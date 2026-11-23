Σε μάχη χαρακωμάτων εξελίσσεται η υποβόσκουσα αντιπαράθεση μεταξύ της Χαριλάου Τρικούπη και της Αμαλίας, καθώς τα δύο κόμματα ζυγίζουν το βάρος τους απέναντι σε ένα ακροατήριο που δυσκολεύεται να τα ακούσει. Η διαφορά ανάμεσα σε ΠΑΣΟΚ και ΕΛ.Α.Σ. κινείται στο όριο του στατιστικού λάθους, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, με την ψαλίδα μάλιστα να βαίνει μειούμενη προς όφελος της Χαριλάου Τρικούπη.

Αυτή η στενή διαφορά προμηνύει μια σκληρή αναμέτρηση για τη δεύτερη θέση στην πολιτική σκηνή, καθώς οι κομματικοί μηχανισμοί ξεδιπλώνουν τα δυνατά τους χαρτιά. Η ένταση αναμένεται να αυξηθεί καθώς πλησιάζουν οι κάλπες.

Η μάχη των δημοσκοπήσεων και οι υψηλοί τόνοι

Οι δημοσκοπήσεις αποτελούν το βασικό εργαλείο που χρησιμοποιούν τα κομματικά επιτελεία για να αξιολογήσουν τη θέση τους και να διαμορφώσουν τις στρατηγικές τους. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η απόσταση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛ.Α.Σ. είναι οριακή, γεγονός που καθιστά την αναμέτρηση ιδιαίτερα κρίσιμη.

Με αυτά τα δεδομένα, οι υψηλοί τόνοι στην πολιτική αντιπαράθεση αναμένονται να είναι εντονότεροι και συχνότεροι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η καταγραφή τους εξ αφορμής ανάρτησης του Χάρη Δούκα, σχετικά με τη ματωμένη σημαία του Πολυτεχνείου, ένα περιστατικό που έδωσε ήδη το στίγμα της επερχόμενης έντασης.

Η στρατηγική προσέγγισης του κέντρου από το ΠΑΣΟΚ

Τα κομματικά επιτελεία αναζητούν ενεργά τις δεξαμενές ψηφοφόρων που μπορούν να προσεγγίσουν. Το ΠΑΣΟΚ, κοιτώντας προς το κέντρο, διεκδικεί με αξιώσεις εκείνους τους ψηφοφόρους που χαρακτηρίζονται από τη μετριοπάθεια και την έλλειψη σκληρής κομματικής ταύτισης. Αυτοί οι ψηφοφόροι αποστρέφονται τα άκρα και τον λαϊκισμό, ενώ ενδιαφέρονται για μια σταθερή οικονομική πορεία, σε συνδυασμό με ένα λειτουργικό και δίκαιο κράτος πρόνοιας.

Για την προσέλκυση αυτού του κοινού, ο Νίκος Ανδρουλάκης προκρίνει το ιστορικό βάθος του κόμματος του και το πρόγραμμα το οποίο, όπως αναφέρεται, επιδοκιμάζουν οι πολίτες ως εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Επιπλέον, το ΠΑΣΟΚ προβάλλει μια πλειάδα στελεχών που μπορούν να φέρουν σε πέρας δύσκολες αποστολές, ενισχύοντας την εικόνα της αξιοπιστίας και της επάρκειας.

Η προσέγγιση της ΕΛ.Α.Σ. και το ερώτημα της διακυβέρνησης

Από την πλευρά της, η ΕΛ.Α.Σ. επιχειρεί να εμβολίσει το ίδιο κεντρώο κομμάτι των ψηφοφόρων. Βασικός γνώμονας είναι ότι ο κεντρώος ψηφοφόρος καταγράφει υψηλή κινητικότητα ανάμεσα στην κεντροδεξιά και την κεντροαριστερά, και κατατείνει στον πολιτικό χώρο που διαθέτει σοβαρότητα και σχέδιο.

Ο Αλέξης Τσίπρας, ως αρχηγός της ΕΛ.Α.Σ., είναι ένα λαμπερό πρόσωπο και δοκιμασμένο πολιτικά, καθώς διαθέτει κυβερνητική εμπειρία. Ωστόσο, είναι ο ίδιος που μέχρι στιγμής δίνει πολιτικό βάρος στον φορέα του, γεγονός που δυσκολεύει τον ψηφοφόρο να τον εμπιστευτεί. Μοιραία, προκύπτει το ερώτημα «με ποιους θα κυβερνήσει;», το οποίο καλείται να απαντήσει η ΕΛ.Α.Σ. στην προεκλογική περίοδο.

Οι αρχηγοί στην προεκλογική κούρσα

Οι δύο αρχηγοί θα κριθούν στο τέλος της ημέρας στο επίπεδο της κυβερνησιμότητας και στη δυνατότητά τους να δημιουργήσουν το κοινωνικό ρεύμα που θα τους «παρασύρει» και θα τους οδηγήσει στην πολιτική αλλαγή. Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν διαθέτει τα χαρακτηριστικά του λαμπερού, χαρισματικού ηγέτη, αλλά επιδιώκει να κεφαλαιοποιήσει το ιστορικό βάθος του κόμματος του και το πρόγραμμα που προτείνει.

Από την άλλη, ο Αλέξης Τσίπρας, παρότι λαμπερό πρόσωπο με κυβερνητική εμπειρία, αντιμετωπίζει την πρόκληση να πείσει τους ψηφοφόρους για την κυβερνητική του προοπτική, δεδομένου του τρόπου με τον οποίο δίνει πολιτικό βάρος στον φορέα του. Με τους Έλληνες ψηφοφόρους να παραμένουν «εγκλωβισμένοι» στα αρχηγικά προφίλ, ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει πολύ δρόμο να διανύσει ώστε να μπορέσει να φέρει στο ΠΑΣΟΚ ψηφοφόρους, ενώ και οι δύο αρχηγοί ρίχνουν στη μάχη τα όπλα που διαθέτουν με στόχο να διευρύνουν το ακροατήριό τους.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis