Το «ΠΟΝΤΙΚΙ» κυκλοφορεί την Πέμπτη με αναλυτικό ρεπορτάζ για την κυβέρνηση και τις διεθνείς εξελίξεις

Το «ΠΟΝΤΙΚΙ» κυκλοφορεί το πρωί της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου, παρουσιάζοντας ένα αναλυτικό και αποκαλυπτικό ρεπορτάζ που καλύπτει την καθημερινότητα και την εισοδηματική πολιτική, θέματα που βρίσκονται στην ατζέντα του πρωθυπουργού Μητσοτάκη. Παράλληλα, η εφημερίδα εστιάζει στην προσπάθεια της κυβέρνησης να περιορίσει την πολιτική ζημιά που προκύπτει από τις αλλεπάλληλες αποκαλύψεις σκανδάλων. Το πρωτοσέλιδο φέρει τον τίτλο «Τείχος προστασίας από τη διαφθορά», σηματοδοτώντας την κεντρική θεματολογία του φύλλου.

Η κυβερνητική ατζέντα και η διαχείριση σκανδάλων

Στο πλαίσιο του κυβερνητικού ρεπορτάζ, το «ΠΟΝΤΙΚΙ» αναδεικνύει την προσπάθεια της κυβέρνησης να «ξορκίσει» τις σκιές των σκανδάλων μέσω μιας θετικής ατζέντας. Το πορτοφόλι των πολιτών και η καθημερινότητα τίθενται σε πρώτο πλάνο, λειτουργώντας ως «φάρμακο» για τις υποθέσεις που αφορούν τους Λιάκο και Τσάφο. Η κυβέρνηση, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αναζητά τον κατάλληλο χώρο και χρόνο για να διαχειριστεί τις εν λόγω υποθέσεις «εν ψυχρώ».

Η εισοδηματική πολιτική και τα ζητήματα που απασχολούν την καθημερινότητα των πολιτών παραμένουν ψηλά στην ατζέντα του πρωθυπουργού, καθώς η κυβέρνηση επιδιώκει να ανακτήσει την εμπιστοσύνη και να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που ανακύπτουν από τις αποκαλύψεις. Η στρατηγική αυτή στοχεύει στην αποφόρτιση του πολιτικού κλίματος και στην προώθηση θετικών μηνυμάτων προς την κοινωνία.

ΕΛΑΣ: Νέα στρατηγική και πολιτικές συγκρούσεις

Ένα άλλο σημαντικό θέμα που αναλύεται στο «ΠΟΝΤΙΚΙ» αφορά την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛΑΣ), με την εφημερίδα να κάνει λόγο για «πρωτιά» και αλλαγή στρατηγικής. Οι εξελίξεις στην ΕΛΑΣ φαίνεται να πυροδοτούν μια νέα «σύρραξη» με το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή το όνομα του Χατζηγιαννάκη. Αυτή η αντιπαράθεση προστίθεται στο ήδη τεταμένο πολιτικό τοπίο.

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, όπως αναφέρεται, εκτιμά ότι διαμορφώνεται ένα «ντέρμπι» με τη Νέα Δημοκρατία, το οποίο ωστόσο χαρακτηρίζεται από χαμηλά ποσοστά. Η ανάλυση αυτή υπογραμμίζει τις εσωτερικές δυναμικές και τις πολιτικές αντιπαραθέσεις που διαμορφώνονται γύρω από το έργο και τη στρατηγική της αστυνομίας.

Διπλωματία: Η Ελλάδα σε διεθνείς ανακατατάξεις

Στο πεδίο της διπλωματίας, το «ΠΟΝΤΙΚΙ» εξετάζει τη θέση της Ελλάδας στην «αρένα των ελεφάντων», αναφερόμενο στην εσωτερική ευρωατλαντική σύγκρουση συμφερόντων που αναπτύσσεται γύρω από την Ουκρανία και τις επιπτώσεις της στην Αθήνα. Παράλληλα, γίνεται λόγος για τη διερεύνηση από την Ουάσιγκτον των όρων επιστροφής του ρωσικού φυσικού αερίου στην ευρωπαϊκή αγορά, ένα θέμα με σημαντικές γεωπολιτικές και οικονομικές προεκτάσεις.

