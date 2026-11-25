Η ελληνική εταιρεία Trikalinos διευρύνει την παρουσία της σε διοργανώσεις διεθνούς ενδιαφέροντος, οι οποίες συνδέουν την ελληνική γαστρονομία με τη μεσογειακή διατροφή και τη σύγχρονη γαστρονομική δημιουργία. Στο πλαίσιο αυτό, το αυγοτάραχο της εταιρείας συμπεριλήφθηκε στο μενού του επίσημου δείπνου του 5ου Διεθνούς Συνεδρίου «Cretan Lifestyle: Mediterranean Tradition & Modern Applications», που πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη. Η συμμετοχή αυτή αναδεικνύει την εξαγωγική δραστηριότητα της Trikalinos, καθώς τα προϊόντα της εξάγονται σήμερα σε περισσότερες από 40 χώρες.

Το αυγοτάραχο Trikalinos στο επίκεντρο της γαστρονομίας

Το 5ο Διεθνές Συνέδριο «Cretan Lifestyle: Mediterranean Tradition & Modern Applications» φιλοξένησε επιστήμονες, ακαδημαϊκούς και προσκεκλημένους από διάφορες χώρες του κόσμου, με επίκεντρο τη μεσογειακή διατροφή και τις σύγχρονες εφαρμογές της. Η Trikalinos, μέσω της παρουσίας της, συνέβαλε στην προβολή του ελληνικού αυγοτάραχου σε ένα διεθνές κοινό, αναδεικνύοντας την αξία του ως παραδοσιακό προϊόν με σύγχρονες γαστρονομικές δυνατότητες.

Το επίσημο δείπνο του συνεδρίου έλαβε χώρα στο εστιατόριο Minotaur του Amirandes Grecotel Boutique Resort. Το μενού του δείπνου βασίστηκε στην αξιοποίηση ελληνικών πρώτων υλών, συνδυάζοντας παραδοσιακά προϊόντα με καινοτόμες τεχνικές μαγειρικής, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη γαστρονομική εμπειρία στους παρευρισκόμενους.

Παρουσίαση του αυγοτάραχου σε κλασική και δημιουργική μορφή

Κατά τη διάρκεια του δείπνου, το αυγοτάραχο Trikalinos παρουσιάστηκε με δύο διαφορετικούς τρόπους, αναδεικνύοντας την ευελιξία του στην κουζίνα. Αρχικά, προσφέρθηκε στην κλασική του μορφή, κομμένο σε λεπτές φέτες, επιτρέποντας στους καλεσμένους να απολαύσουν την αυθεντική του γεύση και υφή.

Επιπλέον, το αυγοτάραχο ενσωματώθηκε ως συστατικό σε ένα πιο σύνθετο πιάτο. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε σε συνδυασμό με σφυρίδα, ρεβίθια στον φούρνο, σταμναγκάθι και κρίταμο. Αυτή η επιλογή υλικών είχε ως στόχο να αναδείξει τις δυνατότητες ενσωμάτωσης ενός παραδοσιακού ελληνικού προϊόντος σε διαφορετικές γαστρονομικές προτάσεις, ξεπερνώντας τον καθιερωμένο τρόπο κατανάλωσής του και προσφέροντας νέες γευστικές εμπειρίες.

Ο επιστημονικός χαρακτήρας του συνεδρίου και η Κρήτη

Η παρουσία της Trikalinos στη συγκεκριμένη διοργάνωση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω του επιστημονικού χαρακτήρα του συνεδρίου. Το «Cretan Lifestyle» επικεντρώθηκε σε κρίσιμα θέματα όπως η μεσογειακή διατροφή, η σχέση των διατροφικών συνηθειών με την υγεία και την ευεξία, καθώς και η δυνατότητα αξιοποίησης παραδοσιακών διατροφικών προτύπων στον σύγχρονο τρόπο ζωής. Η συζήτηση αυτών των θεμάτων σε ένα διεθνές πλαίσιο υπογραμμίζει τη σημασία της ελληνικής γαστρονομίας.

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του ξενοδοχειακού ομίλου Grecotel και υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης. Η επιλογή της Κρήτης ως τόπου διεξαγωγής δεν είναι τυχαία, καθώς το νησί βρίσκεται στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού γαστρονομικού ενδιαφέροντος, έχοντας ανακηρυχθεί Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας για το έτος 2026. Αυτή η αναγνώριση ενισχύει περαιτέρω την προβολή των τοπικών προϊόντων και της διατροφικής της κουλτούρας.

Στρατηγική προβολής και ιστορία της Trikalinos

Για την ελληνική επιχείρηση, η συμμετοχή σε αντίστοιχες διοργανώσεις αποτελεί έναν σημαντικό τρόπο προβολής των προϊόντων της σε ένα διεθνές κοινό. Το κοινό αυτό περιλαμβάνει επαγγελματίες της γαστρονομίας και ανθρώπους από τον ευρύτερο χώρο της διατροφής, δημιουργώντας ευκαιρίες για την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας των προϊόντων της Trikalinos εκτός των ελληνικών συνόρων.

Η διασύνδεση της ελληνικής παραγωγής με την υψηλή γαστρονομία και τον τουρισμό υψηλών προδιαγραφών προσφέρει δυνατότητες ανάδειξης προϊόντων με ιδιαίτερη ταυτότητα. Αυτή η στρατηγική δημιουργεί προϋποθέσεις για την περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της ελληνικής γαστρονομίας στην παγκόσμια αγορά.

Η επιχειρηματική ιστορία της οικογένειας Τρικαλινός ξεκινά το έτος 1856, με κύριο αντικείμενο τη μεταποίηση και την εμπορία αυγοτάραχου. Στη διάρκεια της μακρόχρονης δραστηριότητάς της, η εταιρεία έχει προχωρήσει στον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής διαδικασίας, διατηρώντας παράλληλα τα ιδιαίτερα διατροφικά και γευστικά χαρακτηριστικά του προϊόντος που την καθιέρωσαν.

Με πληροφορίες από: Topontiki