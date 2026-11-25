Η Αθήνα προετοιμάζεται για μία κρίσιμη «μάχη» στις Βρυξέλλες, καθώς η συζήτηση για τον νέο Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό, το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028–2034, βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, θα προσέλθει στη Σύνοδο Κορυφής με ξεκάθαρες «κόκκινες γραμμές» απέναντι στις προτεινόμενες περικοπές. Βασική επιδίωξη είναι να μην θιγούν οι πόροι της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και της Πολιτικής Συνοχής.

Η πρόταση Κόστα και οι προτεινόμενες περικοπές

Η συζήτηση για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο αποδεικνύεται μία δύσκολη «εξίσωση» για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κατάσταση περιπλέκεται περαιτέρω από την πρόταση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ο οποίος εισηγείται μία σημαντική μείωση του συνολικού πακέτου. Συγκεκριμένα, προτείνει τον περιορισμό του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού στα 1,78 τρισεκατομμύρια ευρώ.

Αυτό σημαίνει μία μείωση κατά 204 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή περίπου 10%, σε σχέση με την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία άγγιζε τα 2 τρισεκατομμύρια ευρώ. Η πίεση για τη λήψη αποφάσεων είναι μεγάλη, καθώς πολλές χώρες της Ε.Ε. αναμένεται να διεξάγουν βουλευτικές και προεδρικές εκλογές το 2027, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη οι σχετικές αποφάσεις να έχουν ληφθεί έως το τέλος του τρέχοντος έτους.

Οι «κόκκινες γραμμές» της Αθήνας ενόψει Συνόδου

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028–2034, η οποία είναι προγραμματισμένη για αύριο και μεθαύριο, 26 και 27 Νοεμβρίου. Η ελληνική κυβέρνηση προσέρχεται με σαφείς και αδιαπραγμάτευτες «κόκκινες γραμμές» απέναντι στις νέες περικοπές που έχει προτείνει ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Η Ελλάδα, σε στενή συμμαχία με την ομάδα των 17 κρατών-μελών που είναι γνωστή ως «Φίλοι της Συνοχής», διατυπώνει κατηγορηματική απόρριψη οποιασδήποτε περαιτέρω μείωσης στους πόρους. Αυτό αφορά τόσο τους πόρους της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) όσο και εκείνους που προορίζονται για την Πολιτική Συνοχής, για την επερχόμενη περίοδο 2028–2034.

Προστασία αγροτικών ενισχύσεων και πολιτικής συνοχής

Η Αθήνα ζητά μετ’ επιτάσεως οι πόροι που αφορούν την Κοινή Αγροτική Πολιτική να παραμείνουν «διακριτοί και προστατευμένοι». Ο στόχος αυτής της απαίτησης είναι η διασφάλιση της στήριξης του εισοδήματος των αγροτών, το οποίο αποτελεί ζωτικής σημασίας παράγοντα για τον πρωτογενή τομέα της χώρας. Τυχόν περικοπές στους κοινοτικούς αυτούς πόρους θα δημιουργούσαν νέα «αγκάθια» στον πρωτογενή τομέα, ενώ θα μπορούσαν να επηρεάσουν και τις σχέσεις με την κυβέρνηση, κάτι που θεωρείται απευκταίο, ειδικά σε αυτό το προεκλογικό τάιμινγκ.

Το μέτωπο κατά των περικοπών στην ΚΑΠ ενισχύεται σημαντικά, καθώς, παρόλο που δεν περιλαμβάνεται τυπικά στους «Φίλους της Συνοχής», η Γαλλία στηρίζει σταθερά την προστασία των αγροτικών επιδοτήσεων στην ΕΕ, αποτελώντας βασικό υπερασπιστή τους. Αυτή η ευρεία στήριξη προσδίδει επιπλέον βάρος στις ελληνικές θέσεις.

Η δεύτερη βασική «κόκκινη γραμμή» που θέτει η Ελλάδα, από κοινού με την Ισπανία, την Ιταλία, την Πορτογαλία και άλλες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, οι οποίες ανήκουν στην ομάδα των «Φίλων της Συνοχής», είναι η αποφυγή μειώσεων στα κονδύλια της Πολιτικής Συνοχής. Η διατήρηση αυτών των κονδυλίων κρίνεται απαραίτητη για την ομαλή ανάπτυξη και σύγκλισης των περιφερειών.

Νέες ανάγκες και η εξεύρεση νέων πόρων

Η Αθήνα αναγνωρίζει τις αυξημένες ανάγκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διάφορους τομείς, όπως η άμυνα, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση, καθώς και η αποπληρωμή του κοινού δανεισμού του Ταμείου Ανάκαμψης (NextGenerationEU). Ωστόσο, η ελληνική θέση είναι ξεκάθαρη: η χρηματοδότηση αυτών των αναγκών δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί σε βάρος των πολιτικών σύγκλισης, οι οποίες είναι κρίσιμες για την περιφερειακή ανάπτυξη και την ισορροπημένη κατανομή των πόρων.

Παράλληλα, η Ελλάδα, μαζί με τα κράτη-μέλη που αποτελούν τους «Φίλους της Συνοχής», υποστηρίζει ενεργά την εξεύρεση νέων ιδίων πόρων για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Αυτή η προσέγγιση στοχεύει στην ενίσχυση της δημοσιονομικής αυτονομίας της Ένωσης και στην εξασφάλιση επαρκών πόρων, χωρίς να απαιτούνται περικοπές σε ήδη καθιερωμένες και αναγκαίες πολιτικές.

Συζητήσεις εντός Ελλάδας

Το θέμα του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2028–2034 δεν απασχολεί μόνο τις Βρυξέλλες, αλλά συζητείται και σε εθνικό επίπεδο. Σήμερα, το ζήτημα αυτό θα τεθεί επί τάπητος στο Υπουργικό Συμβούλιο, παράλληλα με τη συζήτηση για τον εθνικό προϋπολογισμό του 2027. Η ταυτόχρονη εξέταση των δύο θεμάτων υπογραμμίζει τη σημασία των ευρωπαϊκών αποφάσεων για τον εθνικό σχεδιασμό και την οικονομική πορεία της χώρας.

Με πληροφορίες από: Newsit