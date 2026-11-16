Κυβερνητική κάλυψη στον Βαγγέλη Λιάκο για τις αναθέσεις, ο υφυπουργός αρνείται επαγγελματική σχέση με την αδελφή του

Πλήρη κάλυψη παρέχει η κυβέρνηση στον υφυπουργό Εσωτερικών, Βαγγέλη Λιάκο, αναφορικά με την υπόθεση των απευθείας αναθέσεων που φέρεται να λαμβάνει από δήμους το λογιστικό γραφείο της αδελφής του. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, τόνισε ότι δεν υφίσταται οικογενειακή ευθύνη, παραπέμποντας στις διευκρινίσεις του ίδιου του υφυπουργού. Από την πλευρά του, ο Βαγγέλης Λιάκος, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία επαγγελματική ή εταιρική σχέση με την αδελφή του.

Οι διευκρινίσεις του υφυπουργού Βαγγέλη Λιάκου

Ο υφυπουργός Εσωτερικών, Βαγγέλης Λιάκος, προέβη σε ανάρτηση στο Facebook, όπου αναφέρθηκε εκτενώς στο ζήτημα. Ξεκαθάρισε ότι η αδελφή του ασκεί την επαγγελματική της δραστηριότητα ως λογίστρια από το 2008. Επιπλέον, συνεργάζεται με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το 2011, δηλαδή οκτώ χρόνια πριν από την πρώτη του εκλογή στη Βουλή.

Ο κ. Λιάκος σημείωσε επίσης ότι το λογιστικό γραφείο της αδελφής του αποτελεί συνέχεια της επαγγελματικής δραστηριότητας του πατέρα τους, η οποία ξεκίνησε το 1982. Το γραφείο στεγάζεται σε οικογενειακό ακίνητο, που ανήκει στον πατέρα του και στην αδελφή του πατέρα του, και βρίσκεται σε διαφορετικό όροφο από το πολιτικό του γραφείο. Τόνισε πως πρόκειται για δύο διακριτές και ανεξάρτητες δραστηριότητες.

Η άρνηση επαγγελματικής σχέσης

Στην ίδια ανάρτηση, ο υφυπουργός υπογράμμισε με έμφαση ότι δεν έχει καμία επαγγελματική ή εταιρική σχέση με την αδελφή του. Διευκρίνισε ότι ουδέποτε υπήρξαν συνεταίροι ή μέτοχοι σε οποιαδήποτε εταιρεία. Ο κ. Λιάκος δήλωσε επίσης ότι ο ίδιος δεν έχει συνάψει προσωπικά επαγγελματική σύμβαση με το Δημόσιο.

Αναφέρθηκε στις επαγγελματικές συνεργασίες της αδελφής του με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επισημαίνοντας ότι αυτές έχουν συγκεκριμένο αντικείμενο και είναι δημόσια αναρτημένες. Πρόσθεσε ότι καμία από τις αναφερόμενες συνεργασίες δεν αφορά Δήμο της εκλογικής του περιφέρειας. Ο υφυπουργός κατέληξε τονίζοντας την ανάγκη διαχωρισμού της επαγγελματικής δραστηριότητας ενός προσώπου από την πολιτική ιδιότητα ενός συγγενικού του προσώπου, ζητώντας να μην του αποδίδεται η επαγγελματική δραστηριότητα της αδελφής του χωρίς τεκμηρίωση προσωπικής του εμπλοκής, με σταθερές αρχές τη διαφάνεια, τον σεβασμό στους θεσμούς και την παρουσίαση των πραγματικών γεγονότων.

Η θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου

Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, αναφέρθηκε στο θέμα, παραπέμποντας στη δήλωση του υφυπουργού Εσωτερικών. Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι «δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη, ούτε και σε πολιτικό επίπεδο». Επανέλαβε τη θέση αυτή, τονίζοντας ότι «για το θέμα “Λιάκος” δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι οι διευκρινίσεις του κ. Λιάκου, σύμφωνα με τις οποίες δεν έχει καμία επαγγελματική ή εταιρική σχέση με την αδελφή του και δεν έχει συνάψει προσωπικά επαγγελματική σύμβαση με το Δημόσιο, «τα λύνουν όλα». Σχετικά με το κτίριο στέγασης των γραφείων, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι πρόκειται για συστέγαση σε διαφορετικό όροφο, επιβεβαιώνοντας ότι οι δραστηριότητες είναι εντελώς διακριτές.

Ο έλεγχος των αναθέσεων και η στάση της αντιπολίτευσης

Αναφορικά με τις αναθέσεις των δήμων, ο Παύλος Μαρινάκης επισήμανε ότι δεν είναι αρμοδιότητα της κυβέρνησης να αξιολογεί την κάθε ανάθεση ξεχωριστά. Διευκρίνισε ότι κάθε δήμος ελέγχεται διοικητικά για κάθε ανάθεση που πραγματοποιεί. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι αν προκύψει κάποιο ζήτημα ή κάποια καταγγελία, τότε υπόλογος είναι ο εκάστοτε δήμος, προσθέτοντας ότι δεν γνωρίζει την ύπαρξη τέτοιων καταγγελιών.

Εν μέσω αυτών των εξελίξεων, η αντιπολίτευση επιμένει να ζητά εξηγήσεις για την υπόθεση των απευθείας αναθέσεων. Το θέμα παραμένει στο προσκήνιο, με τις δηλώσεις του υφυπουργού και του κυβερνητικού εκπροσώπου να διαμορφώνουν το πλαίσιο της κυβερνητικής απάντησης.

Με πληροφορίες από: Topontiki