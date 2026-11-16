Η αποχώρηση Τσαβδαρίδη και τα ερωτήματα για Τσάφο και Λιάκο

Η πρόσφατη, ταχεία αποχώρηση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη από την κυβέρνηση, καθώς οι εξηγήσεις του κρίθηκαν ανεπαρκείς, δεν επέτρεψε στα κόμματα της αντιπολίτευσης να ασκήσουν παρατεταμένη κριτική. Ωστόσο, η εξέλιξη αυτή φαίνεται να δημιουργεί ένα νέο μέτρο σύγκρισης για δύο άλλες υποθέσεις που απασχολούν κυβερνητικά στελέχη. Πρόκειται για τις επενδύσεις του υφυπουργού Ενέργειας Νίκου Τσάφου και τις δημοτικές αναθέσεις που έλαβε το λογιστικό γραφείο της αδελφού του νέου υφυπουργού Εσωτερικών Ευάγγελου Λιάκου.

Η αποχώρηση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη

Η αποχώρηση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη από την κυβέρνηση πραγματοποιήθηκε με ταχύτητα, γεγονός που περιόρισε τη δυνατότητα της αντιπολίτευσης να «πυροβολεί» τη Νέα Δημοκρατία επί μέρες, ζητώντας παραιτήσεις. Αυτή η εξέλιξη διαφοροποιήθηκε από την υπόθεση Λαζαρίδη, η οποία είχε προκαλέσει σημαντικό δημοσκοπικό κόστος.

Η γνωστή φράση «η γυναίκα του Καίσαρα δεν αρκεί να είναι τίμια, πρέπει και να φαίνεται τίμια» επανήλθε στο προσκήνιο, μαζί με το δίλημμα περί νόμιμου και ηθικού, το οποίο είχε να εμφανιστεί για πολλά χρόνια. Το γεγονός ότι οι εξηγήσεις του κ. Τσαβδαρίδη κρίθηκαν ανεπαρκείς, θέτει πλέον το Μαξίμου μπροστά στην ανάγκη να δείξει πώς θα αξιολογήσει τις εξηγήσεις που θα δοθούν για τις άλλες δύο περιπτώσεις.

Τα ομόλογα της ExxonMobil και ο Νίκος Τσάφος

Στην περίπτωση του υφυπουργού Ενέργειας, Νίκου Τσάφου, ο ίδιος αναγνώρισε ότι κατείχε ομόλογα της εταιρείας ExxonMobil. Τα συγκεκριμένα ομόλογα είχαν αγοραστεί τον Μάιο του 2017 και πωλήθηκαν από τον κ. Τσάφο λίγες ημέρες μετά την ανάληψη των υπουργικών του καθηκόντων.

Σύμφωνα με την απάντηση που έδωσε ο ίδιος, η αποτίμηση των ομολόγων εκείνη την περίοδο ανερχόταν σε περίπου 11.600 δολάρια. Παραμένει, ωστόσο, ένα ερώτημα σχετικά με την προηγούμενη περίοδο, όταν ο κ. Τσάφος ασκούσε καθήκοντα ενεργειακού συμβούλου του πρωθυπουργού. Συγκεκριμένα, τίθεται το ζήτημα εάν είχαν γνωστοποιηθεί οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις και αν εξετάστηκε ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων σε υποθέσεις που χειρίστηκε κατά τη διάρκεια αυτής της θητείας.

Κυβερνητικά στελέχη αναφέρουν ότι η κατοχή περιουσίας δεν αποτελεί από μόνη της επιλήψιμη πράξη, ούτε η προηγούμενη επαγγελματική συνεργασία του κ. Τσάφου με ενεργειακές επιχειρήσεις, η οποία καταγράφεται στο επίσημο βιογραφικό του, αποδεικνύει αθέμιτη συμπεριφορά. Ωστόσο, λόγω της θέσης του, απαιτούνται συγκεκριμένες απαντήσεις για τους κανόνες που εφαρμόστηκαν. Αυτό κρίνεται απαραίτητο προκειμένου να μην παραμένει η «μουρμούρα» και, κυρίως, να μην βρίσκει πάτημα για κριτική η αντιπολίτευση.

Ερωτήματα για τον Ευάγγελο Λιάκο και τις δημοτικές αναθέσεις

Η υπουργική θητεία του Ευάγγελου Λιάκου, του νέου υφυπουργού Εσωτερικών, ξεκίνησε με ερωτήματα προτού προλάβει να καταγράψει πολιτικό απολογισμό. Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι το λογιστικό γραφείο της αδελφής του βρίσκεται στην ίδια διεύθυνση με το πολιτικό του γραφείο.

Επιπλέον, το συγκεκριμένο γραφείο φέρεται να έχει λάβει επαναλαμβανόμενες απευθείας αναθέσεις από έξι νησιωτικούς δήμους. Η δημοσιογραφική καταγραφή ανεβάζει την αξία των συμβάσεων της περιόδου 2020–2026 σε περίπου 1,14 εκατομμύρια ευρώ. Το ποσό αυτό παραμένει υπό διασταύρωση και χρειάζονται απαντήσεις για τη διαφάνεια και τη νομιμότητα των αναθέσεων.

Η θέση του Θάνου Πλεύρη

Σχετικά με το ζήτημα που αφορά τον Ευάγγελο Λιάκο, ο Θάνος Πλεύρης, όταν ερωτήθηκε, επικαλέστηκε ενημέρωση περί νόμιμων διαδικασιών. Ανέφερε επίσης ότι η δραστηριότητα του λογιστικού γραφείου ανάγεται στο 2011.

Ο κ. Πλεύρης παρέπεμψε στις διευκρινίσεις που θα δώσει ο ίδιος ο κ. Λιάκος. Η θέση αυτή πρέπει να καταγραφεί, ειδικά από τη στιγμή που ο κ. Πλεύρης έχει τοποθετηθεί δημόσια για το θέμα.

Το ζήτημα της συνέπειας και της αξιολόγησης

Μετά την αποχώρηση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη, το Μαξίμου βρίσκεται ενώπιον της πρόκλησης να επιδείξει συνέπεια στην αξιολόγηση των εξηγήσεων που δίνονται για τις υποθέσεις των Νίκου Τσάφου και Ευάγγελου Λιάκου. Η συνέπεια, άλλωστε, κρίνεται κυρίως στις δύσκολες περιπτώσεις και η διαχείριση αυτών των ζητημάτων αναμένεται να καθορίσει το πλαίσιο για παρόμοιες μελλοντικές καταστάσεις.

Η ανάγκη για σαφείς απαντήσεις και η εφαρμογή συγκεκριμένων κανόνων είναι κρίσιμη, ώστε να διασφαλιστεί η διαφάνεια και να αποφευχθεί η περαιτέρω κριτική από την αντιπολίτευση, διατηρώντας την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Με πληροφορίες από: Topontiki