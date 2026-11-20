Την έγκριση των τελευταίων αιτημάτων πληρωμής από το Ταμείο Ανάκαμψης, συνολικού ύψους 11,32 δισ. ευρώ, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέσω ανάρτησής του. Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για έναν «πραγματικό άθλο» που εξασφαλίζει την πλήρη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων που αναλογούν στη χώρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε το «πράσινο φως» στα αιτήματα, επιβεβαιώνοντας την εκπλήρωση όλων των οροσήμων και στόχων του ελληνικού σχεδίου.

Η έγκριση των τελευταίων δόσεων και η πλήρης απορρόφηση

Με την έγκριση των τελευταίων αιτημάτων πληρωμής, ύψους 11,32 δισ. ευρώ, η Ελλάδα θα έχει λάβει συνολικά 35,95 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 100% των διαθέσιμων πόρων, χωρίς να χαθεί, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, ούτε ένα ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι η χώρα εκπλήρωσε και τα 376 ορόσημα και τους στόχους που είχαν τεθεί στο ελληνικό σχέδιο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή ως «πραγματικό άθλο», υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα είχε να διαχειριστεί το μεγαλύτερο σε μέγεθος πρόγραμμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε αναλογία με τον πληθυσμό και το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της. Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε τις αρχικές αμφιβολίες που υπήρχαν σχετικά με την ικανότητα της χώρας να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις της εντός των περιορισμένων χρονικών περιθωρίων.

Οι αλλαγές που συντελέστηκαν με τη συμβολή του Ταμείου

Ο πρωθυπουργός προχώρησε σε έναν απολογισμό των αλλαγών που, όπως υποστηρίζει, συντελέστηκαν τα τελευταία χρόνια με τη συμβολή του Ταμείου Ανάκαμψης. Μεταξύ άλλων, τόνισε ότι η Ελλάδα ξεπέρασε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στις ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχει το Δημόσιο στους πολίτες. Επίσης, η χώρα μετατράπηκε από καθαρός εισαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας σε καθαρό εξαγωγέα, μια εξέλιξη στην οποία συνέβαλαν σημαντικά οι επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στον περιορισμό της φοροδιαφυγής και στη δραστική μείωση του κενού ΦΠΑ. Σημαντική πρόοδος σημειώθηκε και στην ολοκλήρωση της κτηματογράφησης, η οποία βρίσκεται, όπως σημείωσε, στην τελική ευθεία, έπειτα από δεκαετίες εκκρεμοτήτων.

Η πορεία της απασχόλησης και των επενδύσεων

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην πορεία της απασχόλησης και των επενδύσεων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η ανεργία έχει υποχωρήσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Όσον αφορά τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, αυτές εκτιμάται ότι θα πλησιάσουν φέτος το 19% του ΑΕΠ, καλύπτοντας μεγάλο μέρος της απόστασης από την Ευρώπη, ενώ το 2019 ανέρχονταν σε περίπου 11% του ΑΕΠ.

Πίσω από αυτούς τους αριθμούς, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι υπάρχουν αλλαγές με συγκεκριμένο νόημα για τους ανθρώπους. Αυτό, όπως εξήγησε, δείχνει την επίδραση των υλοποιηθέντων έργων στην καθημερινότητα των πολιτών.

Κοινωνικές παρεμβάσεις και ευχαριστίες στις ομάδες εργασίας

Ο πρωθυπουργός στάθηκε και στις κοινωνικές παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν μέσω των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Ανέφερε ως παραδείγματα τον θεσμό του Προσωπικού Βοηθού, ο οποίος προσφέρει περισσότερη αυτονομία σε συμπολίτες με αναπηρία, καθώς και τα προγράμματα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων, που μπορούν να οδηγήσουν σε έγκαιρη διάγνωση και να σώσουν ζωές.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τις ευχαριστίες του σε όλους τους υπουργούς, τις ομάδες τους και τους υπηρεσιακούς παράγοντες που εργάστηκαν σκληρά για την επίτευξη αυτού του αποτελέσματος. Αναφέρθηκε ονομαστικά στην αρχική ομάδα της πρώτης θητείας που εργάστηκε για τη σύνταξη του εθνικού σχεδίου: τον Θοδωρή Σκυλακάκη, τον Άκη Σκέρτσο, τον Αλέξη Πατέλη, τον Θανάση Κοντογεώργη, τον Μιχάλη Αργυρού, τον Δημήτρη Σκάλκο και τον Νίκο Μαντζούφα. Επίσης, ευχαρίστησε την ομάδα της δεύτερης θητείας, τον Νίκο Παπαθανάση, τον Ορέστη Καβαλάκη, την Εύη Δραμαλιώτη και τις ομάδες τους, οι οποίοι συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχή ολοκλήρωση του απαιτητικού αυτού σχεδίου. Τέλος, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε την αξιοποίηση αυτής της εμπειρίας για τα επόμενα μεγάλα έργα της χώρας.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki