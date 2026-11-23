Το κυβερνών κόμμα μοιάζει να βρίσκεται σε κατάσταση «Βαβέλ» το τελευταίο διάστημα, καθώς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας εκφράζουν προσωπικές απόψεις τόσο για τις πολιτικές εξελίξεις όσο και για το μετεκλογικό τοπίο και τον ρόλο του κόμματος. Η απομάκρυνση από την αυτοδυναμία εντείνει την ανησυχία, τις προσωπικές στρατηγικές και τις συγκρούσεις εντός του κυβερνώντος κόμματος. Στο Μέγαρο Μαξίμου αντιλαμβάνονται ότι η παγίωση των ποσοστών πέριξ του 29%-30% στην εκτίμηση ψήφου έχει ωθήσει πολλά στελέχη να αναζητούν τρόπους για την πολιτική τους επιβίωση.

Οι ανησυχίες για την αυτοδυναμία και τα ποσοστά

Η αδυναμία της Νέας Δημοκρατίας να ξεπεράσει το ψυχολογικό όριο του 30% στην εκτίμηση ψήφου, σε συνδυασμό με την απομάκρυνσή της από το ενδεχόμενο της αυτοδυναμίας, έχει δημιουργήσει ένα κλίμα έντονης ανησυχίας στους κόλπους του κυβερνώντος κόμματος. Η πεποίθηση ότι το κόμμα δεν θα καταφέρει να υπερβεί αυτό το όριο εδραιώνεται στα περισσότερα στελέχη.

Αυτή η κατάσταση οδηγεί πολλούς βουλευτές να υιοθετούν προσωπικές στρατηγικές και να προβαίνουν σε δηλώσεις και ενέργειες που αποσκοπούν στο να ξεχωρίσουν. Οι συγκρούσεις και οι διαφοροποιήσεις αυξάνονται, καθώς το κάθε στέλεχος αναζητά τον δικό του δρόμο μέσα σε αυτό το μεταβαλλόμενο πολιτικό τοπίο.

Η πρόταση Καλογερόπουλου για συνεργασίες στα δεξιά

Μόνο την τελευταία εβδομάδα, καταγράφηκαν δύο σημαντικές διαφοροποιήσεις από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Μία από αυτές προήλθε από τον βουλευτή του Δυτικού Τομέα Αθηνών, Δημήτρη Καλογερόπουλο, ο οποίος τάχθηκε ανοιχτά υπέρ του ενδεχομένου συνεργασίας της Νέας Δημοκρατίας με κόμματα που βρίσκονται δεξιότερα του κυβερνώντος κόμματος.

Ο κ. Καλογερόπουλος αιτιολόγησε τη θέση του, υποστηρίζοντας ότι, εφόσον το ΠΑΣΟΚ δεν επιθυμεί να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, το κυβερνών κόμμα θα πρέπει να αναζητήσει συμμάχους από τον δεξιό χώρο. Χαρακτηριστικά δήλωσε: «Η Νέα Δημοκρατία αφού δεν τη θέλει και κανένας, γιατί να μην πάει με εκείνους που είναι προς τα δεξιά; Υπάρχουν τόσα κόμματα. Δεν το κατάλαβα». Πρόσθεσε επίσης: «Όχι, μπόμπα δεν έριξα. Δεξιός είμαι, δεν είμαι αδέξιος, ούτε επιδέξιος…».

Οι αντιδράσεις και η θέση του Μεγάρου Μαξίμου

Στην άποψη του κ. Καλογερόπουλου για συνεργασίες με δεξιότερα κόμματα, περιλαμβάνονται ο Κυριάκος Βελόπουλος, η Αφροδίτη Λατινοπούλου, καθώς και το υπό διαμόρφωση κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Το τελευταίο αποτελεί, σύμφωνα με τις πληροφορίες, «κόκκινο πανί» για τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει αποκλείσει κατηγορηματικά τη συνεργασία με τα δεξιότερα κόμματα της Νέας Δημοκρατίας. Έχει δηλώσει ότι το μοναδικό κόμμα με το οποίο θα μπορούσε να συνεργαστεί είναι το ΠΑΣΟΚ. Την ίδια άποψη επανέλαβαν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, καθώς και η εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή γραμμή του Μεγάρου Μαξίμου.

Οι επικρίσεις του Γιώργου Βλάχου για στελέχη και τον Αντώνη Σαμαρά

Την ίδια περίοδο, ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργος Βλάχος, επέκρινε το κόμμα του για την αξιοποίηση μεγάλου αριθμού στελεχών που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ, καθώς και για την προτίμηση σε λεγόμενους «τεχνοκράτες». Η κριτική του κ. Βλάχου εστιάζει στην εσωκομματική σύνθεση και τις επιλογές προσώπων.

Παράλληλα, ο κ. Βλάχος διαφοροποιήθηκε σε ό,τι αφορά τη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά. Επίσης, εξέφρασε διαφορετική άποψη σχετικά με τον αποκλεισμό, από τον πρωθυπουργό, του ενδεχομένου συνεργασίας με το υπό διαμόρφωση κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Οι δηλώσεις του υπογραμμίζουν ένα ευρύτερο κλίμα εσωτερικών διαφωνιών στο κυβερνών κόμμα.

Με πληροφορίες από: Topontiki