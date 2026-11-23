Το Εθνικό Συμβούλιο της ΕΛ.Α.Σ πρόκειται να συνεδριάσει το Σάββατο 28 Νοεμβρίου, με βασικό αντικείμενο τον καθορισμό του οδικού χάρτη για το «ορόσημο» συνέδριο που έχει προγραμματιστεί για τον Φεβρουάριο. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνεδρίασης, θα οριστούν τα όργανα που θα αναλάβουν την υλοποίηση των σχετικών διαδικασιών. Παράλληλα, αναμένεται η έγκριση και η επίσημη ανακοίνωση ενός σημαντικού μέρους των υποψηφίων βουλευτών της ΕΛ.Α.Σ για την επαρχία, που υπερβαίνει το 50% του συνόλου.

Καθορισμός οδικού χάρτη και στόχοι

Η συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΛ.Α.Σ, που θα λάβει χώρα στις 28 Νοεμβρίου, έχει ως κύριο στόχο την οριστικοποίηση του πλαισίου λειτουργίας για το επερχόμενο συνέδριο του Φεβρουαρίου. Αυτό το συνέδριο χαρακτηρίζεται ως «ορόσημο» για το κόμμα, σηματοδοτώντας σημαντικές εξελίξεις.

Βασική επιδίωξη, όπως έχει καθοριστεί, παραμένει η ενίσχυση του ανοιχτού διαλόγου με την κοινωνία. Ο διάλογος αυτός αποσκοπεί στην αλλαγή πολιτικής, αντανακλώντας τις ανάγκες και τις προσδοκίες των πολιτών.

Συγκρότηση επιτροπών και αρμοδιότητες

Στο πλαίσιο των προετοιμασιών, το Εθνικό Συμβούλιο θα προχωρήσει στον ορισμό τριών επιτροπών, οι οποίες θα διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση του συνεδρίου. Συγκεκριμένα, θα συσταθούν η Επιτροπή Προγράμματος, η Επιτροπή Καταστατικού και η Επιτροπή Θέσεων.

Οι επιτροπές αυτές θα επιφορτιστούν με τη σημαντική αποστολή της διαμόρφωσης του σχεδίου του Προγράμματος του κόμματος, της επεξεργασίας των θέσεων που θα παρουσιαστούν στο Ιδρυτικό Συνέδριο, καθώς και της σύνταξης του σχεδίου Καταστατικού. Όλα τα παραπάνω σχέδια και προτάσεις θα τεθούν προς συζήτηση και έγκριση από το σύνολο των συνέδρων.

Η δομή του συνεδρίου και η εκλογή συνέδρων

Κατά τη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου, θα καθοριστεί λεπτομερώς ο τρόπος εκλογής των συνέδρων που θα συμμετάσχουν στο συνέδριο του Φεβρουαρίου. Επίσης, θα οριστικοποιηθεί η συνολική δομή του συνεδρίου, καθώς και τα όργανα που θα εκλεγούν κατά τη διάρκειά του.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το συνέδριο θα συγκροτηθεί από 5.000 συνέδρους. Η εκλογή αυτών των συνέδρων θα πραγματοποιηθεί μέσω κάλπης, στην οποία θα έχουν δικαίωμα ψήφου όλα τα μέλη της ΕΛ.Α.Σ. Οι κάλπες θα στηθούν στις οργανώσεις του κόμματος σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.

Ηλεκτρονική ψηφοφορία και ευθύνες της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής

Εκτός από την παραδοσιακή διαδικασία της κάλπης, προβλέπεται και η δυνατότητα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την εκλογή των συνέδρων. Το διαδίκτυο έχει ήδη καθιερωθεί ως ένα εξοικειωμένο εργαλείο για την πλειοψηφία των μελών της Συμπαράταξης, γεγονός που καθιστά εφικτή την εφαρμογή αυτής της μεθόδου.

Παράλληλα, την ευθύνη για την ομαλή διεξαγωγή όλων των διαδικασιών και την υλοποίηση των αποφάσεων, από τον προσυνεδριακό διάλογο μέχρι και την ολοκλήρωση του Ιδρυτικού Συνεδρίου, θα έχει η Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου.

Ανακοίνωση υποψηφίων βουλευτών στην επαρχία

Ένα ακόμη σημαντικό σημείο στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του Εθνικού Συμβουλίου είναι η έγκριση και η επίσημη ανακοίνωση των υποψηφίων βουλευτών της ΕΛ.Α.Σ για την επαρχία. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα ενόψει των επερχόμενων εκλογικών αναμετρήσεων.

Συγκεκριμένα, αναμένεται να εγκριθεί και να ανακοινωθεί ένα ποσοστό που υπερβαίνει το 50% των συνολικών υποψηφιοτήτων του κόμματος στις περιφέρειες της επαρχίας, δίνοντας έτσι μια πρώτη εικόνα του ψηφοδελτίου.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis