Σχέδιο νόμου για τις Ένοπλες Δυνάμεις: Υποχρεωτική συμμετοχή της αμυντικής βιομηχανίας έως 30%

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προχωρά σε μία ριζική αλλαγή δόγματος, καθώς το σχέδιο νόμου που εισηγήθηκε ο Νίκος Δένδιας στο Υπουργικό Συμβούλιο έλαβε το πράσινο φως. Το νομοσχέδιο θεσμοθετεί υποχρεωτική εγχώρια βιομηχανική συμμετοχή σε ποσοστό που κυμαίνεται από 25% έως 30% στα εξοπλιστικά προγράμματα των Ενόπλων Δυνάμεων. Παράλληλα, ενεργοποιεί το άρθρο 346 της Συνθήκης της Ε.Ε. και μετατρέπει την Ελλάδα από παθητικό αγοραστή σε εξαγωγέα αμυντικού υλικού.

Η μεταρρύθμιση «Ατζέντα 2030» και η νέα προσέγγιση

Το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας εντάσσεται στο πλαίσιο της συνολικής μεταρρύθμισης «Ατζέντα 2030». Μέσα από αυτή τη μεταρρύθμιση, επιχειρείται να ανατραπεί άρδην μία παθογένεια δεκαετιών, κατά την οποία η Ελλάδα δαπανούσε δισεκατομμύρια ευρώ για την αγορά οπλικών συστημάτων από το εξωτερικό.

Η εγχώρια αμυντική βιομηχανία παρέμενε στο περιθώριο, παρακολουθώντας ως θεατής τις μεγάλες συμβάσεις να υπογράφονται ερήμην της. Το νομοσχέδιο, με τίτλο «Ενίσχυση της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας και της καινοτομίας στις Ένοπλες Δυνάμεις», στοχεύει να αλλάξει αυτή την κατάσταση.

Όπως υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας αμέσως μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, μέχρι σήμερα η χώρα βρισκόταν μονίμως στην πλευρά του αγοραστή. Ωστόσο, καθώς αρχίζει να αναπτύσσεται ουσιαστική εγχώρια παραγωγή, δημιουργούνται πλέον οι θεσμικές προϋποθέσεις ώστε η Ελλάδα να περάσει δυναμικά και στην πλευρά του πωλητή.

Υποχρεωτική εγχώρια βιομηχανική συμμετοχή στα εξοπλιστικά

Στον πυρήνα των νέων ρυθμίσεων περιλαμβάνεται ρητή και αδιαπραγμάτευτη πρόβλεψη για υποχρεωτική συμμετοχή της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Το ποσοστό αυτής της συμμετοχής ορίζεται σε 25%, με δυνατότητα να φτάσει έως και το 30% κατά περίπτωση, σε κάθε εξοπλιστικό πρόγραμμα των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η εμπειρία από την πρώτη φάση εφαρμογής του νέου δόγματος απέδειξε στην ηγεσία του Πενταγώνου ότι το ελληνικό αμυντικό οικοσύστημα διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και τις δυνατότητες να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις. Έτσι, η συμμετοχή των ελληνικών εταιρειών παύει να αποτελεί ευχολόγιο ή προαιρετική ρήτρα καλής θελήσεως των ξένων κατασκευαστών.

Αντιθέτως, μετατρέπεται σε αυστηρή νομοθετική υποχρέωση μέσω της ανάθεσης υπεργολαβιών και συμπαραγωγών σε εγχώριους φορείς. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται ότι ένα σημαντικό μέρος των χρημάτων των Ελλήνων φορολογουμένων θα επιστρέφει στην εθνική οικονομία, ενισχύοντας ταυτόχρονα τη μεταφορά τεχνογνωσίας, την έρευνα και τη δημιουργία εξειδικευμένων θέσεων εργασίας στη χώρα μας.

Η νομική θωράκιση μέσω του άρθρου 346 της Ε.Ε.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η νομική θωράκιση αυτής της επιλογής απέναντι στους αυστηρούς ευρωπαϊκούς κανόνες ανταγωνισμού. Το σχέδιο νόμου ενεργοποιεί το άρθρο 346 της Συνθήκης της Ε.Ε., το οποίο παρέχει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να λαμβάνουν μέτρα που θεωρούν αναγκαία για την προστασία των ουσιωδών συμφερόντων ασφαλείας τους.

Η ενεργοποίηση του συγκεκριμένου άρθρου αποτελεί ένα κρίσιμο εργαλείο για την Ελλάδα, καθώς της επιτρέπει να διασφαλίσει την εφαρμογή των προβλέψεων του νομοσχεδίου, διατηρώντας παράλληλα τη συμβατότητα με το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο.

Η Ελλάδα μετατρέπεται σε εξαγωγέα αμυντικού υλικού

Το νέο σχέδιο νόμου ανοίγει τον δρόμο για διακρατικές εξαγωγές αμυντικού υλικού. Αυτές οι εξαγωγές θα πραγματοποιούνται μέσω συμφωνιών G2G (Government to Government), δηλαδή απευθείας συμφωνίες μεταξύ κυβερνήσεων.

Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί μία σημαντική στρατηγική αλλαγή για την Ελλάδα, η οποία πλέον θα μπορεί να συμμετέχει ενεργά στην παγκόσμια αγορά αμυντικού υλικού όχι μόνο ως αγοραστής, αλλά και ως πωλητής. Η δυνατότητα εξαγωγών αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την εγχώρια αμυντική βιομηχανία και να της προσδώσει έναν νέο, πιο δυναμικό ρόλο.

Με πληροφορίες από: Enikos