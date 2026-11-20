Με έντονη κριτική προς την κυβέρνηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ξεκίνησε την περιοδεία του στα Καμένα Βούρλα ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς. Ο κ. Σαμαράς συναντήθηκε με αγρότες της περιοχής, στο πλαίσιο των επισκέψεών του στην περιφέρεια της χώρας, τονίζοντας ότι η κατάσταση στον πρωτογενή τομέα έχει φτάσει σε οριακό σημείο.

Η κριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις καθυστερήσεις στις πληρωμές

Ο Μεσσήνιος πολιτικός έθεσε στο επίκεντρο της κριτικής του το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, συνδέοντάς το άμεσα με τις σημαντικές καθυστερήσεις που παρατηρούνται στις πληρωμές των παραγωγών. Χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή ως «φιάσκο της ΑΑΔΕ», υποστηρίζοντας ότι η αρχική υπόθεση έχει λάβει πλέον νέες διαστάσεις. Παράλληλα, ο κ. Σαμαράς έκανε λόγο για ελλείψεις στους ελέγχους, γεγονός που, κατά την εκτίμησή του, επιδεινώνει την κατάσταση στον αγροτικό κόσμο.

Η κριτική του πρώην πρωθυπουργού δεν περιορίστηκε μόνο στην ελληνική κυβέρνηση, αλλά επεκτάθηκε και στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Προειδοποίησε μάλιστα ότι «αν συνεχίσει να υποφέρει ο αγροτικός κόσμος, θα υποφέρει η Ελλάδα», υπογραμμίζοντας τις ευρύτερες επιπτώσεις των προβλημάτων του πρωτογενούς τομέα στην εθνική οικονομία.

Το υψηλό κόστος παραγωγής και η «ασήκωτη» επιβάρυνση

Ο Αντώνης Σαμαράς αναφέρθηκε εκτενώς στο υψηλό κόστος της ενέργειας και των φυτοφαρμάκων, περιγράφοντας την επιβάρυνση για τους παραγωγούς ως «ασήκωτη». Σημείωσε ότι, ενώ πάντοτε υπήρχαν προβλήματα στον πρωτογενή τομέα, η παρούσα κατάσταση «δεν έχει ξαναγίνει ποτέ», υποδηλώνοντας μια πρωτοφανή δυσκολία για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους.

Επιπλέον, ο κ. Σαμαράς έκανε λόγο για «καρτελοποίηση των τιμών», ένα φαινόμενο που, όπως τόνισε, δεν περιορίζεται αποκλειστικά στα αγροτικά προϊόντα. Η παρατήρηση αυτή υποδηλώνει μια ευρύτερη ανησυχία για τη λειτουργία της αγοράς και τις επιπτώσεις της στους παραγωγούς και τους καταναλωτές.

Ανησυχία για το μέλλον της ελληνικής κτηνοτροφίας

Ιδιαίτερη ανησυχία εξέφρασε ο πρώην πρωθυπουργός για το μέλλον της ελληνικής κτηνοτροφίας. Περιέγραψε μια εικόνα όπου «δεν υπάρχουν έλεγχοι» και «δεν υπάρχουν πια ζώα», προβλέποντας ότι «δεν θα υπάρχει γάλα και κρέας όπως το ξέραμε». Αυτές οι δηλώσεις υπογραμμίζουν τις σοβαρές συνέπειες που, κατά την εκτίμησή του, θα έχουν τα προβλήματα του κλάδου.

Ο κ. Σαμαράς υποστήριξε ότι η κατάσταση στην ύπαιθρο έχει φτάσει σε οριακό σημείο, προειδοποιώντας για τις αρνητικές επιπτώσεις που θα έχει στην ελληνική οικονομία η συνεχιζόμενη αποδυνάμωση του κτηνοτροφικού τομέα. Η ανησυχία του επικεντρώνεται στην απώλεια της εγχώριας παραγωγής και στην εξάρτηση από εισαγόμενα προϊόντα.

Άλλες πολιτικές δηλώσεις

Στο πλαίσιο των πολιτικών εξελίξεων, ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στο θέμα του καλωδίου, δηλώνοντας ότι «δεν ζητήθηκε καμία άδεια» και πως δεν υπάρχει «κανένα τετελεσμένο». Πρόσθεσε ότι το πλοίο Abeille Marengo βρίσκεται εντός του Τουρκολιβυκού με ελληνική navtex, δίνοντας μια εικόνα της κατάστασης.

Επίσης, ο Γιώργος Βλάχος προέβη σε δηλώσεις σχετικά με τη Νέα Δημοκρατία, κάνοντας λόγο για «συντριβή» με ποσοστό 25%. Σχολίασε πως ο Καραμανλής «ποτέ δεν υπερβάλει και ποτέ δεν μιλάει για να δημιουργήσει φοβίες», προσθέτοντας μια διάσταση στις εσωκομματικές συζητήσεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki