Διπλή αιματηρή επίθεση στη Λευκωσία: Νεκρή 44χρονη, βαριά τραυματισμένη δεύτερη γυναίκα

Μια διπλή αιματηρή επίθεση αποκαλύφθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου στη Λευκωσία, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών. Μία 44χρονη γυναίκα από το Βιετνάμ εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε διαμέρισμα, ενώ μια δεύτερη γυναίκα ασιατικής καταγωγής βρέθηκε βαριά τραυματισμένη σε κοντινή απόσταση. Οι κυπριακές αρχές διερευνούν την υπόθεση ως άγρια δολοφονία και απόπειρα δολοφονίας, με τις έρευνες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Η αποκάλυψη του περιστατικού και ο εντοπισμός της τραυματισμένης γυναίκας

Οι αστυνομικοί κλήθηκαν γύρω στις 11:30 το βράδυ του Σαββάτου, μετά από πληροφορίες για μια τραυματισμένη γυναίκα. Το σημείο όπου έσπευσαν οι αρχές ήταν η συμβολή των λεωφόρων Διγενή Ακρίτα και Λάρνακος στη Λευκωσία. Εκεί, εντόπισαν μια γυναίκα ασιατικής καταγωγής, η οποία έφερε σοβαρά τραύματα.

Συγκεκριμένα, η τραυματισμένη γυναίκα είχε τραύματα στον λαιμό και στην πλάτη, γεγονός που υποδηλώνει την αγριότητα της επίθεσης. Αμέσως μετά τον εντοπισμό της, μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο της Λευκωσίας, όπου και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, καθώς η κατάστασή της κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη.

Ο τραγικός εντοπισμός της 44χρονης νεκρής

Κατά τη διάρκεια των ερευνών που ακολούθησαν στην ευρύτερη περιοχή, οι αστυνομικές δυνάμεις εντόπισαν κηλίδες αίματος έξω από μία πολυκατοικία. Οι κηλίδες αυτές οδηγούσαν σε ένα συγκεκριμένο διαμέρισμα, το οποίο βρισκόταν στην περιοχή του Αγίου Αντωνίου.

Εισελθόντες στο διαμέρισμα, οι αστυνομικοί ήρθαν αντιμέτωποι με ένα τραγικό θέαμα. Βρήκαν μία 44χρονη γυναίκα, καταγωγής από το Βιετνάμ, νεκρή στο πάτωμα. Η άτυχη γυναίκα έφερε πολλαπλά τραύματα στον λαιμό και στο κεφάλι, επιβεβαιώνοντας την εκτίμηση για μια άγρια επίθεση.

Η διερεύνηση των κυπριακών αρχών

Οι κυπριακές αρχές, λαμβάνοντας υπόψη τα ευρήματα και την κατάσταση των δύο γυναικών, διερευνούν την υπόθεση ως διπλή αιματηρή επίθεση, βλέποντας πίσω από αυτήν άγρια δολοφονία και απόπειρα δολοφονίας. Η Αστυνομία έχει ήδη ξεκινήσει επίσημα την έρευνα για υπόθεση φόνου, μετά τον εντοπισμό της νεκρής γυναίκας.

Το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων (ΤΑΕ) Λευκωσίας έχει αναλάβει την περαιτέρω διερεύνηση του περιστατικού. Οι έρευνες συνεχίζονται εντατικά, με στόχο να διαπιστωθούν όλες οι συνθήκες και τα αίτια που οδήγησαν σε αυτή τη διπλή τραγωδία. Οι αρχές προσπαθούν να ρίξουν φως στο τι ακριβώς συνέβη με τις δύο γυναίκες ασιατικής καταγωγής.

Τα σημεία της επίθεσης υπό φρούρηση

Προκειμένου να διασφαλιστούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την εξέλιξη των ερευνών, τα δύο σημεία όπου εκτυλίχθηκαν τα περιστατικά παραμένουν υπό αστυνομική φρούρηση. Το διαμέρισμα στην περιοχή του Αγίου Αντωνίου, όπου βρέθηκε νεκρή η 44χρονη, καθώς και η περιοχή στη συμβολή των λεωφόρων Διγενή Ακρίτα και Λάρνακος, όπου εντοπίστηκε η τραυματισμένη γυναίκα, έχουν αποκλειστεί.

Η παρουσία της αστυνομίας στα σημεία αυτά είναι συνεχής, επιτρέποντας στους αρμόδιους λειτουργούς του ΤΑΕ Λευκωσίας να συλλέξουν και να αναλύσουν κάθε πιθανό τεκμήριο. Οι ενέργειες αυτές κρίνονται απαραίτητες για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την ταυτοποίηση των υπευθύνων για την άγρια επίθεση.

Με πληροφορίες από: Topontiki