Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώνει εκ νέου την πολιτική προστατευτισμού, εξαπολύοντας ένα νέο κύμα προτεινόμενων δασμών. Οι δασμοί αυτοί στοχεύουν σε 14 μεγάλους εμπορικούς εταίρους, συμπεριλαμβανομένων της Κίνας, της Ιαπωνίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κίνηση αυτή της Ουάσινγκτον έρχεται μετά την ακύρωση προηγούμενων μέτρων από το Ανώτατο Δικαστήριο και την εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές, με στόχο την αποκατάσταση της διαπραγματευτικής ισχύος της κυβέρνησης.

Η νέα στρατηγική των δασμών

Ο Αμερικανός πρόεδρος, απτόητος από την πρόσφατη εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ και τις έντονες αντιδράσεις για την ακρίβεια, εξαπέλυσε χθες, Τρίτη, ένα νέο κύμα δασμών. Αυτή η νέα ομοβροντία δασμών, που εξαπολύθηκε και την Τετάρτη, στοχεύει σε 14 μεγάλους εμπορικούς εταίρους.

Η Ουάσινγκτον προτείνει συντελεστές από 20% έως 40% βάσει του Άρθρου 301 του Εμπορικού Νόμου του 1974. Με αυτό τον τρόπο, επιδιώκει να αποκαταστήσει τη διαπραγματευτική ισχύ της κυβέρνησης, αξιοποιώντας το εργαλείο των δασμών ως βασικό μοχλό άσκησης εξουσίας ενόψει ενός Κογκρέσου που περνά στον έλεγχο των Δημοκρατικών.

Ο αντίκτυπος των προηγούμενων μέτρων και οι αντιδράσεις

Οι προηγούμενοι ευρείς παγκόσμιοι δασμοί του Ντόναλντ Τραμπ είχαν ακυρωθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο τον Φεβρουάριο, καθώς είχαν επιβληθεί βάσει νόμου περί εθνικής έκτακτης ανάγκης. Αυτή η ακύρωση είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια της δασμολογικής ισχύος που επιδίωκε ο πρόεδρος.

Οι δασμοί και ο αντίκτυπός τους στην αύξηση του κόστους ζωής αποτέλεσαν μείζον ζήτημα στη σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές. Δημοσκόπηση που διεξήχθη μετά τις απώλειες των Ρεπουμπλικανών έδειξε ότι το 62% των ερωτηθέντων υποστηρίζει τις προσπάθειες των Δημοκρατικών για την κατάργησή τους, αναδεικνύοντας τη λαϊκή δυσαρέσκεια.

Αντιμετώπιση της πλεονάζουσας βιομηχανικής ικανότητας

Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου πρότεινε τους νέους ανώτατους δυνητικούς συντελεστές, που κυμαίνονται από 20% έως 40%, με στόχο να αντιμετωπίσει την πλεονάζουσα βιομηχανική παραγωγική ικανότητα. Όπως υποστηρίζεται, αυτή η πλεονάζουσα ικανότητα προωθείται από τις χώρες που αποτελούν τους εμπορικούς εταίρους.

Παρόλα αυτά, το γραφείο του Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ (USTR) ανέφερε ότι προτίθεται να θέσει ανώτατο όριο στους νέους δασμούς σε χαμηλότερα επίπεδα. Αυτά τα χαμηλότερα επίπεδα έχουν συμφωνηθεί βάσει εμπορικών συμφωνιών που έχουν ήδη ολοκληρωθεί ή βρίσκονται ακόμη υπό διαπραγμάτευση, προσδίδοντας μια διάσταση ευελιξίας στην εφαρμογή των μέτρων.

Η νομική και πολιτική θεμελίωση των νέων μέτρων

Η προσπάθεια για την επιβολή των νέων δασμών βασίζεται στα αποτελέσματα μιας 8μηνης έρευνας που διεξήχθη από το USTR. Η έρευνα αυτή αφορούσε αθέμιτες εμπορικές πρακτικές σχετικά με την πλεονάζουσα βιομηχανική ικανότητα, παρέχοντας το απαραίτητο υπόβαθρο για τη λήψη των αποφάσεων.

Μέσω αυτής της προσπάθειας, το USTR στοχεύει να αποκαταστήσει πληρέστερα τη δασμολογική ισχύ του Ντόναλντ Τραμπ. Επιπλέον, επιδιώκεται να τεθούν οι δασμοί του Τραμπ και οι συναφείς εμπορικές συμφωνίες σε πιο στέρεες νομικές και πολιτικές βάσεις. Αυτό επιτυγχάνεται στηρίζοντάς τους σε έναν δοκιμασμένο στα δικαστήρια εμπορικό νόμο, το Άρθρο 301 του Εμπορικού Νόμου του 1974, και αντιμετωπίζοντας τις ξένες επιδοτήσεις.

Με πληροφορίες από: Enikos