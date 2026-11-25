Ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση του εθνικού δικτύου υπηρεσιών ψυχικής υγείας και τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου συστήματος φροντίδας για τα άτομα με Άνοια/Alzheimer και συναφείς διαταραχές πραγματοποιεί το Υπουργείο Υγείας. Η έγκριση σκοπιμότητας αφορά τη δημιουργία και λειτουργία 20 νέων Κέντρων Ημέρας Ολικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας (Κ.Η.Ο.Φ.) με Κινητά Κλιμάκια, τα οποία θα καλύψουν όλη την επικράτεια. Οι νέες δομές θα προσφέρουν δωρεάν υπηρεσίες, ενισχύοντας την ισότιμη πρόσβαση των πολιτών σε εξειδικευμένη φροντίδα.

Η νέα πρωτοβουλία του υπουργείου υγείας

Η πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του για την ανάπτυξη σύγχρονων και κοινοτικά προσανατολισμένων υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Αυτό γίνεται στο πλαίσιο της Ολοκλήρωσης της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης και της υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για την Άνοια και τη νόσο Alzheimer. Τα 20 νέα Κέντρα Ημέρας Ολικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας με Κινητά Κλιμάκια αποτελούν ένα σημαντικό βήμα για τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου συστήματος φροντίδας.

Τα κέντρα αυτά έχουν ως στόχο να καλύψουν κενά που υπάρχουν στην παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας, διασφαλίζοντας την ισότιμη πρόσβαση των πολιτών, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους. Η δημιουργία τους σηματοδοτεί μια προσπάθεια για ουσιαστική υποστήριξη σε όλα τα στάδια της νόσου, με έμφαση στην έγκαιρη παρέμβαση και τη συνέχεια στη φροντίδα.

Η χρηματοδότηση των νέων δομών

Για τη δημιουργία και λειτουργία των 20 νέων Κ.Η.Ο.Φ. έχει διατεθεί ένα συνολικό ποσό 28 εκατομμυρίων ευρώ. Η χρηματοδότηση αυτή αξιοποιεί πόρους από το ΕΣΠΑ 2021-2027, υπογραμμίζοντας τη σημασία που δίνεται στην υλοποίηση αυτού του έργου. Ο προϋπολογισμός για κάθε Κέντρο ανέρχεται σε 1,4 εκατομμύρια ευρώ.

Αυτό το ποσό καλύπτει τη λειτουργία κάθε Κέντρου, μαζί με το Κινητό Κλιμάκιό του, για ένα διάστημα 24 μηνών. Η εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για δύο έτη προσφέρει τη δυνατότητα στις νέες δομές να ξεκινήσουν απρόσκοπτα τη λειτουργία τους και να προσφέρουν τις απαραίτητες υπηρεσίες στους ωφελούμενους.

Η πρόκληση της άνοιας και η ανάγκη για εξειδικευμένη φροντίδα

Η Άνοια αναγνωρίζεται ως μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για τα συστήματα υγείας και κοινωνικής φροντίδας, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε διεθνές επίπεδο. Η γήρανση του πληθυσμού, σε συνδυασμό με την αύξηση του αριθμού των ανθρώπων που ζουν με άνοια, καθιστά επιτακτική την ανάγκη ανάπτυξης εξειδικευμένων υπηρεσιών. Αυτές οι υπηρεσίες πρέπει να χαρακτηρίζονται από συνέχεια στη φροντίδα, έγκαιρη παρέμβαση και ουσιαστική υποστήριξη σε όλα τα στάδια της νόσου.

Η νόσος επηρεάζει καθοριστικά όχι μόνο τον ίδιο τον ασθενή, αλλά και το οικογενειακό και κοινωνικό του περιβάλλον. Οι άτυποι οικογενειακοί φροντιστές συχνά επωμίζονται ένα ιδιαίτερα απαιτητικό ψυχικό, σωματικό και οικονομικό φορτίο. Συχνά, δεν διαθέτουν την αναγκαία υποστήριξη για να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις που προκύπτουν από τη φροντίδα ενός ατόμου με άνοια.

Ολιστική φροντίδα και υποστήριξη οικογενειακών φροντιστών

Τα νέα Κ.Η.Ο.Φ. θα λειτουργούν με ένα σύγχρονο μοντέλο ολιστικής και εξατομικευμένης θεραπευτικής φροντίδας. Το μοντέλο αυτό δεν περιορίζεται μόνο στις εγκαταστάσεις των κέντρων, αλλά επεκτείνεται και στο οικογενειακό περιβάλλον των ωφελούμενων, αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο της οικογένειας στη φροντίδα.

Οι δομές θα προσφέρουν ημερήσια θεραπευτική φροντίδα, ανεξάρτητα από το στάδιο εξέλιξης της νόσου. Παράλληλα, θα παρέχονται εξατομικευμένα προγράμματα θεραπευτικής και ψυχοκοινωνικής παρέμβασης. Στόχος αυτών των προγραμμάτων είναι η διατήρηση των γνωστικών και λειτουργικών δεξιοτήτων των ασθενών και η βελτίωση της καθημερινής τους λειτουργικότητας.

Επιπλέον, οι οικογενειακοί φροντιστές θα λαμβάνουν σημαντική υποστήριξη. Αυτή περιλαμβάνει συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη, βοηθώντας τους να διαχειριστούν το δύσκολο έργο της φροντίδας και να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά.

Διευρυμένη πρόσβαση μέσω κινητών κλιμακίων

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των νέων Κέντρων Ημέρας είναι το διευρυμένο ωράριο λειτουργίας τους, το οποίο θα διευκολύνει σημαντικά την πρόσβαση των οικογενειών στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Αυτό επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία και προσαρμογή στις ανάγκες των ασθενών και των φροντιστών τους.

Πέραν της λειτουργίας εντός των εγκαταστάσεων, μέσω των Κινητών Κλιμακίων, η φροντίδα θα παρέχεται και κατ’ οίκον. Αυτή η δυνατότητα είναι ιδιαίτερα σημαντική όταν η μετακίνηση των ωφελούμενων είναι δύσκολη ή ακόμα και αδύνατη, διασφαλίζοντας ότι κανείς δεν θα μείνει χωρίς την απαραίτητη υποστήριξη λόγω γεωγραφικών ή κινητικών περιορισμών.

Με πληροφορίες από: Topontiki