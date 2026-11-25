Το ΠΑΣΟΚ και το «χαμένο τρίμηνο»: Η μάχη για τη δεύτερη θέση και η δημοσκοπική στασιμότητα

Το διάστημα από τον Σεπτέμβριο έως τον Νοέμβριο αναγνωρίστηκε ως μια περίοδος κατά την οποία το ΠΑΣΟΚ είχε τη δυνατότητα να διεκδικήσει με αξιώσεις την ανατροπή των συσχετισμών στην αντιπολίτευση. Με μια σειρά από προγραμματικές παρεμβάσεις και σχεδόν απόλυτη εσωκομματική ηρεμία για το μεγαλύτερο μέρος της περιόδου, αλλά και με τον Αλέξη Τσίπρα να φρενάρει ή να χάνει έδαφος δημοσκοπικά, η Χαριλάου Τρικούπη διέθετε χώρο για πολιτικές κινήσεις.

Ωστόσο, ο βασικός διακηρυγμένος στόχος, δηλαδή η κατάκτηση της δεύτερης θέσης, δεν επετεύχθη. Το πολιτικό παράδοξο που παρατηρείται είναι ότι ακόμα και όταν αναγνωρίζεται η ουσιαστική αντιπολιτευτική παρουσία του ΠΑΣΟΚ, αυτή η αναγνώριση δεν μετατρέπεται σε ψήφο.

Η δημοσκοπική εικόνα και ο στόχος της δεύτερης θέσης

Σύμφωνα με την έρευνα της Marc τον Νοέμβριο, το 19,3% των ερωτηθέντων θεωρούσε ότι το ΠΑΣΟΚ ασκεί την πιο ουσιαστική αντιπολίτευση. Το αντίστοιχο ποσοστό για την ΕΛΑΣ ήταν 9,3%. Παρόλα αυτά, στην κάλπη της ίδιας έρευνας, η σειρά των κομμάτων παρέμενε αντίστροφη, με την ΕΛΑΣ να διατηρεί το προβάδισμά της.

Καμία δημοσκοπική εταιρεία και καμία έρευνα δεν έδωσε το ΠΑΣΟΚ δεύτερο κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Αυτό συνέβη παρά τις μεγάλες προσδοκίες που καλλιέργησε η Χαριλάου Τρικούπη στα στελέχη της για προσπέρασμα της ΕΛΑΣ.

Οι αριθμοί της Metron Analysis και η στασιμότητα

Η ίδια εικόνα αποτυπώνεται και στα ευρήματα της Metron Analysis. Στην εκτίμηση ψήφου, η ΕΛΑΣ καταγράφει 15,3%, έναντι 13,3% για το ΠΑΣΟΚ. Στην πρόθεση ψήφου, τα ποσοστά είναι 12,5% για την ΕΛΑΣ και 10,9% για το ΠΑΣΟΚ. Οι δύο αυτοί δείκτες, αν και δεν πρέπει να συγχέονται, οδηγούν στο ίδιο πολιτικό συμπέρασμα.

Το ΠΑΣΟΚ δυσκολεύεται να απομακρυνθεί από την περιοχή του 12%-13% στην εκτίμηση ψήφου, ενώ ο ανταγωνιστής του διατηρεί ένα προβάδισμα. Η επανάληψη της ίδιας κατάταξης δημιουργεί πολιτικές προσδοκίες αλλά και πολιτικές συνήθειες, επηρεάζοντας τη συνολική συζήτηση γύρω από το κόμμα.

Οι μεταγραφές στελεχών και η έλλειψη ώθησης

Ούτε οι μεταγραφές στελεχών και βουλευτών από τον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται, κρίνοντας από τη συνολική δημοσκοπική εικόνα, να έχουν παραγάγει την αναμενόμενη ώθηση. Η διεύρυνση προσώπων δεν ισοδυναμεί αυτομάτως με διεύρυνση ακροατηρίου για το ΠΑΣΟΚ.

Επιπλέον, το ΠΑΣΟΚ κερδίζει στελέχη από τη μία πλευρά, αλλά ταυτόχρονα χάνει στελέχη από την άλλη. Αυτή η κατάσταση καθιστά δύσκολο για το κόμμα να πείσει ότι οι δικές του μεταγραφές είναι «καλές» και οι αποχωρήσεις «κακές».

Η αποχώρηση του Απόστολου Πάνα και οι αντιφάσεις

Η αποχώρηση του Απόστολου Πάνα, ο οποίος παρέδωσε τη βουλευτική του έδρα, ανέδειξε αυτή την αντίφαση, αλλά και πιθανώς άλλες αδυναμίες εντός του κόμματος. Ο ισχυρισμός της ηγεσίας ότι η αποχώρηση ίσως αποτελεί μέρος κάποιου σχεδίου ακούγεται εντελώς παράταιρος, ειδικά όταν το ΠΑΣΟΚ έχει πραγματοποιήσει περισσότερες μεταγραφές ακόμα και από τον Ολυμπιακό επί Μεντιλίμπαρ.

Η Χαριλάου Τρικούπη έχει το δικαίωμα να κρίνει πολιτικά μια αποχώρηση. Ωστόσο, δυσκολεύεται να πείσει την κοινή γνώμη όταν οι προαναφερθείσες ενέργειες και δηλώσεις δημιουργούν μια εικόνα ασυνέπειας.

Η σκιά της τρίτης θέσης

Όσο η δεύτερη θέση παραμένει ένας ανεκπλήρωτος στόχος για το ΠΑΣΟΚ, τόσο η τρίτη θέση κινδυνεύει να γίνει το βασικό σενάριο γύρω από το οποίο θα οργανωθεί η συζήτηση για το κόμμα. Η αδυναμία να ξεπεραστεί ο ανταγωνιστής στις δημοσκοπήσεις, παρά τις εσωτερικές προσπάθειες και τις μετακινήσεις στελεχών, δημιουργεί μια σταθερή εικόνα για την τρέχουσα πολιτική του πορεία.

Η Χαριλάου Τρικούπη αντιμετωπίζει την πρόκληση να μετατρέψει την αναγνώριση της αντιπολιτευτικής της δράσης σε πραγματική εκλογική δυναμική, ώστε να αποφύγει την παγίωση στην τρίτη θέση του πολιτικού σκηνικού.

Με πληροφορίες από: Topontiki