Η Αφροδίτη Αικατερίνη Χατζηαναστασιάδη αναλαμβάνει επίσημα την έδρα της Α’ Ανατολικής Αττικής στο ελληνικό κοινοβούλιο. Η ανάληψη των καθηκόντων της έρχεται μετά την παραίτηση της προκατόχου της, Ελένης Καραγεωργοπούλου. Η 29χρονη βουλεύτρια, η οποία είναι η πρώτη επιλαχούσα του συνδυασμού της Πλεύσης Ελευθερίας στην συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια, δήλωσε την αποδοχή της θέσης με ενθουσιασμό και αποφασιστικότητα. Η κ. Χατζηαναστασιάδη θα παραμείνει μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος.

Η δήλωση αποδοχής της βουλευτικής έδρας

Η Αφροδίτη Αικατερίνη Χατζηαναστασιάδη γνωστοποίησε την αποδοχή της έδρας, υπογραμμίζοντας ότι ενημερώθηκε από το αρμόδιο τμήμα της Βουλής για την κλήση να αποδεχθεί την κενωθείσα βουλευτική θέση. Όπως ανέφερε, η έδρα αυτή επιστρέφει στους ίδιους τους ψηφοφόρους, μετά από μήνες ομηρίας. Η ίδια τόνισε πως μια αλυσίδα γεγονότων την οδήγησε σε αυτή τη θέση, θεωρώντας ηθικό της καθήκον να μην αποποιηθεί την ευθύνη που της αναλογεί.

Στη δήλωσή της, η νέα βουλεύτρια ανέφερε χαρακτηριστικά: «Σήμερα ενημερώθηκα από το αρμόδιο τμήμα της Βουλής ότι καλούμαι να αποδεχθώ την κενωθείσα βουλευτική έδρα, ως πρώτη επιλαχούσα του συνδυασμού της Πλεύσης Ελευθερίας στην εκλογική περιφέρεια της Α’ Ανατολικής Αττικής. Μετά από μήνες ομηρίας, η έδρα επιστρέφει εκεί που ανήκει. Στους ίδιους τους ψηφοφόρους. Σε αυτή τη θέση με έφερε μια αλυσίδα γεγονότων, την οποία έχω ηθικό καθήκον να μην αποποιηθώ.»

Η προσωπική εμπειρία και η δέσμευση

Η κ. Χατζηαναστασιάδη αναφέρθηκε στην προσωπική της εμπειρία, δηλώνοντας πως είναι επιζήσασα της τραγωδίας της 23ης Ιουλίου 2018 στο Μάτι. Περιέγραψε τον εαυτό της ως μάρτυρα μιας από τις πιο ανήθικες μεθοδεύσεις συγκάλυψης της αλήθειας και ως έναν άνθρωπο που μεγάλωσε περνώντας μέσα από το συλλογικό τραύμα. Υπό αυτό το πρίσμα, θεωρεί ότι δεν έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την ανάληψη των βουλευτικών καθηκόντων, καθώς το οφείλει στην αξιοπρέπεια του τόπου της και στους περήφανους ανθρώπους του.

Παράλληλα, η νέα βουλεύτρια εξέφρασε την επίγνωσή της για τις παρούσες συνθήκες και τις επερχόμενες εκλογές, οι οποίες περιορίζουν χρονικά τη δυνατότητα παρεμβάσεων και πρωτοβουλιών της. Ωστόσο, δήλωσε την πρόθεσή της να κάνει το καλύτερο που μπορεί, με ενθουσιασμό και αποφασιστικότητα. Δεσμεύτηκε απέναντι σε εκείνους στους οποίους το οφείλει, με στόχο και υπόσχεση να τους τιμήσει, όπου κι αν βρίσκονται.

Η υποδοχή από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, καλωσόρισε την Αφροδίτη Χατζηαναστασιάδη στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Σε δήλωσή της, η κ. Κωνσταντοπούλου εξέφρασε τη χαρά και την ανυπομονησία της για την παρουσία της νέας βουλεύτριας.

Συγκεκριμένα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέφερε: «Σε περιμένουμε με χαρά και ανυπομονησία, Αφροδίτη μας! Είναι βέβαιο ότι η παρουσία και η δράση σου θα προσθέσουν την προσωπική, ευαίσθητη, δραστήρια και δυναμική σου συμβολή στην συνεπή και ασυμβίβαστη πορεία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Πλεύσης Ελευθερίας! Η αλήθεια, το δίκιο και η νέα γενιά στο τέλος πάντα δικαιώνονται.»

Η παραίτηση της προκατόχου

Η ανάληψη της έδρας από την Αφροδίτη Χατζηαναστασιάδη έρχεται μετά την παραίτηση της Ελένης Καραγεωργοπούλου, η οποία κατείχε την ίδια βουλευτική έδρα στην Α’ Ανατολική Αττική. Η κ. Καραγεωργοπούλου είχε ανεξαρτητοποιηθεί από την κοινοβουλευτική ομάδα της Πλεύσης Ελευθερίας. Σχετικά με την πολιτική της πορεία, φημολογείται ότι η πρώην βουλεύτρια φλερτάρει με την ΕΛΑΣ.

Με πληροφορίες από: Topontiki