Η Αφροδίτη Χατζηαναστασιάδη, η οποία επέζησε από την τραγωδία στο Μάτι, αναλαμβάνει βουλευτική έδρα με την Πλεύση Ελευθερίας στην εκλογική περιφέρεια της Ανατολικής Αττικής. Η αποδοχή της έδρας έρχεται μετά την παραίτηση της Ελένης Καραγεωργοπούλου από το βουλευτικό αξίωμα. Η κ. Χατζηαναστασιάδη γνωστοποίησε την απόφασή της μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνδέοντας την ανάληψη των καθηκόντων της με την προσωπική της εμπειρία από την πολύνεκρη πυρκαγιά του 2018.

Η αποδοχή της έδρας στην ανατολική Αττική

Η Αφροδίτη Χατζηαναστασιάδη ήταν η πρώτη επιλαχούσα του συνδυασμού της Πλεύσης Ελευθερίας στην εκλογική περιφέρεια της Α' Ανατολικής Αττικής. Η έδρα κενώθηκε έπειτα από την παραίτηση της Ελένης Καραγεωργοπούλου, γεγονός που οδήγησε στην κλήση της κ. Χατζηαναστασιάδη να την αποδεχθεί.

Την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026, η ίδια προχώρησε σε ανάρτηση στο Facebook, με την οποία γνωστοποίησε την αποδοχή της κοινοβουλευτικής θέσης. Με την είσοδο της Αφροδίτης Χατζηαναναστασιάδη στη Βουλή, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος της Ζωής Κωνσταντοπούλου ενισχύεται και αριθμεί πλέον συνολικά έξι βουλευτές.

Οι λόγοι της απόφασης και η σύνδεση με το μάτι

Σε δημόσια τοποθέτησή της, η νέα βουλευτής εξήγησε τους λόγους που την οδήγησαν στην απόφαση να αποδεχθεί την κοινοβουλευτική θέση. Συνέδεσε την επιλογή της άμεσα με την προσωπική της εμπειρία από την τραγωδία που έπληξε το Μάτι στις 23 Ιουλίου 2018.

Η ίδια δήλωσε χαρακτηριστικά: «Σε αυτή τη θέση με έφερε μια αλυσίδα γεγονότων, την οποία έχω ηθικό καθήκον να μην αποποιηθώ. Ως επιζήσασα της τραγωδίας της 23ης Ιουλίου 2018, ως μάρτυρας μιας από τις πιο ανήθικες μεθοδεύσεις συγκάλυψης της αλήθειας και ως ένας άνθρωπος που μεγάλωσε περνώντας μέσα από το συλλογικό τραύμα, θεωρώ πως δεν έχω το δικαίωμα να αρνηθώ».

Το χρέος στην αξιοπρέπεια του τόπου

Η Αφροδίτη Χατζηαναστασιάδη υπογράμμισε το αίσθημα ευθύνης που τη διακατέχει, δηλώνοντας πως οφείλει την αποδοχή της έδρας «στην αξιοπρέπεια του τόπου μου και στους περήφανους ανθρώπους του». Η δήλωσή της αυτή αναδεικνύει την ισχυρή σύνδεση που νιώθει με την περιοχή και τους κατοίκους της, ειδικά μετά τα γεγονότα του 2018.

Η ενημέρωση για την κλήση της να αποδεχθεί την κενωθείσα βουλευτική έδρα, ως πρώτη επιλαχούσα του συνδυασμού, έγινε από το αρμόδιο τμήμα της Βουλής. Η διαδικασία αυτή ολοκληρώνει την αντικατάσταση στην κοινοβουλευτική εκπροσώπηση της Ανατολικής Αττικής.

Η επιστροφή της έδρας στους ψηφοφόρους

Στην ανάρτησή της, η κ. Χατζηαναστασιάδη έκανε λόγο για «μήνες ομηρίας», αναφέροντας πως «η έδρα επιστρέφει εκεί που ανήκει. Στους ίδιους τους ψηφοφόρους». Με αυτή τη φράση, θέλησε να τονίσει τη σημασία της εκπροσώπησης των πολιτών και την αποκατάσταση της βούλησης του εκλογικού σώματος.

Παράλληλα, η ίδια αναγνώρισε πως, υπό τις παρούσες συνθήκες και ενόψει των επερχόμενων εκλογών, η ανάληψη των καθηκόντων της και η δυνατότητα παρεμβάσεων και πρωτοβουλιών της είναι χρονικά περιορισμένες. Ωστόσο, εξέφρασε τον ενθουσιασμό και την αποφασιστικότητά της να κάνει το καλύτερο που μπορεί, παρά τους χρονικούς περιορισμούς.

Με πληροφορίες από: Newsit