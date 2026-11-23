Οι επικείμενες εκλογικές αναμετρήσεις που έρχονται στην Ευρώπη αναμένεται να επηρεάσουν καθοριστικά την πολιτική πορεία της ηπείρου. Η ενίσχυση των εθνικιστικών και ακροδεξιών κομμάτων ενδέχεται να μεταβάλει τις ισορροπίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δοκιμάζοντας την αντοχή και τη συνοχή του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Το πολιτικό σκηνικό στην ευρωπαϊκή ήπειρο φαίνεται να κινείται προς μία συγκεκριμένη κατεύθυνση, με τη δυναμική αυτή τη φορά να ανήκει στην εθνικιστική ακροδεξιά.

Η Ευρώπη του 1998 και η σημερινή πραγματικότητα

Στα τέλη του 1998, η πολιτική κατάσταση στην Ευρώπη παρουσίαζε ένα διαφορετικό πρόσωπο. Τότε, πρωθυπουργός της Βρετανίας ήταν ο Τόνι Μπλερ, ενώ της Γαλλίας ο Λιονέλ Ζοσπέν. Στη Γερμανία, ο Γκέρχαρντ Σρέντερ είχε μόλις εκλεγεί καγκελάριος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αριθμούσε 15 κράτη-μέλη και τα φιλοευρωπαϊκά, κεντροαριστερά κόμματα βρίσκονταν στην εξουσία, είτε αυτοδύναμα είτε συμμετέχοντας σε κυβερνήσεις συνεργασίας, σε όλες τις χώρες πλην δύο.

Εκείνη την περίοδο, η οικονομία αναπτυσσόταν με γρήγορους ρυθμούς, γεγονός που συνέβαλε στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών. Η διεύρυνση της Ένωσης προς την Ανατολή βρισκόταν σε εξέλιξη. Παράλληλα, στις ΗΠΑ, ο Μπιλ Κλίντον προωθούσε την πολιτική του «Τρίτου Δρόμου», επιχειρώντας να γεφυρώσει τον καπιταλισμό της ελεύθερης αγοράς με την παραδοσιακή σοσιαλιστική προσέγγιση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έμοιαζε τότε να βρίσκεται στη σωστή πλευρά της Ιστορίας.

Η μετατόπιση της δυναμικής

Σχεδόν τρεις δεκαετίες αργότερα, το πολιτικό σκηνικό στην ευρωπαϊκή ήπειρο έχει αλλάξει σημαντικά. Η δυναμική πλέον ανήκει στην εθνικιστική ακροδεξιά. Αυτή η μετατόπιση ενδέχεται να οδηγήσει σε μία σημαντική ανατροπή της μεταπολεμικής ευρωπαϊκής συναίνεσης, πάνω στην οποία οικοδομήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πορεία της ηπείρου φαίνεται να επηρεάζεται από αυτή τη νέα τάση, με τις επερχόμενες εκλογές να αποτελούν κρίσιμο παράγοντα.

Ένας πυκνός εκλογικός κύκλος στην Ευρώπη

Από τα τέλη του Νοεμβρίου έως και το τέλος του επόμενου έτους, η Ευρώπη εισέρχεται σε έναν εξαιρετικά πυκνό εκλογικό κύκλο. Οι ψηφοφόροι σε τέσσερις από τις πέντε μεγαλύτερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βάση τον πληθυσμό και την οικονομία, καλούνται να προσέλθουν στις κάλπες για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Αυτό υποδηλώνει μια περίοδο έντονων πολιτικών διεργασιών και ανακατατάξεων.

Παράλληλα με τις εκλογές στις μεγαλύτερες χώρες, κοινοβουλευτικές εκλογές αναμένονται και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Συγκεκριμένα, κάλπες θα στηθούν στην Εσθονία, τη Φινλανδία, την Ελλάδα και τη Σλοβακία. Επιπλέον, στη Γερμανία, πέραν των γενικών εκλογών, θα πραγματοποιηθούν και περιφερειακές εκλογικές αναμετρήσεις, προσθέτοντας στην πυκνότητα του εκλογικού χρονοδιαγράμματος.

Η Ισπανία ανοίγει τον εκλογικό κύκλο

Η Ισπανία είναι η χώρα που ανοίγει τον εκλογικό κύκλο, με τις πρόωρες γενικές εκλογές της 29ης Νοεμβρίου. Σε αυτή την αναμέτρηση, ο σοσιαλιστικός συνασπισμός του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ βρίσκεται αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο ήττας. Η απειλή προέρχεται από τα δεξιά κόμματα της χώρας.

Ειδικότερα, το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα (PP) και το ακροδεξιό Vox αποτελούν τους κύριους διεκδικητές. Τα δύο αυτά κόμματα ήδη κυβερνούν από κοινού σε ορισμένες περιφέρειες της Ισπανίας, γεγονός που υπογραμμίζει την ενίσχυση της δεξιάς και ακροδεξιάς επιρροής στο πολιτικό τοπίο της χώρας.

Οι προεδρικές εκλογές στη Γαλλία

Μετά την Ισπανία, την άνοιξη ακολουθούν οι προεδρικές και κοινοβουλευτικές εκλογές στη Γαλλία, μία από τις μεγαλύτερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτή την κρίσιμη αναμέτρηση, η επικεφαλής της ακροδεξιάς Εθνικής Συσπείρωσης (RN), Μαρίν Λεπέν, εμφανίζεται ως το φαβορί για την προεδρία. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί τη συνεχιζόμενη άνοδο των ακροδεξιών δυνάμεων σε σημαντικά κράτη-μέλη της ΕΕ.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis