημαντικός, είναι ότι ο πολιτικός χώρος στον οποίο ανήκε η ίδια και πολλά άλλα στελέχη, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ, «έγινε σμπαράλια», υποδηλώνοντας μια διάλυση ή σημαντική αποδυνάμωση.

Το πολιτικό μέλλον και η Πέλλα

Σχετικά με το ενδεχόμενο ενός προγραμματισμένου ραντεβού με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, η Θεοδώρα Τζάκρη επέλεξε να μην απαντήσει ευθέως. Με μια δήλωση που άφησε περιθώρια ερμηνειών, σχολίασε: «και να το είχα δεν θα σας το έλεγα», διατηρώντας έτσι την αβεβαιότητα γύρω από τις προσωπικές της επαφές με την ηγεσία του κόμματος. Αυτή η απάντηση υποδηλώνει μια προσεκτική στάση ως προς τη δημοσιοποίηση των προσωπικών της συναντήσεων.

Κλείνοντας τις δηλώσεις της, η βουλευτής πρόσθεσε μια σημαντική αναφορά στην εκλογική της ιστορία. Με νόημα, δήλωσε ότι «η τελευταία φορά που το ΠΑΣΟΚ εξέλεξε βουλευτή στην Πέλλα αυτή ήμουν εγώ». Αυτή η αναφορά τονίζει την προηγούμενη εκλογική της επιτυχία στην περιφέρεια της Πέλλας με το ΠΑΣΟΚ, υπογραμμίζοντας την εμπειρία της και την αναγνωρισιμότητά της στον συγκεκριμένο πολιτικό χώρο.

Με πληροφορίες από: Topontiki