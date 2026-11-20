Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, παραχώρησε συνέντευξη στην εφημερίδα «Νεολόγος των Πατρών», όπου παρουσίασε αναλυτικά το πρόγραμμα του κόμματός του. Η συνέντευξη, με τίτλο «Η Αχαΐα θα σφραγίσει την πολιτική αλλαγή», εστίασε σε προτάσεις για τους μισθούς και τη φορολογία, απευθυνόμενη στους μισθωτούς και τους άλλους εργαζόμενους. Ο κ. Τσίπρας τόνισε την ανάγκη για ένα διαφορετικό πλαίσιο στην αγορά εργασίας και την επίτευξη φορολογικής δικαιοσύνης.

Η απόκλιση των μισθών στην Ελλάδα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο

Στη συνέντευξή του, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ υπογράμμισε τη σημαντική απόκλιση του μέσου ετήσιου μισθού πλήρους απασχόλησης στην Ελλάδα σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Όπως ανέφερε, ο μέσος ετήσιος μισθός στη χώρα μας ανέρχεται μόλις στα 18.800 ευρώ, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση φτάνει τα 41.500 ευρώ.

Ο Αλέξης Τσίπρας επισήμανε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη χαμηλότερη θέση μεταξύ των χωρών της ΕΕ, ανταγωνιζόμενη μόνο τη Βουλγαρία. Πρόσθεσε ότι η διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, η οποία ήταν 7.268 ευρώ το 2019, περιορίστηκε στα 2.571 ευρώ το 2025. Αυτή η κατάσταση, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν αποτελεί απλώς μια στατιστική λεπτομέρεια, αλλά αντικατοπτρίζει την καθημερινότητα εκατομμυρίων εργαζομένων.

Στόχοι για τους μισθούς και νέο πλαίσιο εργασίας

Ο κ. Τσίπρας τόνισε ότι η απάντηση στο πρόβλημα των χαμηλών μισθών δεν μπορεί να είναι μόνο μια αύξηση του κατώτατου μισθού. Αντιθέτως, πρότεινε ένα διαφορετικό πλαίσιο για την εργασία, το οποίο περιλαμβάνει την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων και την ενίσχυση των κλαδικών συμβάσεων. Επίσης, υπογράμμισε την ανάγκη για ουσιαστικούς ελέγχους στην αγορά εργασίας και την αποτελεσματική αντιμετώπιση της εργοδοτικής αυθαιρεσίας.

Ως συγκεκριμένους στόχους, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης έθεσε τον κατώτατο μισθό στα 1.000 ευρώ μέσα στο 2027. Παράλληλα, οραματίζεται ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης να φτάσει τα 1.800 ευρώ στο τέλος της τετραετίας.

Η ανάγκη για φορολογική δικαιοσύνη

Στο πλαίσιο των προτάσεών του, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στην επιτακτική ανάγκη για φορολογική δικαιοσύνη. Επικαλούμενος στοιχεία της ΑΑΔΕ, ανέφερε ότι το 40,9% του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, ποσό που αντιστοιχεί σε 5,67 δισεκατομμύρια ευρώ, βαρύνει αποκλειστικά τους μισθωτούς. Όταν σε αυτούς προστεθούν και οι συνταξιούχοι, η συνολική επιβάρυνση φτάνει το 59%.

Ο κ. Τσίπρας υπογράμμισε ότι «δεν γίνεται η εργασία να φορολογείται βαρύτερα από τον μεγάλο πλούτο», αναδεικνύοντας έτσι την ανισότητα στο υφιστάμενο φορολογικό σύστημα. Η δήλωση αυτή αποτελεί κεντρικό άξονα της πρότασης του κόμματος για αναδιανομή των φορολογικών βαρών.

Προτάσεις για τη φορολογία φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων

Για την ανακούφιση των μισθωτών και των οικογενειών τους, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ πρότεινε τον διπλασιασμό της έκπτωσης φόρου για τους μισθωτούς που έχουν παιδιά. Το μέτρο αυτό, όπως εξήγησε, μπορεί να φτάσει έως τα 1.120 ευρώ ετησίως για μια οικογένεια με δύο παιδιά. Επιπλέον, στις προτάσεις του περιλαμβάνεται η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, ένα μέτρο που αφορά πολλούς ελεύθερους επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις.

Σχετικά με τις επιχειρήσεις, ο Αλέξης Τσίπρας πρότεινε την κατάργηση της προκαταβολής φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις. Για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, πρότεινε τη μείωση της προκαταβολής φόρου, με στόχο την ελάφρυνση των φορολογικών τους υποχρεώσεων και την ενίσχυση της ρευστότητάς τους.

Φορολόγηση μεγάλου κεφαλαίου και «πατριωτική εισφορά»

Προχωρώντας σε πιο τολμηρές φορολογικές προτάσεις, ο κ. Τσίπρας εισηγήθηκε την προοδευτική φορολόγηση των υψηλών μερισμάτων. Ταυτόχρονα, πρότεινε την κατάργηση των «προκλητικών φοροαπαλλαγών του μεγάλου κεφαλαίου», υποστηρίζοντας ότι αυτές ευνοούν αδικαιολόγητα τους έχοντες μεγάλη οικονομική δυνατότητα.

Μία από τις βασικές προτάσεις του είναι η θέσπιση της «πατριωτικής εισφοράς», η οποία θα αντιστοιχεί στο 1% από το 1% των πιο πλούσιων πολιτών. Ο Αλέξης Τσίπρας επιχειρηματολόγησε ότι «πατριωτισμός δεν είναι να ζητάμε διαρκώς θυσίες από τους πολλούς, είναι να αναγνωρίζουμε ότι όσοι έχουν τη μεγαλύτερη οικονομική δυνατότητα πρέπει να συνεισφέρουν περισσότερο στο κοινό μέλλον».

Με πληροφορίες από: Enikos