Η ανεξάρτητη βουλευτής Α΄ Ανατολικής Αττικής, Ελένη Καραγεωργοπούλου, υπέβαλε σήμερα την παραίτησή της από το αξίωμα της βουλευτού. Η σημαντική αυτή εξέλιξη γνωστοποιήθηκε επίσημα μέσω επιστολής που απέστειλε η ίδια στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων. Η απόφαση της κυρίας Καραγεωργοπούλου έρχεται σε μια περίοδο που οι πληροφορίες την φέρουν να οδεύει προς την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, την πολιτική κίνηση του Αλέξη Τσίπρα.

Η επίσημη γνωστοποίηση της παραίτησης

Στην επιστολή της προς τον Πρόεδρο της Βουλής, η Ελένη Καραγεωργοπούλου διευκρίνισε τους λόγους και τη νομική βάση της παραίτησής της. Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Με την παρούσα επιστολή και σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφο 1 του Κανονισμού της Βουλής, σας υποβάλλω την παραίτησή μου από το αξίωμα της βουλευτού Α’ Ανατολικής Αττικής». Αυτή η επίσημη ενέργεια σηματοδοτεί την οριστική αποχώρησή της από το Κοινοβούλιο, όπου υπηρετούσε ως ανεξάρτητη βουλευτής.

Η παραίτηση της κυρίας Καραγεωργοπούλου, η οποία κατείχε την έδρα στην Α΄ Ανατολική Αττική, αποτελεί μια σημαντική πολιτική εξέλιξη. Η διαδικασία της παραίτησης ακολουθεί τους προβλεπόμενους κοινοβουλευτικούς κανόνες, όπως αυτοί ορίζονται από τον Κανονισμό της Βουλής.

Η πορεία της Ελένης Καραγεωργοπούλου στο Κοινοβούλιο

Η Ελένη Καραγεωργοπούλου εξελέγη βουλευτής στην περιφέρεια της Α΄ Ανατολικής Αττικής στις εκλογές που διεξήχθησαν στις 25ης Ιουνίου 2023. Η εκλογή της είχε γίνει με το κόμμα της Πλεύσης Ελευθερίας, με επικεφαλής τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Ωστόσο, τον Φεβρουάριο του 2026, η κυρία Καραγεωργοπούλου ανεξαρτητοποιήθηκε από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Πλεύσης Ελευθερίας. Παρά την αποχώρησή της από την Κοινοβουλευτική Ομάδα, διατήρησε τη βουλευτική της έδρα και συνέχισε να ασκεί τα καθήκοντά της στο Κοινοβούλιο ως ανεξάρτητη βουλευτής, μέχρι την σημερινή της παραίτηση.

Επαγγελματικό προφίλ και πολιτικές προοπτικές

Πριν την είσοδό της στην πολιτική, η Ελένη Καραγεωργοπούλου είχε μια διακεκριμένη επαγγελματική πορεία. Είναι συμβολαιογράφος στο επάγγελμα, ενώ στο παρελθόν είχε ασκήσει και τη δικηγορία. Στον τομέα της δικηγορίας, το κύριο αντικείμενό της ήταν το αστικό και το εμπορικό δίκαιο, γεγονός που υποδηλώνει την εξειδίκευσή της σε νομικά θέματα.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η Ελένη Καραγεωργοπούλου αναμένεται να ενταχθεί άμεσα στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ), την οποία έχει ιδρύσει ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Αυτή η κίνηση υποδηλώνει μια νέα φάση στην πολιτική της διαδρομή, μετά την παραίτησή της από το αξίωμα της ανεξάρτητης βουλευτού.

Η διαδοχή στην έδρα της Α΄ Ανατολικής Αττικής

Μετά την παραίτηση της Ελένης Καραγεωργοπούλου, η διαδικασία για την πλήρωση της κενωθείσας βουλευτικής έδρας στην Α΄ Ανατολική Αττική τίθεται σε εφαρμογή. Τη θέση της αναμένεται να καταλάβει η πρώτη επιλαχούσα από το ψηφοδέλτιο της Πλεύσης Ελευθερίας, η Αφροδίτη-Αικατερίνη Χατζηαναστασιάδη.

Σε περίπτωση που η κυρία Χατζηαναναστασιάδη δεν αποδεχτεί την έδρα, ο επόμενος στη σειρά επιλαχών είναι ο Διονύσης Ασημακόπουλος. Η εξέλιξη αυτή έχει ως αποτέλεσμα την επιστροφή μιας έδρας στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Πλεύσης Ελευθερίας, καθώς η έδρα είχε διατηρηθεί από την κυρία Καραγεωργοπούλου ως ανεξάρτητη βουλευτής μετά την αποχώρησή της από το κόμμα τον Φεβρουάριο του 2026.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki, Newsit