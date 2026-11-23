Διεθνής διαγωνισμός αρμάτων μάχης πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο πεδίο βολής Πετροχωρίου στην Ξάνθη, συγκεντρώνοντας 12 πληρώματα από τέσσερις χώρες. Η Ελλάδα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ιταλία και η Κύπρος συμμετείχαν σε μια διοργάνωση υψηλού επιπέδου, όπου τα ελληνικά άρματα Leopard 2 HEL βρέθηκαν στο επίκεντρο των δοκιμασιών. Η 22η Επιλαρχία Μέσων Αρμάτων κατέκτησε την τρίτη θέση, ενώ ξεχωριστό σημείο αποτέλεσε η ιστορική πρώτη συμμετοχή αμιγώς ελληνικού πληρώματος εφέδρων.

Ο διεθνής διαγωνισμός στην Ξάνθη

Στο πεδίο βολής Πετροχωρίου, στη θρακική γη της Ξάνθης, διεξήχθη ένας διεθνής διαγωνισμός αρμάτων μάχης που προσέλκυσε πληρώματα από τέσσερις χώρες. Συνολικά 12 πληρώματα από την Ελλάδα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιταλία και την Κύπρο αναμετρήθηκαν σε μια σειρά απαιτητικών δοκιμασιών. Η διοργάνωση αυτή ανέβασε κατακόρυφα τον πήχη της διακλαδικής και συμμαχικής συνεργασίας, προσφέροντας ένα περιβάλλον σκληρών αναμετρήσεων.

Οι συμμετέχοντες έδωσαν σκληρές μάχες επί επτά ημέρες, εκτελώντας σενάρια που προσομοίαζαν με ακρίβεια τις συνθήκες ενός σύγχρονου πεδίου μάχης υψηλής έντασης. Στα κακοτράχαλα και απαιτητικά εδάφη του πεδίου βολής, η μυρωδιά της καμένης πυρίτιδας και ο εκκωφαντικός βρυχηθμός των κινητήρων έδωσαν τον παλμό σε αυτή την υψηλού επιπέδου διοργάνωση.

Η ελληνική παρουσία και η διάκριση

Τα ελληνικά άρματα μάχης Leopard 2 HEL βρέθηκαν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος καθ' όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού. Οι Έλληνες τεθωρακισμένοι, με τα κορυφαία αυτά άρματα, έδωσαν εντυπωσιακές μάχες με τους συναδέλφους τους από τις άλλες χώρες. Η 22η Επιλαρχία Μέσων Αρμάτων κατάφερε να κατακτήσει την τρίτη θέση στην τελική κατάταξη, πίσω από τις ομάδες των ΗΠΑ και της Ιταλίας.

Τα τανκς Leopard 2 HEL δεν είναι απλά οχήματα με φορείς βαρέως οπλισμού, αλλά αποτελούν το πιο εξελιγμένο οπλικό σύστημα που χρησιμοποιεί ο Στρατός Ξηράς και την αιχμή του δόρατος για τις επίγειες επιχειρήσεις. Κατά τη διάρκεια των δοκιμασιών, επέδειξαν την επιχειρησιακή τους ανωτερότητα τόσο σε επίπεδο θωράκισης και κινητικότητας, όσο και στην ακρίβεια των συστημάτων ελέγχου πυρός.

Η ιστορική συμμετοχή των εφέδρων

Ιδιαίτερη βαρύτητα στην όλη διοργάνωση έδωσε η ιστορική πρωτιά της συμμετοχής πληρώματος που απαρτιζόταν αποκλειστικά από Έλληνες εφέδρους. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που ένα αμιγώς ελληνικό πλήρωμα εφέδρων έλαβε μέρος σε έναν τέτοιο διεθνή διαγωνισμό αρμάτων μάχης. Οι Έλληνες έφεδροι δάμασαν τις ερπύστριες και έσταξαν ατσάλι και φωτιά από τα Leopard, στέλνοντας ηχηρά μηνύματα δαιμονισμένης ετοιμότητας.

Η παρουσία τους υπογράμμισε το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και την προετοιμασία που διαθέτουν, ακόμα και τα εφεδρικά στελέχη του Ελληνικού Στρατού. Η ικανότητά τους να χειρίζονται ένα τόσο εξελιγμένο οπλικό σύστημα σε απαιτητικές συνθήκες, απέδειξε την πλήρη αξιοποίηση της τεχνολογικής υπεροχής όταν αυτή συνδυάζεται με άρτια εκπαίδευση και ψυχραιμία.

Υψηλά στάνταρ εκπαίδευσης και συνεργασίας

Κατά τη διάρκεια των δοκιμασιών, κάθε ελιγμός, κάθε αλλαγή θέσης κάλυψης και κάθε βολή μετρούταν με χρονομετρική ακρίβεια και αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης. Οι διοργανωτές είχαν σχεδιάσει μια σειρά δοκιμασιών που δεν άφηναν κανένα περιθώριο για λάθη ή αυτοσχεδιασμούς, διασφαλίζοντας έτσι την αντικειμενικότητα και την υψηλή ποιότητα του διαγωνισμού.

Τα πληρώματα του Ελληνικού Στρατού απέδειξαν ότι η τεχνολογική υπεροχή αποκτά πλήρες νόημα όταν συνδυάζεται με άρτια εκπαίδευση και ψυχραιμία. Οι βολές εν κινήσει, η ταχύτητα απόκτησης στόχου και η άμεση προσαρμογή σε απρόβλεπτες εμπλοκές ανέδειξαν το υψηλό επίπεδο προετοιμασίας των αρματιστών, οι οποίοι λειτούργησαν ως ενιαίος οργανισμός μέσα στους περιορισμένους χώρους του πύργου και του σκάφους. Το πυροβόλο των 120 χιλιοστών σφυροκοπούσε στόχους σε κρίσιμες αποστάσεις και τα θερμικά σκοπευτικά «διάβαζαν» το ανάγλυφο ακόμα και μέσα στη σκόνη και τον καπνό.

Με πληροφορίες από: Enikos