Χάρης Δούκας: Η σημαία του Πολυτεχνείου ανήκει στον ελληνικό λαό, όχι σε κόμματα

Ο Χάρης Δούκας, δήμαρχος Αθηναίων και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, διαφώνησε με την πιθανότητα η εμβληματική σημαία της εξέγερσης του Πολυτεχνείου να δοθεί στο ΠΑΣΟΚ ή σε οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Μέσω ανάρτησής του στο Facebook την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026, ο κ. Δούκας πρότεινε η ιστορική σημαία να παραδοθεί στη Βουλή των Ελλήνων ή στον Σύνδεσμο Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών (ΣΦΕΑ), υπογραμμίζοντας ότι δεν ανήκει σε καμία παράταξη, αλλά στον ελληνικό λαό.

Διαφωνία για την παράδοση στο ΠΑΣΟΚ

Ο Χάρης Δούκας εξέφρασε την έκπληξη και την ανησυχία του για δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι η σημαία του Πολυτεχνείου επρόκειτο να δοθεί στο ΠΑΣΟΚ. Ο δήμαρχος Αθηναίων διαφωνεί με την πιθανότητα η αιματοβαμμένη σημαία να επιστραφεί από την ομάδα της «ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ» στο ΠΑΣΟΚ.

Στην ανάρτησή του, ο κ. Δούκας ήταν σαφής: «Με έκπληξη και ανησυχία διαβάζω δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία η ιστορική σημαία του Πολυτεχνείου πρόκειται να δοθεί στο ΠΑΣΟΚ. Θέλω να είμαι σαφής: Η σημαία του Πολυτεχνείου δεν ανήκει σε κανένα κόμμα. Ούτε στο κόμμα που ανήκω. Δεν ανήκει σε καμία παράταξη. Ανήκει στον ελληνικό λαό».

Σύμβολο ενότητας και δημοκρατίας

Ο δήμαρχος Αθηναίων υπογράμμισε τον συμβολισμό της σημαίας, χαρακτηρίζοντάς την «σύμβολο ενότητας, σύμβολο της λαϊκής εξέγερσης, σύμβολο αγώνα για δημοκρατία, ελευθερία και κοινωνική δικαιοσύνη». Τόνισε ότι πρόκειται για ένα ιστορικό σύμβολο της αντιδικτατορικής εξέγερσης, άρρηκτα συνδεδεμένο με τους αγώνες για τη δημοκρατία.

Πρόσθεσε ότι κάτω από αυτή τη σημαία ενώθηκαν «φοιτητές, εργαζόμενοι, νέοι και νέες, άνθρωποι από κάθε γωνιά της Ελλάδας, ενάντια στη δικτατορία». Ο κ. Δούκας έκλεισε την τοποθέτησή του με την έκκληση «Το Πολυτεχνείο μας ενώνει. Ας το κρατήσουμε», απευθύνοντας έκκληση να διαφυλαχθεί ο ενωτικός χαρακτήρας του ιστορικού συμβόλου.

Πού προτείνεται να παραδοθεί

Ο Χάρης Δούκας προτείνει η σημαία του Πολυτεχνείου να παραδοθεί σε έναν θεσμό που εκφράζει τη δημοκρατική λειτουργία της χώρας ή στους ανθρώπους που αγωνίστηκαν έμπρακτα κατά της δικτατορίας. Συγκεκριμένα, πρότεινε «να παραδοθεί εκεί όπου πραγματικά ανήκει: στη Βουλή των Ελλήνων, ως σύμβολο της δημοκρατίας μας ή στον Σύνδεσμο Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών (ΣΦΕΑ)».

Αναφέρθηκε στους ΣΦΕΑ ως εκείνους «που πλήρωσαν με φυλακή, εξορία και βασανιστήρια τον αγώνα για την ελευθερία», τονίζοντας την ιστορική τους σύνδεση με τους αγώνες για την ελευθερία.

Η διαδρομή της ιστορικής σημαίας

Η σημαία αποτελεί ζωντανή υπενθύμιση των γεγονότων που σημάδεψαν τη χώρα τα ξημερώματα της 17ης Νοεμβρίου 1973. Για άγνωστο λόγο, πέρασε στα χέρια του ιδιοκτήτη της εφημερίδας «Βραδυνή», Τζώρτζη Αθανασιάδη, ο οποίος την κράτησε για ένα διάστημα στο συρτάρι του.

Το 1974, ο Τζώρτζης Αθανασιάδης την παρέδωσε στην Εθνική Φοιτητική Ένωση Ελλάδος (ΕΦΕΕ), της οποίας το Κεντρικό Συμβούλιο είχε μεταπολιτευτικά την ευθύνη της. Την επόμενη χρονιά, το 1975, τρία πρόσωπα κράτησαν τη σημαία στην κεφαλή της πορείας και οδήγησαν χιλιάδες διαδηλωτές στην αμερικανική πρεσβεία. Αυτοί ήταν ο Στέφανος Τζουμάκας, τότε γραμματέας της ΠΑΣΠ, ο Γιώργος Σταματάκης, εκπρόσωπος της ΠΚΣ, και ο Χρύσανθος Λαζαρίδης, που τότε ήταν στο ΚΚΕ Εσωτερικού.

Το 1976, η σημαία πέρασε στα χέρια της άλλοτε κραταιάς ΠΑΣΠ, από την εποχή της προεδρίας του Χρήστου Παπουτσή. Αργότερα, το 1980, η σημαία πέρασε στον Φώτη Χατζημιχάλη, ο οποίος με τη σειρά του την παρέδωσε το 1982 στον Γιάννη Τσαμουργκέλη. Ο κ. Τσαμουργκέλης έχει αναφέρει ότι τόλμησε μόνο μία φορά να την ξεδιπλώσει πάνω στο κρεβάτι του για να ελέγξει τυχόν φθορές.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki