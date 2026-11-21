Η ελληνική αμυντική βιομηχανία άφησε ένα δυναμικό αποτύπωμα στην πόλη της Βαρσοβίας, πλαισιώνοντας την επίσημη επίσκεψη του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, Θανάση Δαβάκη. Κατά τη διάρκεια αυτής της σημαντικής αποστολής, υπογράφηκε ένα μνημόνιο συνεργασίας που αφορά την ανάπτυξη και χρήση δορυφόρων, ενώ παράλληλα επιτεύχθηκε η αναβάθμιση της στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Επιπλέον, σημειώθηκε ένα ιστορικό ρεκόρ επιχειρηματικών συμμετοχών στο διμερές φόρουμ που διοργανώθηκε, γεγονός που σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας, στρατηγικής εποχής κοινών αμυντικών δράσεων και επενδύσεων για την Αθήνα και τη Βαρσοβία.

Η επίσημη επίσκεψη του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας

Η επίσημη επίσκεψη του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, Θανάση Δαβάκη, στην πρωτεύουσα της Πολωνίας, τη Βαρσοβία, σηματοδοτεί μια καθοριστική καμπή στην εξέλιξη των ελληνοπολωνικών αμυντικών σχέσεων. Στο επίκεντρο της αποστολής αυτής βρέθηκε η ενίσχυση της εξωστρέφειας των εγχώριων αμυντικών επιχειρήσεων, με στόχο την προώθηση συνεργασιών και την ανάδειξη των δυνατοτήτων τους σε διεθνές επίπεδο.

Στο πλαίσιο του Πολωνο-Ελληνικού Αμυντικού Βιομηχανικού Φόρουμ, τριάντα πέντε ελληνικές εταιρείες έδωσαν δυναμικό «παρών», συνοδευόμενες από τους τρεις θεσμικούς φορείς εκπροσώπησης του κλάδου. Οι φορείς αυτοί ήταν η Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Αεροδιαστημικής, Ασφάλειας και Άμυνας (ΕΕΛΕΑΑ), γνωστή και ως HASDIG, η Ένωση Ελληνικών Ναυπηγείων (ΕΕΝ), γνωστή κι ως HSAS, καθώς και ο Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού (ΣΕΚΠΥ). Όλοι μαζί, με την παρουσία τους, έστειλαν ένα σαφές μήνυμα για την εξωστρέφεια των ελληνικών αμυντικών βιομηχανιών και την επιθυμία τους για την ανάπτυξη συνεργασιών.

Ρεκόρ συμμετοχών στο Αμυντικό Βιομηχανικό Φόρουμ

Η εκδήλωση του Πολωνο-Ελληνικού Αμυντικού Βιομηχανικού Φόρουμ κατέγραψε ένα ιστορικό ρεκόρ προσέλευσης, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον τόσο από την ελληνική όσο και από την πολωνική πλευρά για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων. Σε συνδυασμό με τη συμμετοχή των τριάντα πέντε ελληνικών εταιρειών και των τριών θεσμικών φορέων, περισσότερες από πενήντα πολωνικές εταιρείες συμμετείχαν ενεργά στο φόρουμ.

Αυτή η πρωτοφανής προσέλευση υπογράμμισε το έντονο ενδιαφέρον των δύο χωρών για τη σύναψη εμπορικών και τεχνολογικών συνεργειών στον τομέα της άμυνας. Το φόρουμ παρείχε μια μοναδική ευκαιρία για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, την παρουσίαση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και την εξερεύνηση νέων ευκαιριών για κοινές επενδύσεις και αναπτυξιακές δράσεις.

Η συστηματική προετοιμασία και οι δηλώσεις

Η διοργάνωση του φόρουμ αποτέλεσε την κορύφωση μιας συστηματικής προετοιμασίας που είχε ξεκινήσει αρκετούς μήνες νωρίτερα, συγκεκριμένα την περασμένη άνοιξη. Τότε, οι Πολωνοί ομόλογοι του κ. Δαβάκη είχαν επισκεφθεί την Αθήνα, θέτοντας τις βάσεις για την περαιτέρω ενίσχυση των διμερών αμυντικών σχέσεων και την προετοιμασία της παρούσας αποστολής.

Κατά την έναρξη των εργασιών της ημερίδας, ο Έλληνας Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Θανάσης Δαβάκης, απηύθυνε κοινό χαιρετισμό μαζί με την Πολωνή Υφυπουργό Άμυνας, Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Στην ομιλία του, ο κ. Δαβάκης υπογράμμισε τις τεράστιες προοπτικές που ανοίγονται για τις επιχειρήσεις των δύο κρατών, τονίζοντας παράλληλα ότι σε μια περίοδο όπου η ευρωπαϊκή ασφάλεια είναι κρίσιμη, απαιτούνται ισχυρές και ανθεκτικές βιομηχανικές βάσεις.

Στρατηγική συμφωνία για δορυφορική γεωπαρατήρηση

Ένα κεντρικό επίτευγμα της επίσκεψης του Υφυπουργού σε διακρατικό επίπεδο ήταν η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Πολωνίας. Η συμφωνία αυτή αφορά τη συμμετοχή της χώρας μας στο πρόγραμμα δορυφορικής γεωπαρατήρησης SAR και MikroSAR, ένα πρόγραμμα που αναμένεται να προσφέρει σημαντικές δυνατότητες στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Η συγκεκριμένη συμφωνία εντάσσεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού Κανονισμού SAFE και ανοίγει τον δρόμο για την υλοποίηση μιας κοινής προμήθειας μικροδορυφόρων. Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, οι δυνατότητες επιτήρησης, συλλογής πληροφοριών και διαστημικής τεχνολογίας των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων θα ενισχυθούν κατακόρυφα, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση της εθνικής άμυνας και ασφάλειας.

Με πληροφορίες από: Enikos