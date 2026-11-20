«Αυτό είναι το ΕΣΥ που θέλουμε» σχολίασε ο Άδωνις Γεωργιάδης για την επιστολή ευγνωμοσύνης γονέων από την Κατερίνη

Μια επιστολή ευγνωμοσύνης από γονείς της Κατερίνης, οι οποίοι εξέφρασαν τα θερμά τους λόγια για τη φροντίδα που έλαβε ο γιος τους σε νοσοκομείο της περιοχής, αναδημοσιεύτηκε από τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη. Ο κ. Γεωργιάδης, μέσω ανάρτησής του στο Χ (πρώην Twitter), σχολίασε χαρακτηριστικά: «Αυτό είναι το ΕΣΥ που θέλουμε», τονίζοντας τον επαγγελματισμό και την επάρκεια των γιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Η επιστολή των γονέων αφορά την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση του παιδιού τους, το οποίο κατέρρευσε εντός του σχολικού χώρου. Το περιστατικό και η επακόλουθη περίθαλψη ανέδειξαν την αφοσίωση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, προκαλώντας την δημόσια έκφραση ευχαριστιών από την οικογένεια.

Η επιστολή ευγνωμοσύνης των γονέων

Την επιστολή ευγνωμοσύνης υπογράφουν η Θάλεια Γκουζκούρη και ο Χρήστος Αντωνίου, οι οποίοι είναι εκπαιδευτικοί στη δημόσια εκπαίδευση. Απευθυνόμενοι στον διοικητή και στο διοικητικό συμβούλιο του νοσοκομείου, εξέφρασαν τη βαθιά τους ευγνωμοσύνη, τα θερμά τους συγχαρητήρια και ένα μεγάλο «ευχαριστώ από καρδιάς».

Οι γονείς τόνισαν ότι η αφορμή για την επικοινωνία τους ήταν η εξαιρετική στάση του προσωπικού απέναντι στον γιο τους και στους ίδιους. Επισήμαναν τον επαγγελματισμό, την ενσυναίσθηση, τη φροντίδα, την ευγένεια και την ανθρωπιά με την οποία αντιμετωπίστηκαν όταν χρειάστηκαν επειγόντως τις υπηρεσίες του νοσοκομείου.

Το περιστατικό στην αυλή του σχολείου

Σύμφωνα με την περιγραφή των γονέων στην επιστολή τους, ο γιος τους κατέρρευσε στην αυλή του σχολείου του την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, την προηγουμένη δηλαδή της ημέρας που συντάχθηκε η επιστολή. Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο, το οποίο έφτασε στο σημείο χωρίς καθυστέρηση και παρέλαβε το παιδί για τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Οι γονείς αναφέρθηκαν ονομαστικά στους κυρίους Καλιακό και Κύρου, μέλη του πληρώματος του ασθενοφόρου. Υπογράμμισαν ότι, από την άφιξή τους στο σχολείο μέχρι και τη μεταφορά στο νοσοκομείο, επέδειξαν υψηλό επαγγελματισμό, βαθιά γνώση της δουλειάς τους και ανθρώπινη συμπεριφορά απέναντι σε όλη την οικογένεια. Ιδιαίτερη μνεία έγινε στην εξαιρετική ευγένεια με την οποία το προσωπικό του ασθενοφόρου αντιμετώπισε τόσο τον γιο τους όσο και τους ίδιους καθ’ όλη τη διάρκεια της μεταφοράς.

Η αρχική αντιμετώπιση στο νοσοκομείο

Μετά τη μεταφορά του, το αγόρι οδηγήθηκε αρχικά στο τμήμα βραχείας νοσηλείας του νοσοκομείου. Εκεί, όπως περιγράφουν οι γονείς, η παιδίατρος κυρία Κωνσταντίνα, μαζί με όλες τις νοσηλεύτριες, τους αντιμετώπισαν με τον ίδιο επαγγελματισμό, ενσυναίσθηση και ευγένεια που είχαν βιώσει και από το πλήρωμα του ασθενοφόρου.

Η άμεση και αποτελεσματική φροντίδα στο τμήμα βραχείας νοσηλείας αποτέλεσε το πρώτο στάδιο της νοσηλείας του παιδιού, θέτοντας τις βάσεις για την περαιτέρω ιατρική του παρακολούθηση και αντιμετώπιση.

Εξειδικευμένες εξετάσεις και παρακολούθηση

Στη συνέχεια, ο οφθαλμίατρος Παναγιώτης Μπούτος ανέλαβε να πραγματοποιήσει εξειδικευμένες εξετάσεις στον μικρό ασθενή, μεταξύ των οποίων και βυθοσκόπηση. Οι γονείς εξέφρασαν την εκτίμησή τους και για τον κ. Μπούτο, τονίζοντας τόσο την επιστημονική του επάρκεια όσο και την ανθρώπινη στάση του.

Υπογράμμισαν ότι ο οφθαλμίατρος ήταν εξαιρετικά ευγενικός απέναντι στο παιδί και στους ίδιους καθ’ όλη τη διάρκεια των εξετάσεων. Μετά την ολοκλήρωση των αρχικών εξετάσεων, ακολούθησε εισαγωγή του παιδιού στην Παιδιατρική κλινική για περαιτέρω εξετάσεις και συνεχή παρακολούθηση, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης ανάρρωσή του.

Με πληροφορίες από: Newsit