Η κυβέρνηση Τραμπ έχει θέσει αθόρυβα στο ράφι τις προτάσεις για χρήση επιχειρηματικών συμφωνιών ως κίνητρο, ώστε η Ρωσία να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η εξέλιξη αυτή έρχεται καθώς το Κρεμλίνο έδειξε ελάχιστο ενδιαφέρον για τις προτεινόμενες επιχειρήσεις στους τομείς της ενέργειας και της αεροπορίας. Το βάρος των συζητήσεων έχει μετατοπιστεί πλέον στα εδαφικά ζητήματα και στα θέματα ασφάλειας, με τη Μόσχα να επιμένει σε παραχωρήσεις εδαφών από την Ουκρανία και σε άλλες απαιτήσεις.

Αλλαγή στρατηγικής από την Ουάσινγκτον

Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Αμερικανού προέδρου, και ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ ενημέρωσαν Ευρωπαίους αξιωματούχους ότι οι εταιρικές συνεργασίες δεν αποτελούν πλέον βασικό στοιχείο της αμερικανικής πρότασης προς τη Ρωσία. Αυτή η αλλαγή τακτικής επιβεβαιώθηκε από πέντε αξιωματούχους που ενημερώθηκαν για την εξέλιξη. Η αρχική προσέγγιση της κυβέρνησης Τραμπ περιελάμβανε την προώθηση επιχειρηματικών συμφωνιών ως μέσο για να πειστεί ο Βλαντίμιρ Πούτιν να σταματήσει την εισβολή στην Ουκρανία.

Τους τελευταίους μήνες, οι Κούσνερ και Γουίτκοφ είχαν προτείνει διάφορες ιδέες για την περίοδο μετά τον πόλεμο, με στόχο τη δημιουργία κοινών οικονομικών συμφερόντων μεταξύ Ουάσινγκτον και Μόσχας. Μεταξύ των προτάσεων αυτών περιλαμβάνονταν επενδύσεις αμερικανικών εταιρειών σε ρωσικά πετρελαϊκά έργα, καθώς και συνεργασίες στον τομέα της παραγωγής τιτανίου, ενός μετάλλου με σημαντικές εφαρμογές στην αεροναυπηγική και τη βιομηχανία. Παράλληλα, είχαν πραγματοποιηθεί συζητήσεις για την πιθανή επανέναρξη των πωλήσεων αερίου μέσω αγωγών προς την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής Αμερικανού επενδυτή στους αγωγούς φυσικού αερίου Nord Stream, μέσω των οποίων η Ρωσία προμήθευε φυσικό αέριο στη Γερμανία πριν από την πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία. Οι επενδυτικές αυτές προοπτικές παρουσιάζονταν ως οικονομικά ανταλλάγματα που θα μπορούσαν να ενθαρρύνουν τη Μόσχα να επιδείξει μεγαλύτερη ευελιξία στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Η ρωσική στάση και οι απαιτήσεις της Μόσχας

Αρχικά, οι Ρώσοι αξιωματούχοι αντέδρασαν θετικά στις αμερικανικές προτάσεις, καθώς έβλεπαν στην υπόσχεση επιχειρηματικών συμφωνιών έναν τρόπο να διατηρήσουν το ενδιαφέρον του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, το Κρεμλίνο έχει έκτοτε ψυχρανθεί απέναντι στις ιδέες αυτές, καθώς διαπιστώθηκε πως η Μόσχα δεν έχει το παραμικρό ενδιαφέρον για συνεργασίες με την Ουάσινγκτον στον ενεργειακό και αεροπορικό τομέα.

Η Μόσχα επιμένει ότι η Ουκρανία πρέπει να εγκαταλείψει εδάφη και να προβεί σε άλλες παραχωρήσεις που το Κίεβο θεωρεί απαράδεκτες, με αντάλλαγμα την ειρήνη. Η ρωσική ηγεσία εμφανίζεται πλέον να δίνει προτεραιότητα στις εδαφικές και πολιτικές απαιτήσεις της έναντι των οικονομικών ανταλλαγμάτων που προτείνουν οι Αμερικανοί. Αυτή η στάση οδήγησε την αμερικανική πλευρά να αναθεωρήσει την προσέγγισή της.

Οι συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι

Στον πιο πρόσφατο γύρο συνομιλιών που πραγματοποιήθηκε στο Άμπου Ντάμπι νωρίτερα αυτόν τον μήνα, οι Ρώσοι αξιωματούχοι έδειξαν ελάχιστο ενδιαφέρον για επιχειρηματικές συμφωνίες. Αντίθετα, ενέτειναν τις σκληρές απαιτήσεις τους, καθιστώντας σαφές στην αμερικανική πλευρά ότι ο Πρόεδρος Πούτιν δεν είναι ανοιχτός σε παράπλευρες συμφωνίες που θα μετρίαζαν τη στάση του.

Ένας από τους αξιωματούχους δήλωσε ότι «έγινε αρκετά σαφές ότι οι Ρώσοι δεν ήταν διατεθειμένοι να ασχοληθούν με κάτι τέτοιο». Η Μόσχα φαίνεται βέβαιη ότι οποιαδήποτε ευρύτερη συμφωνία ειρήνης θα οδηγούσε πιθανότατα σε χαλάρωση των κυρώσεων, κάτι που θα διευκόλυνε την επιστροφή ιδιωτικών επιχειρήσεων στην αγορά, χωρίς την ανάγκη για επιπλέον οικονομικά κίνητρα από την αμερικανική πλευρά.

Η αντίδραση Αμερικανού αξιωματούχου

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος, όταν του ζητήθηκε σχόλιο σχετικά με το ρεπορτάζ, το χαρακτήρισε «μη ακριβές». Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι «οργανώνουμε τα διαπραγματευτικά μας κανάλια και θα τα ανακοινώσουμε όταν είμαστε έτοιμοι, και αυτό εξακολουθεί να αποτελεί ένα στοιχείο», αναφερόμενος στη μεταπολεμική οικονομική εμπλοκή με τη Μόσχα.

Η δήλωση αυτή υποδηλώνει ότι, παρά τις αναφορές για αλλαγή στρατηγικής, η πιθανότητα οικονομικής συνεργασίας παραμένει μέρος των μελλοντικών σχεδιασμών. Ωστόσο, η μορφή και ο χρόνος της παραμένουν υπό διαμόρφωση, καθώς οι διαπραγματευτικοί δίαυλοι βρίσκονται ακόμη σε στάδιο οργάνωσης.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki