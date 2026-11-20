Η δίκη της βουλευτή Τρικάλων της ΝΔ, Κατερίνας Παπακώστα, για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021, διεκόπη και θα συνεχιστεί στις 7 Δεκεμβρίου. Η διαδικασία έλαβε χώρα στο Μονομελές Εφετείο, όπου η πρώην υφυπουργός αντιμετωπίζει κατηγορίες για ηθική αυτουργία σε απιστία και απάτη. Η δίωξη προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αφορά ευρωπαϊκά κονδύλια ύψους 8.000 ευρώ, ποσό το οποίο αμφισβητείται.

Η διακοπή της δίκης και η επόμενη ημερομηνία

Η εκδίκαση της υπόθεσης της Κατερίνας Παπακώστα, η οποία είναι βουλευτής Τρικάλων της Νέας Δημοκρατίας, διεκόπη στο Μονομελές Εφετείο. Η απόφαση για τη διακοπή ελήφθη κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας που αφορά την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) για το έτος 2021.

Ως νέα ημερομηνία για τη συνέχιση της δίκης έχει οριστεί η 7η Δεκεμβρίου. Τότε αναμένεται να συνεχιστεί η εξέταση των κατηγοριών που αντιμετωπίζει η πρώην υφυπουργός, μαζί με τους συγκατηγορούμενούς της, σε μια υπόθεση που έχει προκύψει μετά από δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει η πρώην υφυπουργός

Η Κατερίνα Παπακώστα αντιμετωπίζει ένα σύνολο κατηγοριών που σχετίζονται με την υπόθεση των επιδοτήσεων. Συγκεκριμένα, κατηγορείται για ηθική αυτουργία σε απιστία, καθώς και για παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν επίσης ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή, πράξεις που φέρονται να συνδέονται με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η δίωξη ασκήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πέρα από την κυρία Παπακώστα, συγκατηγορούμενοι στην ίδια υπόθεση είναι ο Δημήτρης Μελάς, ο οποίος ήταν τότε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και δύο ακόμη εμπλεκόμενα πρόσωπα. Το σύνολο των κατηγοριών αφορά φερόμενες παρατυπίες στη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Το αμφισβητούμενο ποσό και η θέση της υπεράσπισης

Το επίδικο ποσό των ευρωπαϊκών κονδυλίων, για το οποίο γίνονται οι κατηγορίες, ανέρχεται στα 8.000 ευρώ. Ωστόσο, το συγκεκριμένο ποσό αμφισβητείται από την πλευρά της υπεράσπισης. Ο συνήγορος της Κατερίνας Παπακώστα, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, προέβη σε δηλώσεις σχετικά με την υπόθεση.

Ο κ. Δημητρακόπουλος τόνισε ότι η κυρία Παπακώστα βρίσκεται στο εδώλιο επειδή αποφάσισε, από τη στιγμή που εξελέγη, να είναι κοντά στα προβλήματα των πραγματικών γεωργών και κτηνοτρόφων. Ο συνήγορος υπεράσπισης υπογράμμισε πως «εξορίζεται η λογική» εάν θεωρηθεί ότι η βουλευτής βοήθησε τον πραγματικό γεωργό με σκοπό να θιγούν τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ένα ποσό ύψους 8.000 ευρώ, το οποίο, όπως επανέλαβε, αμφισβητείται ως προς την ακρίβειά του.

Η ιδιότητα της κατηγορούμενης

Η Αικατερίνη Παπακώστα, όπως αναφέρθηκε από τον συνήγορό της, είναι βουλευτής Τρικάλων και έχει διατελέσει πρώην υφυπουργός. Η ιδιότητά της αυτή τονίστηκε κατά τη διάρκεια των δηλώσεων της υπεράσπισης, που εστίασε στην προσήλωσή της στα προβλήματα του αγροτικού κόσμου.

Η υπόθεση αφορά την περίοδο του 2021, όταν φέρεται να έλαβαν χώρα οι πράξεις για τις οποίες κατηγορείται η κυρία Παπακώστα και οι συγκατηγορούμενοί της, σχετικά με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Με πληροφορίες από: Newsit