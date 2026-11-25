Η αμερικανική κυβέρνηση προχώρησε στην ανακοίνωση μιας νέας σειράς δασμών, οι οποίοι θα επιβληθούν σε προϊόντα που εξάγουν ορισμένοι από τους βασικούς εμπορικούς της εταίρους. Μεταξύ των χωρών που επηρεάζονται από αυτή την απόφαση είναι η Κίνα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Μεξικό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατηγορούν τις εν λόγω χώρες ότι στηρίζουν τις βιομηχανίες τους μέσω επιδοτήσεων, τις οποίες η Ουάσινγκτον χαρακτηρίζει ως παράνομες πρακτικές και αθέμιτο ανταγωνισμό.

Οι κατηγορίες της Ουάσινγκτον για αθέμιτες πρακτικές

Η αμερικανική κυβέρνηση παρουσίασε τους νέους αυτούς δασμούς ως άμεση απάντηση σε αυτό που χαρακτηρίζει ως αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. Συγκεκριμένα, κατηγορεί ορισμένους από τους στενότερους οικονομικούς της εταίρους για υπερπαραγωγή συγκεκριμένων προϊόντων. Αυτή η κατάσταση, σύμφωνα με τις ΗΠΑ, έχει σοβαρές επιπτώσεις, καθώς πλήττει τις αμερικανικές επιχειρήσεις και συμβάλλει στη διεύρυνση του εμπορικού ελλείμματος της χώρας.

Οι κατηγορίες εστιάζουν στην υποστήριξη των βιομηχανιών μέσω επιδοτήσεων που θεωρούνται παράνομες. Η Ουάσινγκτον υποστηρίζει ότι αυτές οι πρακτικές δημιουργούν ένα άνισο πεδίο ανταγωνισμού στην παγκόσμια αγορά, επηρεάζοντας αρνητικά την εγχώρια παραγωγή και την οικονομική σταθερότητα των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς οι αμερικανικές εταιρείες δυσκολεύονται να ανταγωνιστούν προϊόντα που παράγονται με κρατική στήριξη.

Η ολοκλήρωση της έρευνας και οι προηγούμενοι δασμοί

Οι πρόσφατοι αυτοί επιπλέον δασμοί έρχονται να προστεθούν σε εκείνους που είχαν ανακοινωθεί στα τέλη Ιουλίου, οι οποίοι είχαν ως πρόσχημα την καταπολέμηση της καταναγκαστικής εργασίας. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί την ολοκλήρωση μιας ευρύτερης έρευνας που είχε ξεκινήσει τον περασμένο Μάρτιο, με στόχο την αξιολόγηση των εμπορικών πρακτικών.

Την έρευνα αυτή είχε αναλάβει ο υπεύθυνος του Λευκού Οίκου για το Εμπόριο (USTR), Τζέιμισον Γκριρ. Η διαδικασία αυτή είχε ως στόχο τη διερεύνηση των εμπορικών πρακτικών των εταίρων των ΗΠΑ και την αξιολόγηση του αν αυτές οι πρακτικές συνάδουν με τους διεθνείς κανόνες εμπορίου, προκειμένου να διασφαλιστεί ένα δίκαιο εμπορικό περιβάλλον.

Ειδικές επιβαρύνσεις για Κίνα, ΕΕ και άλλες χώρες

Οι νέοι προτεινόμενοι δασμοί περιλαμβάνουν μια επιβάρυνση 20% σε ορισμένες εισαγωγές από την Κίνα. Η κυβέρνηση Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αυτή η επιβάρυνση να αυξηθεί στο 40%, εάν το Πεκίνο δεν τηρήσει τους όρους της εμπορικής εκεχειρίας που έχει συμφωνήσει με την Ουάσινγκτον, υπογραμμίζοντας την αποφασιστικότητα των ΗΠΑ.

Παράλληλα, η κυβέρνηση Τραμπ πρότεινε αντίστοιχα υψηλούς δασμούς, με δυνατότητα περαιτέρω αύξησής τους, σε προϊόντα που προέρχονται από τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη λίστα των χωρών που επηρεάζονται από τα νέα μέτρα περιλαμβάνονται επίσης η Καμπότζη, η Ινδία, η Νότια Κορέα, η Ταϊβάν και το Βιετνάμ, διευρύνοντας το φάσμα των χωρών που αντιμετωπίζουν εμπορικές κυρώσεις.

Η εμπορική πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ

Η αμερικανική κυβέρνηση, υπό την ηγεσία του Τραμπ, έχει υιοθετήσει μια σκληρή στάση σε θέματα εμπορίου, επιδιώκοντας την προστασία των εγχώριων βιομηχανιών. Οι δασμοί αυτοί αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των εμπορικών ανισορροπιών και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των αμερικανικών επιχειρήσεων στην παγκόσμια αγορά, όπως έχει επανειλημμένα τονίσει η Ουάσινγκτον.

Η Ουάσινγκτον επιμένει ότι οι ενέργειές της είναι αναγκαίες για τη διασφάλιση ενός δίκαιου και ισότιμου εμπορικού περιβάλλοντος. Καλεί τους εμπορικούς της εταίρους να αναθεωρήσουν τις πολιτικές επιδοτήσεων και υπερπαραγωγής που, κατά την άποψή της, στρεβλώνουν την αγορά και δημιουργούν αθέμιτο ανταγωνισμό σε βάρος των αμερικανικών προϊόντων και εταιρειών.

Με πληροφορίες από: Topontiki