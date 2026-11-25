Ένα νέο σχέδιο νόμου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, με τίτλο «Ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας και της καινοτομίας στις Ένοπλες Δυνάμεις – Συμπλήρωση της νομοθεσίας για τη σταδιοδρομία και την ανώτατη στρατιωτική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», παρουσιάστηκε στη σημερινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου. Την παρουσίαση έκανε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Το σχέδιο νόμου εντάσσεται στη συνολική μεταρρύθμιση των Ενόπλων Δυνάμεων, γνωστή ως «Ατζέντα 2030».

Στους στόχους του νομοσχεδίου περιλαμβάνονται η ενίσχυση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας, η θέσπιση θεσμικού πλαισίου για διακρατικές συμφωνίες εξαγωγών και ο συντονισμός της βιομηχανικής πολιτικής. Επίσης, προβλέπεται η θεσμοθέτηση της συμμετοχής φορέων της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας σε σχετικά προγράμματα.

Εξαγωγές αμυντικών προϊόντων και η μετάβαση σε ρόλο πωλητή

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, τόνισε ότι το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε το σχέδιο νομοθετικής ρύθμισης, το οποίο προβλέπει τη δυνατότητα της χώρας να υπογράφει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας εξαγωγές προϊόντων της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας. Αυτό είναι γνωστό ως «G2G» (Government to Government).

Όπως εξήγησε ο υπουργός, μέχρι τώρα η Ελλάδα βρισκόταν πάντα στην πλευρά του αγοραστή. Με το νέο πλαίσιο, καθώς αρχίζει να υπάρχει παραγωγή, η χώρα προβλέπεται να βρεθεί και στην πλευρά του πωλητή. Επιπλέον, προβλέπεται η συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στα νέα εξοπλιστικά προγράμματα, με μια διατύπωση που καλύπτει και την πλευρά του Ενωσιακού Δικαίου, κάνοντας σαφή αναφορά στο άρθρο 346 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας και Φορέας Ακινήτων

Το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει μια σειρά διατάξεων που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της ανάπτυξης του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ). Στόχος είναι η περαιτέρω ενίσχυση και επέκταση των δραστηριοτήτων του Κέντρου.

Παράλληλα, προβλέπονται θέματα που αφορούν τον Φορέα Ακινήτων, με σκοπό να διευκολυνθεί η περιουσία των Ενόπλων Δυνάμεων να γίνει αντικείμενο συνεισφοράς στο στεγαστικό. Ο υπουργός Δένδιας ανέφερε ότι θα έχει την ευκαιρία να αναπτύξει εν εκτάσει αυτά τα θέματα την επόμενη εβδομάδα.

Οι πέντε βασικοί άξονες του νομοσχεδίου

Το σχέδιο νόμου, όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, διαρθρώνεται σε πέντε βασικούς άξονες. Αυτοί οι άξονες αποτελούν μέρος των συνολικών μεταρρυθμίσεων που εντάσσονται στην «Ατζέντα 2030» για τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Ένας από τους κύριους άξονες είναι η σύσταση Γραφείου Αμυντικής Βιομηχανίας. Το γραφείο αυτό θα υπάγεται θεσμικά απευθείας στον υπουργό Εθνικής Άμυνας, υπογραμμίζοντας την κεντρική του σημασία στην υλοποίηση των νέων πολιτικών.

Αποστολή του Γραφείου Αμυντικής Βιομηχανίας και συνεργασίες

Η κύρια αποστολή του νεοσύστατου Γραφείου Αμυντικής Βιομηχανίας θα είναι η χαρτογράφηση της αμυντικής βιομηχανίας της χώρας. Επιπλέον, θα έχει την ευθύνη για την υποστήριξη των κρατικών αμυντικών βιομηχανιών και τον συντονισμό των διεθνών προγραμμάτων Έρευνας και Ανάπτυξης, τόσο των ευρωπαϊκών όσο και των νατοϊκών.

Το γραφείο θα υποβάλλει επίσης εισηγήσεις για την αμυντική βιομηχανική πολιτική. Τέλος, το σχέδιο νόμου προβλέπει τη θέσπιση πλαισίου συνεργασίας μεταξύ του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλων κρατών.

Με πληροφορίες από: Topontiki