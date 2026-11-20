Η δικηγόρος Ζωή Ρούσσου απέστειλε στις 20 Νοεμβρίου 2026 επιστολή στην ιστοσελίδα topontiki.gr, επιχειρώντας να απαντήσει σε όσα αναφέρθηκαν σε δημοσίευμα της 6ης Νοεμβρίου 2026. Το αρχικό άρθρο είχε τίτλο «Οι περίεργες απαιτήσεις της Ζωής Ρούσσου – Απτόητη από την αποτυχία στο λιμάνι θέλει να δοκιμάσει και στη Β’ Πειραιά».

Η κ. Ρούσσου εξέφρασε την έκπληξη και την αγανάκτησή της για το ανυπόγραφο δημοσίευμα, χαρακτηρίζοντας τον τίτλο του «άκρως προσβλητικό και απαξιωτικό». Μέσω της επιστολής της, η δικηγόρος επιδιώκει να αποκαταστήσει την αλήθεια σε σχέση με τις αναφορές που έγιναν στο πρόσωπό της.

Η αντίδραση της δικηγόρου και η σχέση της με τον Πειραιά

Η Ζωή Ρούσσου τόνισε στην επιστολή της ότι το κείμενο του δημοσιεύματος αγνοεί επιδεικτικά τη διαχρονική της σχέση με τους πολίτες της Β’ Πειραιά. Όπως ανέφερε, ζει στην περιοχή αυτή από τη γέννησή της μέχρι σήμερα, έχοντας αποφοιτήσει από σχολεία του Κορυδαλλού.

Παράλληλα, διατηρεί την επαγγελματική της έδρα στη Νίκαια, ενώ έχει ισχυρούς δεσμούς με φίλους και συγγενείς στην Α’ Πειραιά. Σε αυτή την περιοχή, η κ. Ρούσσου ανέπτυξε την πολιτική της δράση κατά τη διάρκεια των δύσκολων μνημονιακών εποχών, όπως η ίδια σημειώνει.

Η εκλογική πορεία και η φιλοσοφία της πολιτικής συμμετοχής

Η κ. Ρούσσου υπενθύμισε ότι εξελέγη δημοτική σύμβουλος με την πρώτη της συμμετοχή στις εκλογές του 2010, καταλαμβάνοντας μάλιστα την 11η θέση σε ολόκληρο τον Πειραιά. Σύμφωνα με τα λεγόμενά της, σε κάθε επόμενη εθνική εκλογική αναμέτρηση στην οποία συμμετείχε, οι σταυροί προτίμησης στο πρόσωπό της υπερδιπλασιάζονταν.

Αυτό το αποτέλεσμα, όπως υπογράμμισε, βασίστηκε αποκλειστικά στην προσωπική της επαφή με τους συμπολίτες της, χωρίς να διαθέτει οργανωμένο πολιτικό γραφείο ή μηχανισμό. Η δικηγόρος υποστήριξε πως η συμμετοχή στα ψηφοδέλτια αποτελεί ύψιστη τιμή.

Επεσήμανε ότι πρωταρχικός στόχος κάθε πολιτικού αγώνα είναι η προώθηση των ιδεών και η συλλογική επιτυχία της παράταξης, ενώ η προσωπική ανάδειξη έπεται. Η κ. Ρούσσου αμφισβήτησε τη λογική του συντάκτη του δημοσιεύματος, ο οποίος, κατά την άποψή της, ταυτίζει την έντιμη συμμετοχή με την «αποτυχία» επειδή δεν επήλθε η ατομική εκλογή. Έθεσε το ερώτημα αν, με αυτή την αναλογία, κόμματα που δεν έχουν κυβερνήσει, όπως το ΚΚΕ, θα έπρεπε να θεωρούνται αποτυχημένα και να αποσυρθούν από την πολιτική ζωή.

Διευκρινίσεις για τις αναφορές περί «απαιτήσεων»

Στην επιστολή της, η Ζωή Ρούσσου χαρακτήρισε τις αναφορές περί «απαιτήσεων» εκ μέρους της για τη σύνθεση ψηφοδελτίου ή περί κινήσεων περιορισμού άλλων υποψηφίων ως «απολύτως ψευδείς και ανυπόστατες». Διευκρίνισε ότι ουδέποτε έθεσε όρους και ουδέποτε ενεπλάκη σε παρασκηνιακές διεργασίες εις βάρος συνυποψηφίων της.

Τέλος, η δικηγόρος αναφέρθηκε στο γεγονός ότι το δημοσίευμα κάνει λόγο για ένα κόμμα το οποίο δεν έχει καν συσταθεί και ουδείς γνωρίζει αν και πότε θα συσταθεί. Η κ. Ρούσσου εξέφρασε την προσωπική της επιθυμία να αποφασίσει ο κ. Αντώνης Σαμαράς την ίδρυση νέου πολιτικού φορέα και τη συμμετοχή του στις επικείμενες εκλογές, καθώς τον θεωρεί τον πλέον ικανό πολιτικό για να αναλάβει τα ηνία της χώρας και να υπηρετήσει τα εθνικά συμφέροντα.

Με πληροφορίες από: Topontiki