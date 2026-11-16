Άδωνις Γεωργιάδης: Παραμένω πιστός στο πόρισμα Τσεβά για τους νεκρούς του Πολυτεχνείου

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης παραχώρησε συνέντευξη στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά 90,1» μία ημέρα πριν από την 53η επέτειο του Πολυτεχνείου. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε στο ζήτημα των νεκρών της εξέγερσης, επιμένοντας στη θέση του και παραπέμποντας στο πόρισμα Τσεβά. Παράλληλα, σχολίασε την επικείμενη παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στις αυριανές εκδηλώσεις.

Δηλώσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, ενόψει της 53ης επετείου του Πολυτεχνείου, μίλησε στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά». Σχολιάζοντας την αυριανή παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στις εκδηλώσεις, ο υπουργός Υγείας ανέφερε χαρακτηριστικά: «Να τον δω να καίει και αμερικανικές σημαίες τον κ. Τσίπρα και τι στον κόσμο! Η πορεία του Πολυτεχνείου έχει έναν χαρακτήρα πολύ αντιαμερικανικό».

Ο κ. Γεωργιάδης ξεκαθάρισε ότι δεν αμφισβητεί πως έγινε η εξέγερση του Πολυτεχνείου. Τόνισε μάλιστα ότι το Πολυτεχνείο οδήγησε στην πτώση του δικτάτορα Παπαδόπουλου και στην άνοδο του δικτάτορα Ιωαννίδη.

Η θέση για το πόρισμα Τσεβά και τους νεκρούς

Ερωτηθείς ευθέως αν υπήρξαν νεκροί κατά τα γεγονότα του Πολυτεχνείου, ο Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Παραμένω πιστός στο πόρισμα Τσεβά που βγήκε επί υπουργίας Ευάγγελου Αβέρωφ. Πάρτε το και διαβάστε το να σας λυθούν οι ιστορικές απορίες».

Το πόρισμα του εισαγγελέα Δημητρίου Τσεβά, το οποίο συντάχθηκε μετά την πτώση της δικτατορίας το 1974, αφορά την προανάκριση για τα γεγονότα του Νοεμβρίου του 1973. Σύμφωνα με αυτό, αναφέρεται ότι «ουδείς απολύτως εκ των σπουδαστών του Πολυτεχνείου εφονεύθη κατά το ανωτέρω τριήμερον». Η συγκεκριμένη διατύπωση αφορά τους σπουδαστές του ιδρύματος και τους θανάτους εντός του Πολυτεχνείου.

Επιπλέον, το πόρισμα Τσεβά κατέγραψε περισσότερους από 1.100 τραυματίες με στοιχεία ταυτότητας.

Η ιστορική έρευνα και τα τεκμηριωμένα θύματα

Σε αντίθεση με το πόρισμα Τσεβά, η ιστορική έρευνα έχει τεκμηριώσει 26 νεκρούς και καταγράφει εκατοντάδες τραυματίες κατά την καταστολή της εξέγερσης. Αυτό υποδηλώνει ότι υπήρξαν νεκροί κατά την εξέγερση και την καταστολή της στους δρόμους της Αθήνας, πέραν του ιδρύματος.

Μία βασική επιστημονική πηγή για την καταγραφή των θυμάτων αποτελεί η έρευνα του ιστορικού και διευθυντή ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Λεωνίδα Καλλιβρετάκη, με τίτλο «Τεκμηριώνοντας τα γεγονότα του Νοεμβρίου 1973». Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία που παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Τάκης Κατσιμάρδος σε δημοσίευμά του, οι αρχικά 24 πλήρως τεκμηριωμένες περιπτώσεις νεκρών έχουν πλέον φτάσει τις 26. Αυτό προέκυψε μετά την προσθήκη νέων στοιχείων που αναφέρονται και στο έργο του Λεωνίδα Καλλιβρετάκη «Το Πολυτεχνείο έξω από το Πολυτεχνείο: Οι αφανείς πρωταγωνιστές της εξέγερσης του 1973».

Πέραν των τεκμηριωμένων περιπτώσεων, υπάρχει κατάλογος 16 ανώνυμων περιπτώσεων που θεωρείται ότι προκύπτουν βασίμως ως νεκροί, βάσει επίσημων και αξιόπιστων μαρτυριών. Εξετάζονται επίσης περίπου 30 ακόμη επώνυμες περιπτώσεις που δεν έχουν τεκμηριωθεί πλήρως. Η έρευνα καταγράφει επίσης την έκταση της βίας κατά τις ημέρες της εξέγερσης, αναφέροντας ότι περίπου 2.000 άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά και αναζήτησαν περίθαλψη σε νοσοκομεία και κλινικές.

Επανεμφάνιση του ζητήματος των θυμάτων

Το ζήτημα των θυμάτων της εξέγερσης του Πολυτεχνείου επανήλθε στην επικαιρότητα και μέσα από την πρωτοβουλία της Εναλλακτικής Παρέμβασης Δικηγόρων Αθήνας. Η εν λόγω πρωτοβουλία δημοσίευσε διαδραστικούς χάρτες που περιλαμβάνουν τους νεκρούς και τους τραυματίες των γεγονότων του Νοεμβρίου του 1973.

Με πληροφορίες από: Enikos, Gazzetta