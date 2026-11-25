Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Τετάρτη (25/11) ένα σχέδιο για την επιβολή πρόσθετων δασμών σε 14 σημαντικούς εμπορικούς εταίρους των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο επίκεντρο των μέτρων βρίσκεται η Κίνα, για την οποία προβλέπονται επιπλέον δασμοί 20% στα προϊόντα της. Παράλληλα, θα αυξηθούν οι εισαγωγικοί δασμοί σε αγαθά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα και εννέα ακόμη χώρες.

Νέοι δασμοί σε 14 οικονομίες και έρευνες σε εξέλιξη

Οι προτεινόμενοι δασμοί αφορούν ένα ευρύ φάσμα χωρών, μεταξύ των οποίων η Κίνα, το Μπαγκλαντές, η Καμπότζη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ινδία, η Ινδονησία, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, η Μαλαισία, η Σιγκαπούρη, η Ελβετία, η Ταϊβάν, η Ταϊλάνδη και το Βιετνάμ. Οι υψηλότεροι δασμοί, που φτάνουν το 20%, πρόκειται να επιβληθούν στην Κίνα και το Βιετνάμ, ενώ για άλλους εμπορικούς εταίρους οι προτεινόμενοι συντελεστές κυμαίνονται μεταξύ 10% και 18%.

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, τα νέα μέτρα θα λαμβάνουν υπόψη τις εμπορικές συμφωνίες που έχουν ήδη υπογραφεί. Για παράδειγμα, για την ΕΕ, την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα και την Ταϊβάν θα εξακολουθήσει να ισχύει το συμφωνημένο ανώτατο όριο δασμών 15%, ενώ για τη Μαλαισία το αντίστοιχο όριο είναι 19%. Παράλληλα, οι έρευνες για πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα στο Μεξικό και τη Νορβηγία εξακολουθούν να βρίσκονται υπό εξέταση από το USTR, χωρίς να έχει ανακοινωθεί χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωσή τους.

Αιτιολογία των μέτρων: Υπερπαραγωγή και αθέμιτες πρακτικές

Η Ουάσινγκτον επικαλείται ως βασικούς λόγους για την επιβολή των νέων δασμών την υπερβάλλουσα βιομηχανική παραγωγή και τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των εν λόγω χωρών. Η κυβέρνηση των Ρεπουμπλικανών υποστηρίζει ότι το φαινόμενο της υπερπαραγωγής ενισχύεται από κρατικές επιδοτήσεις και εμπορικούς περιορισμούς, θέτοντας σε μειονεκτική θέση τους Αμερικανούς κατασκευαστές.

Ειδικότερα, η αμερικανική κυβέρνηση κατηγορεί τις υπό εξέταση οικονομίες ότι εφαρμόζουν πολιτικές που ενισχύουν την παραγωγή πέρα από τα επίπεδα που δικαιολογούν η πραγματική ζήτηση και οι συνθήκες της αγοράς. Σύμφωνα με τον ορισμό που χρησιμοποιεί το USTR, διαρθρωτική πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα υπάρχει όταν μια χώρα προωθεί την παραγωγή και την επέκταση της βιομηχανικής της δυναμικότητας ανεξάρτητα από την πραγματική ζήτηση και τις αρχές της αγοράς.

Αναπλήρωση εσόδων και απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

Ένας επιπλέον στόχος των νέων μέτρων είναι η αναπλήρωση των εσόδων από δασμούς που χάθηκαν μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ τον Φεβρουάριο. Η απόφαση αυτή ακύρωσε την επιβολή εκτεταμένων δασμών, καθώς έκρινε ότι ο Τραμπ δεν μπορούσε να επικαλεστεί κατάσταση οικονομικής έκτακτης ανάγκης για να παρακάμψει το Κογκρέσο και να επιβάλει οριζόντιους δασμούς. Η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει έτσι να αναδιαμορφώσει την εμπορική της πολιτική, μετά την εν λόγω δικαστική εξέλιξη.

Ευρύτερο πλαίσιο εμπορικών αντιπαραθέσεων

Η συμπερίληψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας στο σχέδιο των δασμών δείχνει ότι τα νέα μέτρα δεν περιορίζονται αποκλειστικά στην εμπορική αντιπαράθεση της Ουάσινγκτον με το Πεκίνο. Ο Ντόναλντ Τραμπ πυροδοτεί έναν νέο γύρο εμπορικών αντιπαραθέσεων, με την Κίνα να βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της αμερικανικής εμπορικής πολιτικής, μόλις λίγες ημέρες μετά τη συνάντηση του Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ στη Σεντζέν.

Αυτή η νέα πρωτοβουλία έρχεται παρά την ήττα των Ρεπουμπλικανών στις πρόσφατες ενδιάμεσες εκλογές και τις αυξανόμενες ανησυχίες για την επίδραση των δασμών στις τιμές των καταναλωτικών προϊόντων. Οι ακριβείς δασμολογικοί συντελεστές για κάθε εμπορικό εταίρο αναμένεται να δημοσιευτούν στην επίσημη ομοσπονδιακή εφημερίδα των ΗΠΑ, το Federal Register, ενώ οι νέοι δασμοί ενδέχεται να τεθούν σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2027.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos