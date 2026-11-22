Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ και πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, ξεκινά περιοδεία στη Δυτική Μακεδονία, με την ατζέντα των συναντήσεών του να επικεντρώνεται στις επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης στην περιοχή. Πριν την έναρξη των επισκέψεών του, ο κ. Τσίπρας δημοσίευσε μια χιουμοριστική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία ανταλλάσσει ατάκες σε ποντιακή διάλεκτο με κατοίκους της περιοχής.

Η χιουμοριστική ανάρτηση και η ποντιακή διάλεκτος

Στην ανάρτηση που δημοσίευσε ο Αλέξης Τσίπρας, Πόντιοι κάτοικοι της Δυτικής Μακεδονίας του απευθύνονται στη διάλεκτό τους, περιγράφοντας τα προβλήματά τους και καλώντας τον να τους επισκεφθεί για να συζητήσουν. Παράλληλα, τον προσκαλούν να δοκιμάσει σουρβά, μια παραδοσιακή ποντιακή σούπα.

Ο πρώην πρωθυπουργός απάντησε επίσης σε άπταιστα ποντιακά, δηλώνοντας: «Μην τσαΐζετε βρε, έρχομαι στο χωρίον σας να ανταμούμε και θα φάμε και… σουρβά». Αυτή η επικοινωνία αποτελεί έναν ιδιαίτερο τρόπο προσέγγισης των τοπικών κοινοτήτων ενόψει της περιοδείας του.

Η ατζέντα της περιοδείας και οι συναντήσεις της Δευτέρας

Η περιοδεία του Αλέξη Τσίπρα στη Δυτική Μακεδονία ξεκινά αύριο Δευτέρα. Η επιλογή της περιοχής δεν είναι τυχαία, καθώς, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση του κόμματος, πρόκειται για την περιοχή που ηλεκτροδότησε επί δεκαετίες ολόκληρη τη χώρα, αλλά είδε το πραγματικό της ΑΕΠ να συρρικνώνεται κατά 18% την περίοδο 2019–2024. Αυτή η επίδοση καταγράφεται ως η δεύτερη χειρότερη μεταξύ 244 περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το πρόγραμμα της Δευτέρας περιλαμβάνει συνάντηση με αγρότες στους Πύργους. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ θα επισκεφθεί τη Σχολή Πυροσβεστών στην Πτολεμαΐδα. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, ο κ. Τσίπρας θα συνομιλήσει με μέλη και φίλους του κόμματος στην Πτολεμαΐδα, σε καφέ της περιοχής.

Οι σοβαρές συνέπειες της βίαιης απολιγνιτοποίησης στο επίκεντρο

Ένα από τα κεντρικά θέματα των συζητήσεων του Αλέξη Τσίπρα θα είναι το κλείσιμο των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ και οι σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της βίαιης απολιγνιτοποίησης. Στο πλαίσιο αυτό, θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις με εκπροσώπους των εργαζομένων του σωματείου «ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ», των συνταξιούχων ΔΕΗ Εορδαίας, καθώς και των απολυμένων του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου.

Η συζήτηση θα επικεντρωθεί στην προστασία της απασχόλησης και τη δημιουργία νέων, ποιοτικών θέσεων εργασίας. Παράλληλα, θα τεθούν ζητήματα που αφορούν τη διασφάλιση της τηλεθέρμανσης και τη διατήρηση της λιγνιτικής λειτουργίας της Πτολεμαΐδας V, για όσο διάστημα διαρκεί η ενεργειακή κρίση, αναζητώντας λύσεις για την ανακούφιση των τοπικών κοινωνιών.

Επαφές στην Καστοριά, Νεάπολη και Φλώρινα την Τρίτη

Την Τρίτη, ο Αλέξης Τσίπρας θα συνεχίσει την περιοδεία του με επισκέψεις σε Καστοριά και Νεάπολη Κοζάνης. Στην Καστοριά, θα έχει συναντήσεις στο Συνεταιριστικό Τυροκομείο με αγροτοκτηνοτρόφους και μεταποιητές, εστιάζοντας στα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα.

Στη Νεάπολη, θα πραγματοποιήσει επαφές με τον Συνεταιρισμό Αγροτικών και Δημητριακών Προϊόντων, καθώς και με εκπροσώπους των Δασικών συνεταιρισμών, αναδεικνύοντας τις προκλήσεις και τις ανάγκες του αγροτικού κόσμου. Η περιοδεία θα ολοκληρωθεί με μετάβαση στη Φλώρινα, όπου ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ θα συναντήσει και θα συζητήσει με πολίτες σε κεντρικό καφέ της πόλης.

Το κλιμάκιο που συνοδεύει τον πρόεδρο

Στο κλιμάκιο της ΕΛΑΣ που θα συνοδεύει τον Αλέξη Τσίπρα κατά τη διάρκεια της περιοδείας του στη Δυτική Μακεδονία, θα συμμετέχουν στελέχη του κόμματος. Μεταξύ αυτών θα είναι η αναπληρωτής τομεάρχις Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βανέσσα Κατσαρδή, καθώς και ο τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, Θωμάς Μόσχος.

Με πληροφορίες από: Topontiki