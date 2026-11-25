Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, πραγματοποίησε πρόσφατα περιοδεία στην Καβάλα, αναδεικνύοντας την ανάγκη για στήριξη των παραγωγών και μείωση του κόστους παραγωγής. Κατά τη διάρκεια των επισκέψεών του, υπογράμμισε τον στόχο του κόμματός του για την αναγέννηση της ελληνικής υπαίθρου. Ο κ. Ανδρουλάκης παρουσίασε συγκεκριμένες προτάσεις, εστιάζοντας στην παραγωγή, την καινοτομία και την εξωστρέφεια των τοπικών προϊόντων.

Η περιοδεία στην Καβάλα και οι επισκέψεις

Στο πλαίσιο της πανελλαδικής δράσης με τίτλο «Μαζί σχεδιάζουμε – Εκεί που η χώρα παράγει το μέλλον της», ο Νίκος Ανδρουλάκης επισκέφθηκε το πρότυπο ελαιοτριβείο AGRISTON. Ακολούθως, περιηγήθηκε στον αμπελώνα και το οινοποιείο του Κτήματος Βιβλία Χώρα, αναδεικνύοντας παραδείγματα επιτυχημένης παραγωγής και μεταποίησης.

Στο επίκεντρο των επισκέψεων βρέθηκαν θέματα όπως η παραγωγή, η καινοτομία, η εξωστρέφεια και η προστιθέμενη αξία των τοπικών προϊόντων. Το ελληνικό ελαιόλαδο και το κρασί αποτέλεσαν τα δύο παραδείγματα που παρουσιάστηκαν, ως ταυτοτικά προϊόντα για την πατρίδα, ικανά να προσδώσουν εξωστρέφεια στην οικονομία.

Η έμφαση στην παραγωγή και το κόστος

Από την Καβάλα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ τόνισε τη σημασία της παραγωγής και της εξωστρέφειας, δηλώνοντας: «Συνεχίζουμε από εδώ, από την Καβάλα, το οδοιπορικό μας για την παραγωγή και την εξωστρέφεια. Η Ελλάδα που παράγει, η Ελλάδα που προοδεύει. Με δύο προϊόντα ταυτοτικά για την πατρίδα μας: το κρασί και το λάδι, που δίνουν εξωστρέφεια στη χώρα μας, εξωστρέφεια στην οικονομία».

Ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα παραδείγματα, επισημαίνοντας: «Πήγαμε προηγουμένως σε ένα ελαιουργείο-πρότυπο, όπου νέοι άνθρωποι έκαναν μια επένδυση πάρα πολύ σημαντική που βοηθάει την τοπική οικονομία και την τοπική κοινωνία. Εδώ έχουμε ένα άλλο παράδειγμα στον τομέα της οινοποιίας. Πρέπει να ενισχύσουμε τους Έλληνες που παράγουν, που παλεύουν, που κοπιάζουν».

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην στήριξη των παραγωγών, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να επισημαίνει ως πρωταρχικό πρόβλημα το υψηλό κόστος παραγωγής. Αυτό το ζήτημα αναδείχθηκε ως μείζον κατά τη διάρκεια των συζητήσεων και των επαφών του με τους τοπικούς φορείς και τους παραγωγούς.

Οι προτάσεις για τη μείωση του κόστους παραγωγής

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα του κόστους παραγωγής, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ παρουσίασε μια σειρά από προτάσεις. Συγκεκριμένα, υπογράμμισε την ανάγκη για ενίσχυση της δίκαιης πράσινης μετάβασης, μέσω της δημιουργίας ενεργειακών κοινοτήτων, οι οποίες θα συμβάλουν στη μείωση του κόστους παραγωγής για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους.

Επιπλέον, ο κ. Ανδρουλάκης πρότεινε επενδύσεις σε μια διαφορετική διαχείριση των υδάτων, με στόχο την αποφυγή των τεράστιων απωλειών νερού που παρατηρούνται κάθε χρόνο. Τόνισε επίσης την ανάγκη στήριξης των δικτύων μεταφοράς, ώστε να μειωθεί το κόστος των μεταφορών των προϊόντων.

Στις προτάσεις του περιλαμβάνεται και η απαίτηση το αρμόδιο Υπουργείο να χορηγεί σωστά τις ενισχύσεις και τις αποζημιώσεις στους δικαιούχους. Ζήτησε τη δημιουργία ενός νέου πρότυπου ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο θα λειτουργεί με ευρωπαϊκά πρότυπα, διαφάνεια και αξιοκρατία, καθώς και τον εκσυγχρονισμό του κανονισμού του ΕΛΓΑ.

Το όραμα για την αναγέννηση της υπαίθρου

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έστειλε το μήνυμα ότι «το ΠΑΣΟΚ έχει στόχο να αναγεννήσει την ελληνική ύπαιθρο». Εξήγησε ότι η ποιότητα και η καινοτομία αποτελούν τους βασικούς πυλώνες για την ενίσχυση του εισοδήματος του αγρότη, του κτηνοτρόφου και του μεταποιητή. Το οδοιπορικό του κόμματος έχει ακριβώς αυτόν τον στόχο: την επίτευξη καλύτερης ποιότητας, υψηλότερης καινοτομίας και ενίσχυσης της μεταποίησης.

Μέσω αυτών των ενεργειών, οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και οι παραγωγοί θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν καλύτερα εισοδήματα, να παραμείνουν στον τόπο τους και να διαβλέπουν προοπτική για το μέλλον. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ υπογράμμισε ότι για την επίτευξη αυτού του οράματος αναγέννησης του πρωτογενούς τομέα, είναι απαραίτητη η πολιτική αλλαγή.

Οι συνοδεύοντες στην περιοδεία

Κατά τη διάρκεια της περιοδείας του στην Καβάλα, τον Νίκο Ανδρουλάκη συνόδευσαν στελέχη του κόμματος. Μεταξύ αυτών ήταν ο Μιχάλης Τζελέπης, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, καθώς και ο βουλευτής Μιχάλης Χουρδάκης.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Enikos