Η ανάλυση του Βασίλη Γιαννακόπουλου με τίτλο «Η εποχή των πολλαπλών πολέμων» φωτίζει την παγκόσμια κατάσταση. Το Διεθνές Ινστιτούτο Ερευνών για την Ειρήνη της Στοκχόλμης κατέγραψε το 2025 ένοπλες συγκρούσεις σε 49 κράτη. Ο Γιαννακόπουλος εξετάζει πώς μια περιφερειακή σύγκρουση μπορεί να μετατραπεί σε απειλή για την παγκόσμια οικονομία, καθώς και τις συνέπειες του Μεσανατολικού στην Ελλάδα, αναδεικνύοντας την πρόκληση που αντιμετωπίζουν η Αθήνα και η Λευκωσία.

Επιπλέον, ο Θεόδωρος Ι. Θεοδώρου υπογράφει άρθρο με θέμα «Επιστροφή των μεγάλων δυνάμεων στη διπλωματία». Σε αυτό, αναλύει τι άφησε πίσω της η συνάντηση των Προέδρων ΗΠΑ, Κίνας και Ρωσίας στη Σεντζέν. Το άρθρο τονίζει τον μετασχηματισμό της ανατολικής Μεσογείου σε κόμβο ενεργειακών, εμπορικών και ψηφιακών διασυνδέσεων, ενώ επισημαίνει ότι το θεσμικό και πολιτικό έλλειμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έγινε εμφανές στην τριμερή σύνοδο κορυφής.

Οικονομικές προκλήσεις: Ασφαλιστικό, ακρίβεια και ενεργειακό σοκ

Στο οικονομικό σκέλος, το «ΠΟΝΤΙΚΙ» αναδεικνύει τη «δημογραφική βόμβα» των 2,8 εκατομμυρίων στο ασφαλιστικό σύστημα. Στην Ελλάδα, η ηλικιακή ομάδα άνω των 80 ετών καταγράφει μια εκρηκτική αύξηση της τάξης του 13%. Η εφημερίδα προειδοποιεί ότι η «λογιστική» ευημερία των ταμείων έχει ημερομηνία λήξης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για άμεσες λύσεις.

Ως πιθανές λύσεις για τη διάσωση της «παρτίδας» προτείνονται η ψηφιακή κάρτα εργασίας και η επικουρική ασφάλιση. Αυτά τα μέτρα κρίνονται απαραίτητα για την αντιμετώπιση των πιέσεων που δέχεται το ασφαλιστικό σύστημα και τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς του μακροπρόθεσμα.

Παράλληλα, η ακρίβεια παραμένει στο επίκεντρο, με το «ΠΟΝΤΙΚΙ» να προειδοποιεί για ένα δεύτερο ενεργειακό σοκ που βρίσκεται «προ των πυλών». Το δημοσίευμα εξετάζει τι σημαίνει ο χειμώνας του 2027 για τις τιμές του ρεύματος και των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ, αναδεικνύοντας τις επικείμενες προκλήσεις για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Για τις επιχειρήσεις, η εφημερίδα υπογραμμίζει την ανάγκη για θωράκιση από περιττά χρέη και ακριβό δανεισμό, προκειμένου να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις οικονομικές αναταράξεις και να διατηρήσουν τη βιωσιμότητά τους εν μέσω του ενεργειακού σοκ και της ακρίβειας.

Τεχνολογία και περιβάλλον: Η τεχνητή νοημοσύνη και η φυσιολατρία

Το μέλλον της τεχνολογίας, και ειδικότερα της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ), παρουσιάζεται ως άδηλο. Το «ΠΟΝΤΙΚΙ» αναφέρεται στην κούρσα προς την υπερνοημοσύνη και την ανέτοιμη ανθρωπότητα να τη διαχειριστεί. Επισημαίνεται ότι ένα μεγάλο μέρος των ικανοτήτων της ΑΙ βασίζεται σε εργασία ανθρώπων που έχει προηγηθεί, αναδεικνύοντας τη σύνθετη σχέση μεταξύ ανθρώπου και τεχνολογίας.

Τέλος, ο Γιάννης Σχίζας υπογράφει άρθρο με θέμα «Φυσιολατρία και πολιτική». Το άρθρο αναφέρει ότι οι φίλοι της φύσης εξακολουθούν να ορθώνουν ένα άλλο υπόδειγμα ζωής και πολιτισμού. Ζουν τη μετατροπή του περιβάλλοντος σε εχθρικό περίβλημα, σε πολιορκητικό κλοιό, εκφράζοντας μια κριτική στάση απέναντι στις σύγχρονες περιβαλλοντικές προκλήσεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki