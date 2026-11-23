Η ΕΛΑΣ εντείνει τις προετοιμασίες της ενόψει των επερχόμενων εκλογών και του Ιδρυτικού της Συνεδρίου, το οποίο έχει προγραμματιστεί για τα τέλη Φεβρουαρίου. Σε αυτό το πλαίσιο, το προσεχές Σάββατο 28 Νοεμβρίου θα συνεδριάσει το 400μελές Εθνικό Συμβούλιο του κόμματος. Παράλληλα, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας, βρίσκεται σε διήμερη περιοδεία στη δυτική Μακεδονία, εστιάζοντας στις συνέπειες της απολιγνιτοποίησης.

Συνεδρίαση του εθνικού συμβουλίου και ανακοίνωση υποψηφίων

Το 400μελές Εθνικό Συμβούλιο της ΕΛΑΣ θα συνεδριάσει το προσεχές Σάββατο, 28 Νοεμβρίου. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να δώσει στη δημοσιότητα περισσότερο από το 50% των υποψηφίων της ΕΛΑΣ για την Περιφέρεια. Η κίνηση αυτή έρχεται εν μέσω ενός νέου γύρου όξυνσης του προεκλογικού ανταγωνισμού με το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ, σηματοδοτώντας ένα ακόμη βήμα στην προετοιμασία του κόμματος για τις εκλογές.

Επιπλέον, στην ατζέντα του οργάνου του Σαββάτου περιλαμβάνεται η συζήτηση και έγκριση του οδικού χάρτη για το Ιδρυτικό Συνέδριο. Στο πλαίσιο αυτό, θα οριστούν οι διαδικασίες και οι ημερομηνίες διεξαγωγής, τα όργανα που θα φέρουν την ευθύνη για τη διοργάνωση του συνεδρίου, καθώς και ο τρόπος εκλογής των συνέδρων. Θα καθοριστεί επίσης η δομή του Συνεδρίου και τα όργανα που θα εκλεγούν από τους ίδιους τους συνέδρους.

Προετοιμασίες για το ιδρυτικό συνέδριο

Για την προετοιμασία του Ιδρυτικού Συνεδρίου, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Φεβρουαρίου, θα συγκροτηθούν τρεις ειδικές επιτροπές. Αυτές είναι η Επιτροπή Προγράμματος, η Επιτροπή Καταστατικού και η Επιτροπή Θέσεων. Οι επιτροπές αυτές θα αναλάβουν το επόμενο διάστημα να διαμορφώσουν το σχέδιο Προγράμματος, τις θέσεις του Ιδρυτικού Συνεδρίου και το σχέδιο Καταστατικού.

Τα σχέδια αυτά θα συζητηθούν εκτενώς και θα τεθούν προς έγκριση από το σώμα του συνεδρίου. Παράλληλα, η Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου θα έχει την συνολική ευθύνη για τις διαδικασίες και τις αποφάσεις που αφορούν ολόκληρη την πορεία, από τον προσυνεδριακό διάλογο έως την τελική διεξαγωγή του Ιδρυτικού Συνεδρίου.

Η εκλογή των 5.000 αντιπροσώπων

Το Ιδρυτικό Συνέδριο της ΕΛΑΣ αναμένεται να συγκροτηθεί από 5.000 αντιπροσώπους. Η εκλογή αυτών των αντιπροσώπων θα γίνει απευθείας από τη βάση του κόμματος, δηλαδή από τα μέλη της ΕΛΑΣ. Η διαδικασία εκλογής θα περιλαμβάνει δύο τρόπους: τόσο μέσω κάλπης στις οργανώσεις του κόμματος σε ολόκληρη την Ελλάδα, όσο και ηλεκτρονικά, προσφέροντας ευελιξία και διαφάνεια στη συμμετοχή των μελών.

Διήμερη περιοδεία του Αλέξη Τσίπρα στη δυτική Μακεδονία

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας, επανέρχεται σήμερα στο πρόγραμμα των περιοδειών του στην Περιφέρεια, πραγματοποιώντας διήμερη επίσκεψη στη δυτική Μακεδονία. Η επίσκεψη αυτή, η οποία θα διαρκέσει σήμερα και αύριο, έχει ως κεντρικό της θέμα τις συνέπειες της «βίαιης απολιγνιτοποίησης» της περιοχής. Συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού περιγράφουν το πλαίσιο της επίσκεψης, τονίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η δυτική Μακεδονία, η οποία επί δεκαετίες ηλεκτροδοτούσε ολόκληρη τη χώρα, βίωσε μια σημαντική συρρίκνωση του πραγματικού της ΑΕΠ. Συγκεκριμένα, την περίοδο 2019–2024, το ΑΕΠ της περιοχής συρρικνώθηκε κατά 18%, καταγράφοντας τη δεύτερη χειρότερη επίδοση μεταξύ 244 περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά τα στοιχεία υπογραμμίζουν την ανάγκη για άμεση αντιμετώπιση των επιπτώσεων της απολιγνιτοποίησης.

Συναντήσεις με αγρότες και εργαζομένους

Στο πλαίσιο της περιοδείας του, τη Δευτέρα, ο Αλέξης Τσίπρας θα έχει σειρά συναντήσεων με τοπικούς φορείς και πολίτες. Αρχικά, θα συναντηθεί με αγρότες στην περιοχή των Πύργων. Στη συνέχεια, έχει προγραμματιστεί επίσκεψη στη Σχολή Πυροσβεστών στην Πτολεμαΐδα, όπου θα ενημερωθεί για το έργο και τις ανάγκες της σχολής.

Το επίκεντρο των συζητήσεων του προέδρου της ΕΛΑΣ θα είναι το κλείσιμο των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ, η απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας και οι σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της βίαιης απολιγνιτοποίησης. Ο Αλέξης Τσίπρας θα συναντηθεί με εκπροσώπους των εργαζομένων του «ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ», των συνταξιούχων της ΔΕΗ Εορδαίας, καθώς και με τους απολυμένους του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου. Η συζήτηση θα επικεντρωθεί στην προστασία της απασχόλησης, τη δημιουργία νέων και ποιοτικών θέσεων εργασίας, τη διασφάλιση της τηλεθέρμανσης και τη διατήρηση της λιγνιτικής λειτουργίας, αναζητώντας λύσεις για την ανακούφιση της τοπικής κοινωνίας.

Με πληροφορίες από: Topontiki