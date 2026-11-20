Τη βουλευτική του έδρα παρέδωσε σήμερα ο ανεξάρτητος βουλευτής Κορινθίας, Γιώργος Ψυχογιός, γνωστοποιώντας την απόφασή του με επιστολή στον Πρόεδρο της Βουλής το μεσημέρι της Παρασκευής. Η παραίτηση του κ. Ψυχογιού σηματοδοτεί την πολιτική του συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα και το νέο πολιτικό του εγχείρημα, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.

Ο κ. Ψυχογιός, ο οποίος είχε εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια ανεξαρτητοποιήθηκε, υπέβαλε την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα, παραδίδοντας την έδρα της Κορινθίας. Η κίνησή του δεν θεωρείται αιφνιδιαστική, καθώς εδώ και καιρό είχε εκφράσει την πρόθεσή του να συνταχθεί με τον πρώην πρωθυπουργό.

Η παραίτηση και η νέα πολιτική πορεία

Η παραίτηση του Γιώργου Ψυχογιού καταγράφεται ως μία ακόμη στο κοινοβουλευτικό σκηνικό, εν μέσω των διεργασιών και ανακατατάξεων που παρατηρούνται στον χώρο της Κεντροαριστεράς. Ο ίδιος ο βουλευτής είχε ανεξαρτητοποιηθεί από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ τον περασμένο Ιούλιο, προετοιμάζοντας το έδαφος για την τωρινή του απόφαση.

Με την παραίτησή του, ο Γιώργος Ψυχογιός ανοίγει τον δρόμο για την επίσημη ένταξή του στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, τον νέο πολιτικό φορέα που δημιουργεί ο Αλέξης Τσίπρας. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των ευρύτερων διεργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη για τη διαμόρφωση του νέου αυτού εγχειρήματος.

Η δήλωση του Γιώργου Ψυχογιού

Στη δήλωσή του, ο Γιώργος Ψυχογιός ανέφερε: «Κατέθεσα σήμερα στον Πρόεδρο της Βουλής την παραίτησή μου από τη θέση του βουλευτή. Μια θέση, στην οποία έδωσα καθημερινή μάχη για όλα τα ζητήματα και τις κοινωνικές ομάδες. Ο αγώνας, όμως συνεχίζεται, όπως κάναμε πάντα, για την κοινωνική δικαιοσύνη, την αξιοπρέπεια και την αλληλεγγύη».

Πρόσθεσε επίσης: «Συντάσσομαι σε αυτό, με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τον Αλέξη Τσίπρα, για να έρθει η πολυπόθητη πολιτική αλλαγή και, κυρίως, η αναγκαία αλλαγή πολιτικής».

Ο κ. Ψυχογιός έκανε γνωστή την παραίτησή του και μέσω βίντεο που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό, όπου επανέλαβε τις ευχαριστίες του και το μήνυμά του για τον αγώνα.

Το κοινοβουλευτικό «σταυρόλεξο» της έδρας

Η αποχώρηση του Γιώργου Ψυχογιού από τη Βουλή δημιουργεί ένα νέο κοινοβουλευτικό «σταυρόλεξο» σχετικά με την πλήρωση της έδρας της Κορινθίας. Πρώτος επιλαχών από το ψηφοδέλτιο της Κορινθίας του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Γιώργος Δέδες, ο οποίος φέρεται να κινείται πολιτικά προς τον Αλέξη Τσίπρα και να έχει ήδη ενταχθεί στην ΕΛΑΣ.

Ωστόσο, ο Γιώργος Δέδες φέρεται να μην είναι διατεθειμένος να αποδεχθεί την έδρα. Σε αυτή την περίπτωση, τη σκυτάλη παίρνει η δεύτερη επιλαχούσα, η δικηγόρος Έλενα Κονομόδη. Η κ. Κονομόδη έχει ενταχθεί στο ΠΑΣΟΚ, γεγονός που δημιουργεί το ενδεχόμενο μια έδρα που κέρδισε ο ΣΥΡΙΖΑ να καταλήξει, μέσω αυτής της καραμπόλας, στη Χαριλάου Τρικούπη.

Ευχαριστίες και το μήνυμα για τον αγώνα

Ο Γιώργος Ψυχογιός εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τους πολίτες της Κορινθίας. «Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τους Κορίνθιους και τις Κορίνθιες για την εμπιστοσύνη τους, τους αγαπημένους μου συνεργάτες και συνεργάτιδες για όλα όσα καταφέραμε, τους ανθρώπους που συμπορευτήκαμε αυτά τα χρόνια και, βέβαια, την οικογένειά μου, που αποτελεί σταθερό στήριγμα και έμπνευση στα δύσκολα».

Ο πρώην βουλευτής αναφέρθηκε επίσης στις «μέρες του Πολυτεχνείου, που μας δείχνει πάντοτε τον δρόμο για έναν κόσμο που αξίζουμε, για μια νέα μεταπολίτευση, πάνω στα οράματα των νέων της εποχής». Ολοκλήρωσε το μήνυμά του με αισιοδοξία, τονίζοντας: «Πάμε, λοιπόν, δυνατά, με αισιοδοξία και πίστη ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε κι ότι υπάρχει άλλος δρόμος! Καλούς μας αγώνες!».

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis, Enikos