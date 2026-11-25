Έντονο κλίμα επικρατεί στην κυβέρνηση, καθώς πληθαίνουν οι επικρίσεις για τις απευθείας αναθέσεις που αφορούν τον υφυπουργό Βαγγέλη Λιάκο και τα αδέλφια του. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί πίεση, ενώ παράλληλα, ο Αλέξης Τσίπρας προχωρά σε κινήσεις αναδιοργάνωσης της ΕΛΑΣ, συγκαλώντας το Εθνικό Συμβούλιο του κόμματος και ανακοινώνοντας υποψηφίους βουλευτές.

Η πίεση στην κυβέρνηση για τον Βαγγέλη Λιάκο

Το ζήτημα των απευθείας αναθέσεων που έχουν λάβει τα αδέλφια του Βαγγέλη Λιάκου από το Δημόσιο, δήμους και φορείς, έχει προκαλέσει σοβαρές αντιδράσεις και θέτει την κυβέρνηση υπό πίεση. Όπως αναφέρεται, ο ίδιος ο Λιάκος και τα αδέλφια του δεν αναμένεται να επηρεαστούν από τις επικρίσεις, καθώς οι συγκεκριμένες δουλειές είχαν αναληφθεί πριν από την εμφάνιση των αντιδράσεων.

Το ερώτημα που τίθεται πλέον είναι πόσο «ξύλο» μπορεί να αντέξει ακόμα η κυβέρνηση για τον υφυπουργό της, καθώς το κλίμα γίνεται ολοένα και πιο βαρύ.

Εσωκομματικές αντιδράσεις και «βαθύ λαρύγγι»

Οι αντιδράσεις για την υπόθεση Λιάκου δεν περιορίζονται μόνο στην αντιπολίτευση. Ο υπουργός Φλωρίδης και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Πέτσας, αποδοκίμασαν, έστω και εμμέσως, την κατάσταση. Ακόμα και ο πρωθυπουργός, Μητσοτάκης, καυτηρίασε γενικά την πρακτική των συνεχών αναθέσεων από τους δήμους, χωρίς να αναφερθεί ονομαστικά σε συγκεκριμένο πρόσωπο.

Στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, πολλοί είναι πεπεισμένοι ότι οι αποκαλύψεις για τις απευθείας αναθέσεις προήλθαν από το ίδιο το κόμμα, συγκεκριμένα από ανταγωνισμούς που υπάρχουν στη Δυτική Αττική. Φαίνεται πως η υπουργοποίηση του Λιάκου δεν ήταν αρεστή σε κάποιους, οι οποίοι βρήκαν «ανοιχτό» το πεδίο με τις δραστηριότητες των αδελφών του. Μάλιστα, μία από τις δραστηριότητες αυτές περιλάμβανε και τον διορισμό ενός εκ των αδελφών του ως συμβούλου στο βουλευτικό του γραφείο. Γίνεται λόγος για ένα «βαθύ λαρύγγι», με συγκεκριμένο στέλεχος που ήταν και στο ψηφοδέλτιο του 2023 να φωτογραφίζεται ως η πηγή των αποκαλύψεων.

Το Εθνικό Συμβούλιο της ΕΛΑΣ και οι σχεδιασμοί Τσίπρα

Ο Αλέξης Τσίπρας συγκαλεί το Σάββατο το Εθνικό Συμβούλιο της ΕΛΑΣ. Η κίνηση αυτή δεν αποτελεί μόνο οργανωτική ανάγκη ενόψει των επερχόμενων εκλογών, αλλά και απάντηση στις επικρίσεις του ΠΑΣΟΚ, το οποίο υποστηρίζει ότι το κόμμα του Τσίπρα λειτουργεί ως «ΙΧ» και στερείται συλλογικών οργάνων.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, αναμένεται να ανακοινωθεί η διεύρυνση του οργάνου, με την προσθήκη στελεχών που στρατεύτηκαν με την ΕΛΑΣ πιο πρόσφατα, όπως για παράδειγμα η Ρόζα Βρεττού. Επίσης, θα γίνει η ανακοίνωση πολλών υποψηφίων βουλευτών για τις περιφέρειες της επαρχίας.

Οι υποψήφιοι βουλευτές στην επαρχία

Ο πρόεδρος Αλέξης επέλεξε να μην ανακοινώσει υποψηφίους για την Αττική σε αυτή τη φάση. Ο λόγος είναι ότι οι διεργασίες για την Αττική δεν τελεσφορούν εύκολα και συχνά δημιουργούνται πολλές «καραμπόλες» στην επιλογή των προσώπων.

Παρόλο που επίσημες ανακοινώσεις για την Αττική δεν θα υπάρξουν ακόμη, κάποιοι υποψήφιοι γνωρίζουν ήδη ότι θα είναι στο ψηφοδέλτιο και έχουν ξεκινήσει τις προεκλογικές τους δραστηριότητες.

Μια απρόσμενη στιγμή στο Μικρολίμανο

Μια απρόσμενη, αλλά και πολύ ανθρώπινη στιγμή έλαβε χώρα την περασμένη Κυριακή, όπως έγινε γνωστό από μια «πηγή-καμάκι». Το γεγονός διαδραματίστηκε στο ξακουστό ψαροστέκι του Δουράμπεη, στην περιοχή του Μικρολίμανου.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο αυτής της στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές, πέραν του ότι χαρακτηρίστηκε ως ανθρώπινη και απρόσμενη.

Με πληροφορίες από: Topontiki