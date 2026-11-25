Στον Όμιλο AKTOR περνά, σε πρώτη φάση, το μεγάλο έργο ανάπλασης της ΔΕΘ-HELEXPO στη Θεσσαλονίκη, συνολικού προϋπολογισμού 204 εκατ. ευρώ, καθώς η εταιρεία αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος του σχετικού διαγωνισμού. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες αστικές παρεμβάσεις που έχουν σχεδιαστεί για τη συμπρωτεύουσα. Στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός των εκθεσιακών υποδομών και η δημιουργία ενός μητροπολιτικού πάρκου στην καρδιά της πόλης.

Ο στόχος της μεγάλης παρέμβασης

Η παρέμβαση για την έκταση της ΔΕΘ-HELEXPO αφορά τη δημιουργία σύγχρονων εκθεσιακών και συνεδριακών εγκαταστάσεων διεθνών προδιαγραφών. Το έργο φιλοδοξεί να αλλάξει την εικόνα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο της στον αστικό ιστό.

Σύμφωνα με τον Όμιλο AKTOR, το σημαντικό αυτό έργο έχει ως στόχο τον εκσυγχρονισμό του εκθεσιακού κέντρου με παράλληλη δημιουργία μητροπολιτικού πάρκου στις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ-HELEXPO. Πρόκειται για ένα έργο με μητροπολιτική διάσταση για τη Θεσσαλονίκη, το οποίο περιλαμβάνει τη συνολική ανάπλαση της έκτασης της ΔΕΘ-HELEXPO Α.Ε.

Βασικές παρεμβάσεις και νέες εγκαταστάσεις

Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκονται η κατασκευή δύο νέων εκθεσιακών κτιρίων και η ανακαίνιση του Συνεδριακού Κέντρου «Ιωάννης Βελλίδης». Επίσης, προβλέπεται η δημιουργία υπόγειων χώρων στάθμευσης.

Οι παρεμβάσεις αυτές αποσκοπούν στην αναβάθμιση της λειτουργικότητας των εγκαταστάσεων, ώστε η ΔΕΘ να μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις μεγάλων διεθνών εκθέσεων, συνεδρίων και επιχειρηματικών διοργανώσεων. Οι νέες εκθεσιακές εγκαταστάσεις σχεδιάζεται να λειτουργήσουν ως τοπόσημο για τη Θεσσαλονίκη, ώστε η πόλη να επαναπροσδιορίσει τη θέση της στη διεθνή συνεδριακή εκθεσιακή αγορά.

Η δημιουργία του μητροπολιτικού πάρκου

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στη διαμόρφωση περίπου 120 στρεμμάτων ανοιχτών χώρων, με έμφαση στο πράσινο. Αυτοί οι χώροι θα περιλαμβάνουν χώρους πρασίνου, εκδηλώσεων, περιπάτου και συνάθροισης του κοινού.

Η δημιουργία του μητροπολιτικού πάρκου αποτελεί βασικό στοιχείο της ανάπλασης, καθώς επιδιώκεται να αποδοθούν στους κατοίκους περισσότεροι ελεύθεροι χώροι σε μία ιδιαίτερα πυκνοδομημένη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Αυτό θα αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων, με περισσότερους και πιο εύχρηστους ελεύθερους χώρους, σύμφωνα με τον AKTOR, και θα επιτρέψει την ουσιαστικότερη σύνδεση του εκθεσιακού κέντρου με την καθημερινή ζωή της Θεσσαλονίκης.

Οικονομικός και πολεοδομικός αντίκτυπος

Σε οικονομικό επίπεδο, το έργο εκτιμάται ότι μπορεί να ενισχύσει τη θέση της Θεσσαλονίκης στον διεθνή εκθεσιακό και συνεδριακό χάρτη, δημιουργώντας προϋποθέσεις για την προσέλκυση περισσότερων διοργανώσεων και επισκεπτών. Η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων αναμένεται να λειτουργήσει υποστηρικτικά για τον επιχειρηματικό τουρισμό, καθώς η πόλη θα αποκτήσει σύγχρονες υποδομές ως προορισμό για συνέδρια, εκθέσεις και εκδηλώσεις.

Με τον τρόπο αυτό, η επένδυση δεν περιορίζεται στην ανακατασκευή ενός εκθεσιακού συγκροτήματος, αλλά αποκτά ευρύτερο πολεοδομικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα. Η συνύπαρξη σύγχρονων επιχειρηματικών υποδομών και δημόσιων χώρων πρασίνου αποτελεί τον κεντρικό στόχο της παρέμβασης, η οποία αναμένεται να επηρεάσει τη φυσιογνωμία του κέντρου της πόλης για τις επόμενες δεκαετίες, αναβαθμίζοντας το αστικό περιβάλλον και τη λειτουργία της πόλης.

Η διαδικασία ανάθεσης

Η ανάδειξη του Ομίλου AKTOR ως προσωρινού αναδόχου αποτελεί σημαντικό βήμα στην πορεία υλοποίησης της επένδυσης. Η διαδικασία θα συνεχιστεί με τα προβλεπόμενα στάδια του διαγωνισμού, προκειμένου να προχωρήσει η οριστική ανάθεση και η συμβασιοποίηση του έργου.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit