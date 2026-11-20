Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας ανάμεσα σε Ουκρανία και Ρωσία έως τις αρχές Ιανουαρίου. Σύμφωνα με δημοσιεύματα των Financial Times και της Wall Street Journal, ασκούνται πιέσεις στο Κίεβο να καταλήξει σε συμφωνία με τη Μόσχα πριν από την ανάληψη του ελέγχου του Κογκρέσου από τους Δημοκρατικούς. Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν ενημερώσει Ευρωπαίους και Ουκρανούς συνομιλητές για την επιθυμία της κυβέρνησης Τραμπ να υπάρξει συμφωνία για τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Η πίεση για άμεση συμφωνία και το πολιτικό παρασκήνιο

Η επιδίωξη της κυβέρνησης Τραμπ για μια άμεση ειρηνευτική συμφωνία, δηλαδή έως τις αρχές Ιανουαρίου, οφείλεται στην επικείμενη αλλαγή στον έλεγχο του Κογκρέσου. Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του Τραμπ έχασε τον έλεγχο τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας στις ενδιάμεσες εκλογές αυτόν τον μήνα. Οι Δημοκρατικοί αναμένεται να προσφέρουν μεγαλύτερη υποστήριξη στο Κίεβο και να αυξήσουν την πίεση στη Μόσχα, κάτι που θα μπορούσε να περιπλέξει τις διαπραγματεύσεις για τη Ρωσία.

Ανώτερος αξιωματούχος δήλωσε ότι ο Τραμπ «συμπαθεί τον Πούτιν και θέλει να τα τελειώσει όλα αυτά μέχρι τον Ιανουάριο», σημειώνοντας ότι η Ρωσία «θα μπορούσε να έχει καλύτερους όρους» εάν η συμφωνία ολοκληρωνόταν πριν από τον Ιανουάριο. Αυτό το χρονοδιάγραμμα έχει εντείνει τις ανησυχίες στο Κίεβο ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα μπορούσε να εξαναγκαστεί σε μια συμφωνία με τους όρους της Μόσχας.

Η πρόταση για ένταξη στο ΝΑΤΟ με εδαφικές παραχωρήσεις

Στο πλαίσιο των παρασκηνιακών διαπραγματεύσεων, έχει επανέλθει μια πρόταση που στο παρελθόν αντιμετωπιζόταν με έντονες αντιδράσεις: η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ με αντάλλαγμα την παραχώρηση εδαφών στη Ρωσία. Την επαναφορά της συγκεκριμένης ιδέας φέρεται να έχει αναλάβει ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός και ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου.

Η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ αποτελεί διαχρονικό σημείο αντιπαράθεσης μεταξύ Μόσχας και Δύσης, καθώς η Ρωσία αντιτίθεται σταθερά στην προοπτική συμμετοχής του Κιέβου στη Συμμαχία. Ο ίδιος ο Τραμπ είχε αποκλείσει στις αρχές του προηγούμενου έτους το ενδεχόμενο ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, θεωρώντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν απαράδεκτη για τη Ρωσία. Ωστόσο, το ενδεχόμενο επανεξετάστηκε τους τελευταίους μήνες.

Σειρά συναντήσεων και διαβουλεύσεων

Οι διαβουλεύσεις για την ειρηνευτική συμφωνία έχουν ενταθεί, με τον Τζάρεντ Κούσνερ και τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, να έχουν ενεργό ρόλο. Οι δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι επανέλαβαν τις διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία και τη Ρωσία στο Άμπου Ντάμπι αυτόν τον μήνα, τερματίζοντας μια οκτάμηνη παύση που προκλήθηκε από τον πόλεμο στο Ιράν.

Μάλιστα, ο Κούσνερ φέρεται να συζήτησε την πρόταση με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίους αξιωματούχους την περασμένη εβδομάδα, σε στρατιωτικό αεροδρόμιο του Δουβλίνου. Στη συνάντηση αυτή συμμετείχαν επίσης ο Ουκρανός σύμβουλος Ρουστέμ Ουμέροφ και επιλεγμένοι Ευρωπαίοι σύμβουλοι εθνικής ασφάλειας. Το ζήτημα τέθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, και σε τουλάχιστον μία συνάντηση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου οι Κούσνερ και Γουίτκοφ είχαν επαφές με Ουκρανούς, Ευρωπαίους και Ρώσους αξιωματούχους στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου. Ένας Ευρωπαίος ηγέτης ανέφερε ότι η συγκεκριμένη ιδέα είχε συζητηθεί ήδη από τον περασμένο Αύγουστο σε τηλεφωνική επικοινωνία.

Επιπλέον, ο πρόεδρος των ΗΠΑ συναντήθηκε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Κίνα αυτή την εβδομάδα, λέγοντας στη συνέχεια ότι ο Ρώσος ομόλογός του είχε καταστήσει σαφές ότι η Μόσχα ήταν «έτοιμη για ειρήνη». Οι Κούσνερ και Γουίτκοφ έχουν επίσης πραγματοποιήσει μια σειρά συναντήσεων με Ρώσους, Ουκρανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους στη Μόσχα, το Δουβλίνο και το Βερολίνο τις τελευταίες ημέρες, όπου μετέφεραν αυτό το αίσθημα επείγοντος.

Οι ανησυχίες των εμπλεκόμενων πλευρών

Οι πιέσεις για άμεση συμφωνία έχουν προκαλέσει ανησυχίες σε διάφορες πλευρές. Ένας Ευρωπαίος αξιωματούχος δήλωσε μετά τη συνάντηση με τον Κούσνερ και τον Γουίτκοφ ότι «οι Αμερικανοί πιέζουν σκληρά και υπάρχει κάποια ανησυχία ότι θα χρειαστούν πολλές ουκρανικές παραχωρήσεις για να επιτευχθεί συμφωνία». Ένας άλλος αξιωματούχος παρατήρησε ότι «οι Αμερικανοί βιάζονται, ο Πούτιν δεν βιάζεται καθόλου».

Από την πλευρά του Κιέβου, ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος εξέφρασε την ανησυχία ότι ο πρόεδρος Ζελένσκι θα μπορούσε να εξαναγκαστεί σε μια συμφωνία με τους όρους της Μόσχας, προτού οι Δημοκρατικοί αναλάβουν τον έλεγχο του Κογκρέσου. Παρόλο που οι ΗΠΑ δεν έχουν πιέσει την Ουκρανία να κάνει συγκεκριμένες παραχωρήσεις στη Ρωσία, ο Πούτιν απαίτησε τέτοιες παραχωρήσεις την Πέμπτη.

Ο ρόλος του Κογκρέσου και οι πολιτικές προεκτάσεις

Ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ διατηρεί ευρεία εξουσία για τη διεξαγωγή ειρηνευτικών συνομιλιών, οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο είναι πρόθυμοι να χρησιμοποιήσουν νομοθετικές εξουσίες για να ενισχύσουν την υποστήριξη προς την Ουκρανία και να επιβάλουν περαιτέρω κυρώσεις στη Μόσχα. Αυτό δημιουργεί ένα παράθυρο ευκαιρίας για τη Ρωσία να επιδιώξει μια συμφωνία με ευνοϊκότερους όρους πριν από την αλλαγή του πολιτικού κλίματος στις ΗΠΑ.

Οι Δημοκρατικοί έχουν επίσης δεσμευτεί να χρησιμοποιήσουν τις εποπτικές τους εξουσίες για να ελέγξουν την εξωτερική πολιτική του Τραμπ και τα επιχειρηματικά συμφέροντα των Γουίτκοφ και Κούσνερ. Η επικείμενη αλλαγή στον έλεγχο του Κογκρέσου προσδίδει επείγοντα χαρακτήρα στις τρέχουσες διαπραγματεύσεις, καθώς οι πολιτικές ισορροπίες στις ΗΠΑ αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά την πορεία του πολέμου στην Ουκρανία.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki