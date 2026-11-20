Τον έντονο προβληματισμό του για τη δημοσκοπική εικόνα της Νέας Δημοκρατίας εξέφρασε ο «γαλάζιος» βουλευτής και πρώην υπουργός, Γιώργος Βλάχος. Ο κ. Βλάχος, μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό, ανέφερε ότι το κυβερνών κόμμα έχει αποστασιοποιηθεί από μεγάλες κοινωνικές ομάδες, ενώ φάνηκε να συμμερίζεται τους προβληματισμούς του πρώην πρωθυπουργού, Κώστα Καραμανλή, για τα εθνικά θέματα.

Η δημοσκοπική εικόνα της ΝΔ

Ο Γιώργος Βλάχος δεν έκρυψε την ανησυχία του αναφορικά με τις δημοσκοπήσεις, επισημαίνοντας ότι η Νέα Δημοκρατία παρουσιάζει «καθίζηση» στις μετρήσεις. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «η ΝΔ ήδη στις μετρήσεις έχει μια “καθίζηση”. Η προηγούμενη μέτρηση ήταν 24,9 άρα 0,8 κάτω, δηλαδή, τι κάνουμε, αντί να ανεβαίνουμε πέφτουμε;».

Ο βουλευτής έθεσε το ερώτημα αν υπάρχει κάποια ανησυχία εντός του κόμματος και αν θα υπάρξει κάποια διορθωτική κίνηση. Πρόσθεσε ότι «νομίζω ότι έπρεπε να αντιμετωπίσουμε καλύτερα την καθημερινότητα, να προσεγγίσουμε τον κόσμο και τα προβλήματά του γιατί έχουμε αποστασιοποιηθεί από μεγάλες κοινωνικές ομάδες που ήταν η βάση της ΝΔ».

Θέμα συνεργασιών και αυτοδυναμίας

Στο πλαίσιο της ίδιας συνέντευξης, ο Γ. Βλάχος απέρριψε την ιδέα του Δημήτρη Καλογερόπουλου για συνεργασία της Νέας Δημοκρατίας με τα κόμματα που βρίσκονται στα δεξιά της. Ο έμπειρος βουλευτής τόνισε ότι «θεωρώ ότι και τα υπάρχοντα κόμματα προς τα Δεξιά αποκλείουν κάθε συνεργασία με την ΝΔ άρα αυτό που είπε ο κ. Καλογερόπουλος έχει μόνο θεωρητική αξία, δεν έχει πρακτική αξία αφού το αποκλείουν».

Παράλληλα, ο κ. Βλάχος υπογράμμισε τη σημασία του στόχου της αυτοδυναμίας για τη Νέα Δημοκρατία. Σημείωσε ότι «ο στόχος της αυτοδυναμίας για την ΝΔ είναι σωστός, ιδιαίτερα όταν όλοι οι υπόλοιποι που υπάρχουν σήμερα στο πολιτικό σκηνικό δεν συνεργάζονται με τη ΝΔ. Αν το πολιτικό σκηνικό αύριο αλλάξει και ακουστούν και άλλες απόψεις αφήστε τότε να τις εκτιμήσουμε».

Αναφορές στον Αντώνη Σαμαρά

Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του, ο Γιώργος Βλάχος αναφέρθηκε και στον Αντώνη Σαμαρά, λέγοντας «Μιλάω και για τον κ. Σαμαρά». Η αναφορά αυτή κρίνεται ενδιαφέρουσα, καθώς η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας έχει αποκλείσει κάθε μετεκλογική συζήτηση μαζί του.

Επιπλέον, η ηγεσία του κόμματος έχει αποκλείσει και κάθε συζήτηση για επαναπροσέγγιση των δύο πλευρών, όπως αναφέρεται. Η παρατήρηση του κ. Βλάχου έρχεται σε ένα πλαίσιο όπου οι σχέσεις μεταξύ της σημερινής ηγεσίας και του πρώην πρωθυπουργού παραμένουν ένα θέμα συζήτησης.

Συμφωνία με τους προβληματισμούς του Κώστα Καραμανλή

Ο «γαλάζιος» βουλευτής τάχθηκε επίσης στο πλευρό του Κώστα Καραμανλή, όσον αφορά στους προβληματισμούς του πρώην πρωθυπουργού για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης. Ο Γιώργος Βλάχος δήλωσε ότι «Συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Οι ανησυχίες του, η αγωνία του με εκφράζουν απόλυτα».

Εξέφρασε την ελπίδα ότι «μακάρι όταν ξεθολώσει το τοπίο σε σχέση με το καλώδιο και τα υπόλοιπα να μην έχουν αφήσει κάποιο αρνητικό αποτύπωμα για την πατρίδα μας. Μακάρι να έχουν εξελιχθεί όλα καλά». Τέλος, υπογράμμισε ότι «Ο Κ. Καραμανλής ποτέ δεν υπερβάλει και ποτέ δεν μιλάει για να δημιουργήσει φοβίες, λέει την άποψή του, καλό είναι κανείς να την ακούει όση αξία έχει η άποψη ενός εμπείρου πολιτικού. Ας τη λάβει υπόψη του αυτός που διαπραγματεύεται».

Με πληροφορίες από: Topontiki